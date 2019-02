Dolors Bassa niega que el objetivo del referéndum fuese la independencia

La exconsellera de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Dolors Bassa, ha reconocido este miércoles en el Tribunal Supremo que el referéndumilegal del 1 de octubre de 2017 no tenía por objetivo la independencia de Catalunya, sino ser una herramienta más en las negociaciones de la Generalitat con el ejecutivo central. Se puso en marcha "para llegar al diálogo, a una negociación y un pacto, teníamos claro que si mucha gente iba a votar nos ayudaba en la negociación, siempre se planteó la independencia como algo pactado".

La exconsellera de Trabajo se ha pronunciado así a preguntas del fiscal Fidel Cadena en esta sesión de tarde. "Fue un acto más dentro de la legislatura, nunca fue un acto concluyente y menos para la independencia", ha dicho después de que el fiscal le haya recordado que el artículo 4 de la Ley del Referéndum instaba a declarar la independencia catalan si había más votos positivos que negativos. "Esto no se llevó a cabo nunca, el día tres se habría declarado la independencia y no se declaró, no se llevó a cabo", ha añadido.

Dolors Bassa, en prisión sin fianza desde marzo del año pasado, está acusada por la Fiscalía de rebelión y malversación de caudales públicos y pesa sobre ella una petición de 16 años de cárcel. Se le acusa de haber tomado el control de los centros cívicos de la Generalitat que dependían de su consejería para utilizarlos como centros de votación, también de hacerse cargo de una parte del gasto en papeletas y censo electoral, "desarrolló una base de voluntarios para participar en la celebración del 1-O" y, finalmente, "invitó a los trabajadores de la Generalitat a participar en la huelga" dos días después.

La exconsellera de Trabajo ha negado también haber puesto en marcha un censo de voluntarios y ha asegurado que la decisión de avocar las competencias de los centros cívicos de la Generalitat no fue por el referéndum que se celebraba ese fin de semana sino por "la cantidad de actividades que se piden en los centros cívicos. En ningún momento tiene nada que ver con el 1-O".

"Desnaturalizar el resultado"

Destacando en todo momento su rechazo a la violencia, Bassa se ha referido a los disturbios del 1-O en las calles de Catalunya: "La única variable imprevisible del día 1 de octubre es la actuación totalmente equívoca de algunos, no de todos, miembros de Policía y Guardia Civil", añadiendo como otros acusados que el antecedente en el que se fijaban era la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Artículo 4 de la Ley del Referéndum / Cadena SER

Bassa ha defendido que "podían haber hecho muchas cosas: desnaturalizar el resultado, llevarse las urnas cuando la gente hubiese terminado de votar, se me ocurren mil maneras de impedir un referéndum sin atacar a la gente que estuviera allí".