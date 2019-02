Kepa Arrizabalaga se ha convertido en el centro de todas las miradas en la Premier League. El portero del Chelsea protagonizó una inusual escena cuando, durante la final de la Carabao Cup contra el Manchester City, Sarri pidió su cambio y el portero vasco se negó.

En la recta final del partido, antes de llegar a los penaltis y con el 0-0 en el marcador, Maurizio Sarri pidió el cambio para sustituir a Kepa con Willy Caballero debido a una lesión muscular que había sufrido el portero titular. No obstante, Kepa consideró que estaba en buen estado para continuar con los penaltis y se negó a abandonar el campo a pesar de los gritos de su técnico.

Las imágenes del enfado del técnico italiano se han propagado y han abierto debate sobre la autoridad de éste con sus jugadores. Por su parte, Kepa ha publicado un extenso mensaje disculpándose en sus redes sociales. "Creo que todo ha sido un mal entendido a altas pulsaciones y en el tramo final de un partido por un titulo", explica.

"Lo primero de todo lamento como ha sido el final de la prorroga, quiero decir que en ningún momento ha sido mi intención desobedecer al técnico o ninguna de sus decisiones. Creo que todo ha sido un mal entendido a altas pulsaciones y en el tramo final de un partido por un titulo", dice.

"El entrenador ha pensado que no estaba en condiciones de seguir y mi intención ha sido expresarle que estaba en buenas condiciones de seguir ayudando al equipo, mientras el cuerpo medico que me había atendido llegaba al banquillo y daba el mensaje. Siento de nuevo la imagen que se ha proyectado, no siendo en ningún caso mi intención dar esta imagen y pidiendo disculpas", concluye.