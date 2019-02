Rull justifica no obedecer al Constitucional por su "falta de legitimidad moral"

El exconseller Josep Rull ha empezado este miércoles su declaración en el juicio al procés independentista reconociendo que apercibido varias veces apercibido por el Tribunal Constitucional y que tanto él como el Govern decidieron seguir adelante con varias iniciativas independentistas ponderando la "falta de legitimidad moral" del tribunal "por ser sistemáticamente instrumentalizado por el Gobierno del Estado".

A preguntas de la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, el exconseller de Territori ha seguido la línea argumental marcada ayer por su compañero de partido Jordi Turull criticando que el ejecutivo de Mariano Rajoy impugnase continuamente normas del Parlament catalán ante el tribunal de garantías. "Nosotros ponderábamos siempre los dos elementos, imperio de la Ley y principio democrático". Más tarde ha añadido que el tribunal de garantías tiene un "déficit importante de autoridad moral".

En prisión sin fianza desde marzo del año pasado, la Fiscalía pide 16 años de cárcel para Rull por rebelión y malversación, acusándole de impedir el atraque de un buque destinado al alojamiento de policías en el puerto de Palamòs. El pasado mes de abril, ante el juez Llarena, el exconseller de Territori afirmó que este juicio "será un mero trámite", dando por hecho la condena y poniendo su futuro en manos de la Justiia europea.

Por el momento, Rull no ha hecho este tipo de razonamientos aunque al comienzo del interrogatorio sí ha dicho que es un diputado del Parlament suspendido al "aplicar de manera clara y, creo, con sesgo político" el artículo 348 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras procesarle y encarcelarle. También se ha quejado de no poder declarar en catalán con traducción simultánea, asegurando que "tengo la sensación de que aún se ve la lengua catalan como una amenaza o un problema". El juezManuel Marchena ha contestado: "El tribunal no ve la lengua catalana como una amenaza ni nada similar, no es cierto al menos", ha dicho.

Rull también han negado la malversación: "No tuvo ninguna consecuencia en gastos concretos desde los fondos públicos hasta la organización del referéndum", dice. Ha evitado responder si los hubieran asumido colegiadamente si los hubiera habido. "No se gastó ni un euro público para organizar el referéndum", repite.