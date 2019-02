El fiscal carga con dureza: "Este es un juicio en defensa de la democracia española"

La segunda jornada del juicio contra el procés independentista ha arrancado con el fiscal Javier Zaragoza haciendo un duro alegato contra los argumentos expresados ayer por las defensas en las cuestiones previas. "Nadie está por encima de la Ley y actuar al margen de la Ley no puede quedar impune", ha dicho el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional. Al término de las sesión de hoy, el presidente del tribunal ha anunciado que el interrogatorio de Oriol Junqueras arrancará mañana a las diez de la mañana.

El representante del Ministerio Público está siendo contundente a la hora de combatir los argumentos de las defensas, negando el componente político que ven ellos en esta causa. "No es el independentismo lo que se enjuicia, no es el proyecto político soberanista, son los gravísimos hechos de los meses de septiembre y octubre de 2017", ha dicho. "Los acusados llevan años defendiendo este proyecto político independentista y que yo sepa no se les ha perseguido", ha añadido.

Zaragoza, uno de los cuatro fiscales del caso, ha rechazado las principales vulneraciones de derechos alegadas ayer por las defensas, rechazando la parcialidad de miembros del tribunal- "No se puede poner en tela de juicio la imparcialidad de este tribunal" - o también rechazando que la existencia de varias investigaciones en varios tribunales afecte a su derecho a la defensa.

"Es una falacia de colosales dimensiones, ninguno de los acusados ha sido perseguido por sus ideas sino por sus acciones", ha añadido. Con respecto al componente de violencia, clave en la acusación por rebelión, afirma que los disturbios del 1 de octubre en Catalunya deben ser atribuidos a los encausados y no a la Policía y la Guardia Civil: "No debe ser atribuida sino a quienes, conociendo la ilegalidad del proceso, movilizaron a miles de ciudadanos que, como muros humanos, impidieron la actuación policial" durante el referéndum ilegal.

El 'plan Ibarretxe'

Para el fiscal Zaragoza, "el diálogo es sin duda la base de la democracia, siempre que se produzca en el marco constitucional. El diálogo desde la imposición no es acpetable en una sociedad democrática", recordando el caso del Lehendakari Ibarretxe en 2005. "Parece que el ejemplo no ha cundido", ha concluido.

Los fiscales Zaragoza y Cadena / Pool (Pool)

En estos momentos comparece otro de los fiscales del caso, Fidel Cadena, que ha hablado ya de un "ataque abierto al orden constitucional" asegurando que "no hay una soberanía catalana, hay una soberanía española proclamada por la Constitución" añadiendo que "No hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional, no hay atajos" y afirmando que "no pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos, Segovia no es solo de los segovianos ni Zaragoza de los zaragozanos y Catalunya de los separatistas".

Dardos a Alemania

El fiscal Zaragoza ha aprovechado para lanzar un dardo a los jueces de la audiencia territorial alemana de Schleswig-Holstein, que hace unos meses rechazaron entregar al expresident fugado Carles Puigdemont acusado de rebelión: "Convirtió una orden europea de detención en un instrumento jurídico nuevo, en una orden europea de enjuiciamiento, creyó que podía enjuiciar los hechos", ha dicho.

En contraposición a esta resolución, que hizo temblar en su momento los cimientos de la causa, los fiscales del caso han esgrimido otra sentencia, ésta del Constitucional germano, que en enero de 2017 negó un referéndum independentista a Baviera.