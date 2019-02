Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, recupera dos meses y diez días después al delantero Diego Costa, listo para la visita a Vallecas y del que destacó que está "bárbaro", al que calificó como un "guerrero" y sobre el que resaltó la necesidad que tiene de él su equipo.

"Está bárbaro. Está que se sale, tiene un hambre... Y está con ambición, como es él, un guerrero. Lo necesitamos y ojalá que mañana empiece ya a sacar todo lo que él tiene, porque el equipo lo necesita", aseguró después del entrenamiento sobre el atacante, que ya tiene el alta de la operación del quinto metatarsiano del pie izquierdo a la que fue sometido el pasado 5 de diciembre en Brasil.

¿Es compatible con Álvaro Morata en la delantera? "Sí. Absolutamente. Creo que pueden serlo a partir de un trabajo consolidado y de una estructura de equipo que nos puede llevar a ese lugar", explicó el entrenador, que este sábado contra el Rayo contará con el ataque Griezmann-Morata, según las pruebas, con Diego Costa de suplente.

Aún mantiene la baja, por el contrario, de Koke Resurrección, que se perderá su cuarto encuentro seguido por una lesión muscular. "Es un jugador fundamental, pero tampoco nos agarramos a esa ausencia, porque tenemos futbolistas importantes que tienen que resolver las situaciones cuando el equipo las necesita", dijo el técnico, en referencia a las derrotas con el Betis (1-0) y el Real Madrid (1-3), las dos sin el centrocampista, un hombre indiscutible en el once.

VAR y autocrítica

En ambas, el Atlético se sintió perjudicado por las decisiones del VAR. "Está claro que las situaciones puntuales que se dieron dentro de los dos partidos ninguna nos favoreció. Nunca nos excusamos a partir de estos detalles, que son importantes, pero no son determinantes en nuestra autocrítica. Estamos enfocados en mejorar los detalles que vemos. Hemos hablado esta semana con los futbolistas las situaciones que tenemos que mejorar", repasó.

"Creo que el VAR especifica siempre mucho más, porque había veces que no se podían ver (las jugadas polémicas). Antes, si levantaban la bandera no se sabía si era fuera de juego o no. Ahora se ve si es fuera de juego o no, si es penalti o no... Gil Marín (consejero delegado del Atlético) fue contundente, claro y preciso. Ojalá se pueda seguir mejorando, creciendo, y que la responsabilidad venga paralela a todos los lugares que se tienen, desde los árbitros que están arriba a los que están abajo", valoró.

"Es pronto. Llevamos un año conviviendo con esa situación y creo que se puede mejorar, porque hoy al menos vemos cuando es fuera de juego. La decisión siempre es de una persona, de un ser humano, pero está claro que se ve. Antes no se veía", añadió Simeone, cuyo siguiente desafío, este sábado, es la visita al Rayo Vallecano.