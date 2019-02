Se cumple "un año" desde que los dirigentes independentistas fueron a la cárcel por orden de la juez Carmen Lamela. Así lo han afirmado este martes Jordi Turull y Raül Romeva este martes en al Tribunal Supremo. Un año después, la defensa jurídica de algunos de los procesados como Junqueras o Raúl Romeva no ha aparecido por ningún lado y siguen en su derecho a orientar sus respuestas en términos parlamentarios.

Ambos y el resto de procesados se declaran "presos políticos", pero algunos de ellos han defendido su actuación en los actos que la Fiscalía califica como violentos desde un punto de vista técnico y no solo político. En cambio, Romeva ha insistido en la particularidad política de este caso con un discurso ordenado, claro, contundente y reconocido por el publico como ejemplar aunque los jueces lo consideran inservible. Parecía que escuchaban una entrevista en la radio sin tomar ninguna nota y con frecuentes distracciones para ordenar sus notas.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, lo ha advertido desde el primer día al asegurar que ya habrá tiempo al final de la vista para hacer la exposición política que deseen pero sugiriendo que contesten a las preguntas (si quieren) objeto del proceso. Pero nada.

La sala a través de la presidencia ha vuelto a insistir en que los abogados, fiscal y abogacia del Estado deben hacer preguntas y no valoraciones de las respuestas que dan los procesados y no se cansan de anunciar que las preguntas han de ser concretas y no repetidas para evitar alargar eternamente el juicio. De hecho ya han puesto el piloto automático para finalizar esta semana los interrogatorios a los procesados y empezar con los testigos la próxima semana. Los discursos políticos después de un año siguen sin impresionar al tribunal. Nada ha cambiado.