La NASA premia a varios investigadores españoles por la creación de un juego de exploración espacial

La NASA ha premiado con el galardón a Space Apps 2018 a un equipo de investigadores españoles por la creación de un juego de exploración espacial con base en datos públicos de la agencia estadounidense.

"Al principio, no nos lo creíamos. Al fin y al cabo, vas mentalizado de que, entre tantos proyectos en todo el mundo, es realmente difícil destacar; así que fue una grandísima alegría obtener este reconocimiento", asegura en un comunicado el doctor en Telemática de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y uno de los premiados por la NASA, Iñaki Úcar.

El es un evento internacional de 48 horas organizado por la NASA que impulsa el desarrollo de aplicaciones utilizando datos en abierto de la NASA en torno a 20 grandes retos.

En esta edición participaron más de 18.000 personas en 200 eventos repartidos por todo el mundo y el premio consiste en una invitación a las instalaciones del Kennedy Space Center en Florida (EE.UU.).

Además de Úcar, el equipo ganador del Space Apps 2018, el Pillars of Creation, está conformado por la diseñadora UX/UI en MásMóvil, Almudena M. Castro; el diseñador de servicios en BBVA, José Luis Martín-Oar; el ingeniero ILS en Airbus, Juan Martínez; y la diseñadora UX/UI en Propelland, Rosa Narváez.

El proyecto ha sido distinguido con el premio 'Best Use of Science', a la solución que "hace el mejor y más válido uso de la ciencia y/o el método científico", detalla la UC3M en un comunicado.

El proyecto galardonado, denominado Galaxy Quest, consiste en un juego de exploración espacial para dispositivos móviles que utiliza la gamificación y el concepto de "ciencia ciudadana" para ayudar a procesar las grandes cantidades de datos que produce diariamente el telescopio espacial Hubble.