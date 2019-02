La ejecutiva de Ciudadanos ratifica que no pactará ni con Sánchez ni con el PSOE tras el 28-A

El posicionamiento político estaba claro desde hacía días y así lo habían explicado por activa y por pasiva los dirigentes del partidon entre ellos el propio Albert Rivera: "Ciudadanos no pactará con el PSOE de Sánchez". La idea, sin embargo, ha subido de peldaño y lo que hasta hoy era una declaración de intenciones este lunes se ha convertido en una decisión respaldada "por unanimidad" por el Comité Ejecutivo de la formación liberal.

Sus casi 40 miembros han decidido que el partido no alcanzará ningún tipo de acuerdo postelectoral "ni con el PSOE, ni con Pedro Sánchez" de cara a la convocatoria del 28 de abril. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha explicado ante la prensa que para Ciudadanos "Sánchez es el PSOE y el PSOE es Sánchez", quien ha señaldo también que si en el pasado ha habido otro PSOE, no sabe si habrá otro Partido Socialista en el futuro y ahora este es el que hay. "Ningún voto que vaya a Ciudadanos va a servir para que Sánchez siga como presidente del Gobierno", ha subrayado.

Uno de los motivos que ha llevado a la formación libral a tomar esta decisión ha sido "el hecho grave" de que Sánchez pactara con los independentistas, con "aquellos que han intentado romper España".

Cerrar la puerta a cal y canto a Pedro Sánchez no quire decir que Ciudadanos no vaya a pactar con los barones socialistas en aquellas comunidades autónomas donde haya posibilidad. De momento, el número 2 de la formación no ha querido negar en público esta posiblidad y se limita a decir que "la decisión de hoy era sólo para las generales". Este otro asunto tendrá que ser debatido por la ejecutiva del partido "más adelante", apuntan fuentes de Ciudadanos.

Respecto a la postura ante Vox, Villegas ha dicho que ahora Ciudadanos se va a centrar en "intentar conseguir el mayor número de votos posibles" y forjar una mayoría para que "los extremos, los populistas, no tengan capacidad de decidir" sobre la conformación del futuro Gobierno.

En el caso de que los resultados electorales sí otorguen un papel determinante al partido de Santiago Abascal, entonces "tendrá que decidir si prefiere un Gobierno Frankenstein con los separatistas, los populistas y Sánchez o si prefieren una alternativa", ha manifestado.

La ejecutiva de Ciudadanos también ha aprobado este lunes el calendario de sus elecciones primarias para la designación de los candidatos autonómicos y municipales. Serán durante las dos primeras semanas del mes de marzo. En concreto, para el día 9 de ese mes, la dirección del partido queire ya tener listos todos los candidatos, incluído al propio Rivera que se someterá también a elecciones primarias para ser el aspirante a la presidencia del Gobierno.

Otra de las decisiones que se ha tomado este lunes ha sido la designación y puesta en marcha del comité de campaña, integrado por Villegas (director), Fernando de Páramo (coordinador de estrategia), Fran Hervías (logística y organización), José María Espejo (cargos públicos), Melisa Rodríguez (activismo y participación) y Toni Roldán (programa electoral).