Juanma Moreno responde a la petición de Vox: "Ni un paso atrás"

El presidente andaluz Juanma Moreno ha respondido con contundencia a la petición de Vox en la que reclamaba al Parlamento andaluz una lista con los nombres y apellidos de los trabajadores de las unidades de violencia de género de la Junta. Moreno ha afirmado que no permitirá ni un paso atrás. "Quiero dejar claro que no va a haber ni un solo paso atrás en la garantía de los derechos de los andaluces", ha dicho.

Vox ha tramitado este viernes una petición a la cámara para obtener el nombre de estos trabajadores que, a juicio de este partido, influyen en sentencias judiciales pese a no estar cualificados y están "altamente ideologizados". Moreno ha atribuido el revuelo a una "campaña del miedo que dice que este nuevo gobierno, condicionado, va a limitar los derechos de los andaluces" y ha añadido después que "no solo no habrá un paso atrás, sino que este gobierno es garantía de progreso y de derechos para todos los andaluces".