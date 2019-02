Carrusel Confidential: LaLiga negocia el fichaje de Iker Casillas

LaLiga negocia el fichaje de Iker Casillas. Es un fichaje estratégico que, si acaba cerrándose, faltan los últimos flecos, debería anunciarse a principios del mes de marzo.

No tendría el papel de embajador como Puyol o Karembeu; es más de un fichaje interactivo, de un icono para las nuevas generaciones que usan las redes sociales. En la cuenta de Twitter de Iker Casillas se pueden ver diferentes menciones y referencias a LaLiga. No es algo casual.

Forma parte de esta estrategia de potenciar el área digital del portero y de la liga de un Javier Tebas que está llevando directamente la negociación con Cutropía, el agente de Iker. No es el único objetivo de Tebas. Ya se ha acercado al entorno de Iniesta para intentar plantearle un acuerdo similar al de Iker Casillas.

Gente próxima a Iker recalca que está en activo, que no sería embajador de la liga en ningún caso, ni recorrería el mundo promocionando LaLiga. Veremos si cierran definitivamente el acuerdo y así pueden anunciarlo en el próximo mes

El incómodo caso de Luca Zidane

El adiós por sorpresa de Zinedine Zidane del banquillo del Madrid trajo varios quebraderos de cabeza. Desde los más importantes, como quién sería su sustituto… A otros de carácter secundario, pero no por ello problemas sin importancia. Una de las preguntas que se vio obligada a hacerse la dirección deportiva del Madrid tras la inesperada salida de Zizou fue ¿Y ahora qué hacemos con Luca?.

Como puede contar Carrusel Confidential, la realidad es que el Madrid estaba por la labor de intentar que Luca saliera en verano, pero no llegó ni una sola oferta. Una situación que se ha repetido en este mercado de invierno, donde tampoco llamó nadie pidiendo ni el traspaso ni la cesión de Luca Zidane.

Y eso que a pesar de ser jugador del primer equipo a todos los efectos, la dirección deportiva tomara la decisión de que fuera desde el principio de la temporada el portero del Castilla básicamente, “para ponerle en el escaparte”.

Una estrategia que no ha terminado de funcionar. Lo cierto es que en el club no hay ni una mala palabra sobre la profesionalidad del chaval, pero no consideran que tenga ni vaya a alcanzar el nivel para asentarse en la primera plantilla.

Algo que, por contrato y por expreso deseo de su padre fue así y que supone ciertos privilegios adquiridos, desde los más anecdóticos como tener el coche oficial o salir en la foto a los más importantes, como trincar las primas por cada título.

Es el último coletazo de una situación que ya generó ampollas en su día, pero que con los éxitos de Zizou padre quedaban eclipsados. Recordaréis cuando Zidane se negó a reforzar la portería con la llegada de Kepa… En la planta noble algunos lo achacaron a una defensa encubierta de la presencia de su hijo en la primera plantilla. Una presencia que, por contrato, va a seguir siendo así y que no tiene visos de cambiar.

¿Qué tradición hay entre los entrenadores españoles en la Premier?

Anoche el Watford de Javi Gracia se metía en los Cuartos de Final de la FA Cup. En su primera temporada completa, el entrenador español está completando un gran curso que está teniendo colofón con una buena participación en la Copa. Algo que no es casual.

Entre los entrenadores españoles, desde hace unos años, hay una curiosa tradición. Como el que va de turismo a una ciudad y un amigo que ya ha estado allí le recomienda donde comer o donde dormir, se ha instaurado en Inglaterra un curioso ritual.

Por no dar muchos nombres, aunque es un bonito detalle, vamos a dar sólo el de Roberto Martínez, que a cada entrenador español que llegaba a Inglaterra, le mandaba una carta por correo postal a su nuevo club dándole la bienvenida y explicándole cómo funciona el fútbol allí y que debía hacer para adaptarse. Y uno de esos consejos, era referente a las Copa.

Me contaba un entrenador español que llegó a las Islas que en esa carta le aconsejaba “no tirar las copas ni salir con los suplentes”, que allí la tradición es bien distinta y no está bien visto entre los aficionados desprestigiar las copas, y que si querían rotar que lo hicieran en Liga. Y anoche Javi Gracia, con prácticamente su equipo titular al completo, se metió en cuartos de la FA Cup con el modesto

Las jugadoras de fútbol se reúnen en Madrid para decidir su futuro

Lo podemos calificar como un encuentro muy importante. Como lleva meses contando la Cadena SER, estamos en plena negociación de un Convenio Colectivo histórico, el primero para el fútbol femenino español. Pero las posturas entre patronal y AFE no avanzan por culpa de un punto clave: el salario.

Ambas partes han amenazado varías veces con levantarse de la mesa para siempre y la próxima cita del miércoles entre patronal y AFE promete ser caliente. Antes de esa reunión del convenio fijada para el miércoles, AFE ha convocado el martes a unas 20-25 jugadoras en su sede de la Gran Vía madrileña.

Les van a explicar cara a cara a las futbolistas, entre otras cosas, esa oferta ya comentada de 20.000 euros anuales para cada jugadora que proponen los clubes siempre que AFE se ponga de su lado en una negociación

La clave está en los derechos de imagen, en que Liga explote al 100% los derechos de la competición aunque dos clubes como el Barça y el Athletic vivan al margen de la ACFF. Por eso, AFE ha convocado el próximo martes a las jugadoras en su sede para que todas juntas voten lo mejor para ellas, que será lo mejor para todos.