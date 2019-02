Nigeria, el ineficaz gigante africano

Nigeria es la primera potencia petrolera de África y también es el territorio más poblado de todo el continente negro con más de 190 millones de personas. Este domingo elige a su presidente entre 72 candidatos, aunque en realidad solo el jefe del estado saliente Muhamadu Buhari, y el líder opositor Atiku Abubakar tienen posibilidades, tras una campaña que ha causado la muerte de 15 personas en una avalancha provocada durante un mitin de Buhari.

Nigeria entró en recesión en el año 2016, apenas unos meses después de que Buhari asumiera la presidencia, y al día de hoy sigue sin despegar. A pesar de la riqueza energética y mineral que tienen esas tierras, es el país en el que un mayor número de personas viven bajo el umbral de la pobreza extrema, llegando al os 90 millones de un total de 190 que habitan allí, superando incluso a la India.

El líder opositor Abubakar, tiene importantes adeptos y su lema de campaña es “Nigeria vuelve al trabajo”, pero ya estuvo en el poder, como vicepresidente del país y está involucrado en varios casos de corrupción. Pero este empresario, sirve de modelo para muchos jóvenes, porque es un rico hecho a sí mismo, defensor de una política liberal como marco para sacar a Nigeria de la precaria situación económica. En cambio el actual presidente, defiende el intervencionismo del estado incluso controlando el banco central, con un sistema nacionalizado de servicios, muy parecido a los sistemas donde gestiona “papa Estado”. Buhari, tiene a su favor que ha realizado una mala gestión pero transparente, con medidas paliativas de las carencias sociales como el sistema de Trader Moni, que son unos microcréditos de entre 25 a 75 euros destinados a dos millones de pequeños comerciantes de los mercados nigerianos.

Nigeria está dividido por un sur cristiano y un norte musulmán y entre medias, diversidad de facciones que pueblan las comunidades que suelen votar más inclinados por acercamiento religioso que por ideas o programas. Los enfrentamientos entre los grupos tribales están a la orden del día, aunque la situación del grupo terrorista Boko Haram en el país, merece capítulo aparte.

En Nigeria, es habitual que haya carencias de luz durante semanas. Aunque produce dos millones de barriles diarios de petróleo, la mayoría de la gente tiene que tener gasoil para que funcionen los generadores eléctricos que les permitan acceder al suministro. Pero los Nigerianos no pierden su sentido del humor. Llaman a NEPA, la empresa estatal que suministra la electricidad (Never Expect Power Always = Nunca vuelvas a esperar suministro). Actualmente el servicio eléctrico esta privatizado parcialmente, pero continúan los apagones.

Los servicios básicos son inexistentes, la inseguridad es la tónica dominante en un país que carece de casi todo aunque es uno de los productores más vigorosos del continente. Es una nación joven con más del 40% de la población menor de 14 años, así que el voto joven copa en estos comicios más del 50% del electorado.

Boko Haram saltó a los medios de comunicación mundiales, después de secuestrar más de 200 niñas de una escuela de Chibok en el Noroeste de Nigeria, anunciando su oposición a la educación de las mujeres en el estilo occidental. Gracias al apoyo internacional, el ejército nigeriano ha recuperado el control de buena parte del territorio ocupado con Boko Haram, aunque hay todavía 112 niñas de la escuela de Chibok que permanecen en manos del grupo islamista.