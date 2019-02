Los niños invisibles

Alberto tiene cuatro años y desde los dos vive en una residencia, Ana tiene 10 y hace seis que los servicios sociales, por su bienestar, decidieron que no podía seguir junto a su familia biológica, desde entonces vive en una institución. Igual que ellos, María, Antonio, Laura, Pilar…. y así hasta más de 15.000 pequeños viven institucionalizados en nuestro país a la espera de poder retornar con sus padres biológicos o de ser adoptados. Durante esa espera, ese tiempo que se puede prolongar años, deberían estar, según todos los expertos, con una familia de acogida pero en España no hay suficientes.

El problema, en opinión de Paloma Fernández, de ASEAF, y de Carlos Chana, de Cruz Roja, es que nadie conoce esta realidad. Incluso, añade Paloma, hay profesionales que llevan años trabajando en temas sociales que desconocen el tema. Son niños invisibles, en los que nadie piensa, porque nadie sabe que están ahí. Estoy segura, concluye, que cuando los ciudadanos sepan lo que está pasando aparecerán personas dispuestas a sacarlos de las instituciones y ofrecerles un hogar.

La carrera de todos

Con el objetivo de visibilizar a esos niños, este año la Media Maratón Universitaria de Madrid se correrá por esta causa. Bajo el lema "Si tú no me sacas, nadie me ve", los dorsales que se entregarán a los corredores tendrán el nombre de un niño o niña que vive en una residencia tutelada. En el dorsal se podrá leer el nombre del pequeño, su edad y el tiempo que lleva en una residencia. "Soy Alberto, tengo: 4 años 10 meses y 10 días. Llevo en una residencia: 2 años 5 meses y 14 días”. Es un caso real de los más de 15.000 dorsales que se van a imprimir.

Además, todas aquellas personas que quieran participar en la causa para promover el acogimiento familiar en España pueden adquirir el "dorsal solidario" por 3 euros a través de las webs de ASEAF, Cruz Roja y Corricolari. La idea es que las personas que corran la Media Maratón Universitaria de Madrid puedan salir a la calle ese día a hacer deporte o cualquier otra actividad y se coloquen el dorsal para dar a conocer la situación.