El enfado de la ministra Dolores Delgado tras esta pregunta de Hilario Pino en 'LaSexta Noche' /

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, fue este sábado una de las invitadas del programa 'LaSexta Noche' y fue preguntada por algunos de los temas de la semana, entre los que se encuentran la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Pedro Sánchez o la exhumación de Franco.

En los primeros minutos de la entrevista, el periodista Iñaki López preguntaba a Delgado por las declaraciones realizadas por la ministra en el 'Hoy por Hoy' de la SER en las que se refirió a PP, Ciudadanos y Vox como la "derecha trifálica".

"A ver. Ahí hubo un poco de lápsus. Es evidente y se ve. Y Pepa Bueno, que es una periodista excepcional me pregunta, pero yo quería decir 'la derecha tricéfala'. Lo que sí pensé después es que en esa fotografía había un exceso de radicalidad", reconocía Delgado.

Tras eso, la entrevista pasaba a las preguntas de los periodistas colaboradores. Con una de ellas, la realizada por Hilario Pino, se produjo un momento de tensión, ya que a Delgado no le gustó que Pino uniera el tema de la testosterona con las grabaciones del comisario Villarejo en las que se podía oír su voz.

"Habla usted de un exceso de testosterona. Sorprende porque en aquellas famosas conversaciones que a usted le grabaron decía usted que 'prefería un tribunal de tíos'", decía Hilario Pino.

"A ver, yo, le voy a decir una cosa Hilario", comenzaba a responder la ministra con un semblante mucho más serio. "Respecto de aquellas grabaciones, no voy a entrar en nada referido a ellas. Porque son unas grabaciones ilícitas, porque son manipuladas, porque son objeto de investigación judicial, porque no se han tenido consideración sobre el contexto en el que se produjeron. Las difunde un medio creado dos semanas antes, cortando, pegando, partiendo una mesa entre muchos comensales, no se sabe quién habla y quién no habla. Y usted me está preguntando por algo que ocurrió hace 10 años, en una grabación ilícita, por un comisario que estaba recibiendo una medalla y estábamos un grupo que trabajábamos en temas de narcotráfico. Así que, no le voy a contestar, Hilario, y lo puede entender", respondía Dolores Delgado aparentemente enfadada.