Alianza Rural, el nuevo 'lobby' en defensa de los toros, la caza y el circo

La agrupación Alianza Rural, que durante meses ha aglutinado las voces de distintos sectores productivos del medio rural, se ha constituido legalmente como asociación. Busca posicionarse ahora como un nuevo 'lobby' de presión para el Gobierno, los partidos políticos y las administraciones que defenderá la importancia de la actividad cinegética, la pesca deportiva, el circo, los toros y el mundo rural en general frente a las “agresiones que vienen sufriendo”.

Así lo han defendido en el acto de presentación que ha tenido lugar este lunes el presidente de la recién creada Alianza Rural y de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro Barato y los presidentes de la Federación Española de Caza (RFEC), Ángel López; la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Carlos Núñez; la Federación Española de Pesca y Casting (FEPYC), José Luis Bruna; la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR), Lola Merino y la Asociación de Circos Reunidos, Vicente Barrios.

“Las agresiones que está sufriendo el mundo que representamos no se pueden mantener. Todo lo que es prohibir, prohibir y prohibir mal va en una sociedad” ha asegurado Pedro Barato. Y frente a las voces que declaran que esta nueva asociación nace acompañada del discurso reaccionario de VOX, el presidente ha indicado que de cara a las próximas elecciones “la Alianza no pide el voto para nadie”. Aunque ha precisado, eso sí, que “cada uno sabe quién le defiende, quien le castiga y quién no defiende sus intereses” y en ese sentido pondrán “en valor” los acontecimientos.

Ataques del ecologismo

Sobre la situación de la caza en nuestro país, el presidente de la Real Federación ha asegurado que se está viviendo “un momento verdaderamente complicado”. Y esto, decía, es debido a los “ataques” desde diferentes sectores. “Por un lado los del ecologismo radical y por otro del animalismo”. En este sentido ha indicado que Alianza Rural, como núcleo de unión entre los grupos que representan el mundo del campo, es fundamental. “Unidos somos fuertes” ha asegurado a la par que ha recalcado el valor de la actividad cinegética como motor económico y de labor “imprescindible” para la gestión de los ecosistemas.

Por su parte, defendiendo su sector y la exhibición de animales “por ocio o negocio” -punto en común con el resto de asociaciones-, el presidente de Circos Reunidos ha criticado las prohibiciones que las administraciones “a la voz del animalismo” han estado desarrollando contra la actividad de los circos.

Vicente Barrios ha asegurado que, como cuestión fundamental, sitúa la “imputación genérica de un delito”, el de maltrato animal, al que se ven sometidos de forma continuada. En esta misma línea decía Barrios que “el maltrato animal no se sabe lo que es” porque “no existe el concepto claro, ni la posibilidad de emitir un diagnóstico, sobre el bienestar animal”. Así, según ha explicado, el objetivo de sus “enemigos” es “crear un problema y llevarse el dinero”.