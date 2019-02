Lopetegui explica su salida de la Selección y del Real Madrid: "No tuve tiempo, esa es mi mejor explicación"

Julen Lopetegui, ex seleccionador y ex técnico del Real Madrid, habló muy claro sobre su andadura dirigiendo la selección y su despido por parte de Luis Rubiales tras anunciar que sería entrenador del equipo de Florentino Pérez tras el Mundial de Rusia.

"No fue fácil. Trabajamos muy duro durante dos años, sentíamos que estábamos preparados para disputar un Mundial fantástico. Dos meses antes, cuando firmé como seleccionador, pusieron una cláusula de compra. Fue idea de Rubiales. Estuve de acuerdo con él, no hubo problema y luego pasó lo del Madrid", explica el técnico vasco en una entrevista para Football Daily.

"Ni el Real Madrid ni yo elegimos el momento, yo dije que sí, pero sabía que el Mundial era mi responsabilidad. Guardar el secreto durante un mes era imposible y no era sincero. Estábamos convencidos de que lo mejor era tener una rueda de prensa para tratar el tema y, después, centrarnos en el Mundial".

Además, Lopetegui también explicó cómo fue comunicar la decisión al equipo. "Los jugadores fueron fantásticos. Después de decírselo, tuvimos el mejor entrenamiento en tres semanas de preparación, estábamos muy contentos, pero al final el presidente (Rubiales) tomó esa decisión", explicó.

"Fue un momento muy duro que nunca olvidaré porque fue una sorpresa. Sentí que fue muy injusto", añadió Lopetegui. "En el vuelo de cinco horas de Moscú a Madird no dije ni una palabra, pero así es la vida. Fue una experiencia muy dura pero necesitas intentar ponerte en una situación positiva", explicó.

"No dormí, no sabía dónde estaba. Un día estaba entrenando en Rusia para el Mundial y al siguiente estaba en el Bernabéu con un equipo nuevo. Fue muy rápido, difícil de manejar y las emociones eran intensas. Fue muy duro que me dijesen que fuera del Mundial, era el sueño por el que había trabajado tan duro y con toda esa emoción. Soy humano, a veces no puedes controlarlo", dijo.

"En el Madrid no tuve tiempo, esa es mi mejor explicación"

La salida de Lopetegui del Madrid ocurrió tras el Clásico de la primera vuelta, cuando el Barcelona se impuso 5-1 en una muy mala racha de resultados del equipo blanco.

"Empezamos bien, el equipo estaba jugando bien pero tuvimos tres semanas muy malas. Sólo esperas tener tiempo para encontrar una solución porque estas cosas pueden juzgarse una vez pasada la temporada. Sabíamos que esta situación iba a pasar. No tuve tiempo, esa es mi mejor explicación".

"Respeto a Solari y su equipo. Adoro a los jugadores, tuvieron una muy buena actitud conmigo. Nunca diría nada malo sobre el Madrid. Haber sido entrenador del club es una experiencia maravillosa para cualquier técnico. Ojalá hubiese tenido más tiempo, pero ahora tengo que mirar al futuro", dijo.

"Los entrenadores tenemos que estar abiertos al futuro, pero si puedo elegir, me gustaría estar en las mejores ligas. la Premier es una liga fantástica. Cuando ves un partido, puedes sentir la atmósfera, el respeto por los jugadores y los entrenadores. Es muy importante, es lo que quiero sentir. Desde luego que la española también es una liga fantástica, con jugadores y entrenadores increíbles, pero ya se verá", concluyó.