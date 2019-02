Narbona pide por carta a Rivera que rectifique su "preferencia" por Vox

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha enviado una carta al líder de Cs, Albert Rivera, en la que le reprocha su decisión de "priorizar los acuerdos con fuerzas de la extrema derecha", le acusa de haber "abandonado la sensatez por simple temor a lo que crece a su derecha" y le pide que rectifique sus "preferencias".

En la carta, Narbona critica que Rivera haya abandonado la "senda del entendimiento, la sensatez y la lealtad institucional", que defienda la Constitución "a tiempo parcial", que emplee "estrategias cortoplacistas" y que "banalice términos como golpismo".

"Es enormemente descorazonador que Ciudadanos haya abandonado esa senda. Ni siquiera el temor a perder votos en el concurrido espacio electoral de la derecha puede justificar que usted invoque los mismos argumentos y consignas que exhiben los extremistas. Consignas contrarias al espíritu del consenso constitucional", señala la presidenta del PSOE.

A lo largo de tres folios, la presidenta socialista avisa al líder de Cs de que la "desesperación nunca es buena consejera en política, mucho menos si viene acompañada de cinismo y falsedades para justificar lo que a usted mismo le debería parecer injustificable: sus preferencias por un entendimiento con la extrema derecha".

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, durante su intervención este lunes en el desayuno informativo del Fórum Europa / Zipi (EFE)

Le transmite su "pesar" por esta decisión, después de que el pasado 18 de febrero la Ejecutiva de Ciudadanos acordara por unanimidad que no habrá ningún pacto postelectoral tras el 28-A ni con Pedro Sánchez ni con el PSOE extendiendo así una "suerte de cordón sanitario" para aislar a los socialistas. No obstante, asegura que el PSOE mantiene su "mano tendida" para conquistar un futuro que exige "más acuerdo y menos vetos".

Según Narbona, "priorizar los acuerdos con fuerzas de la extrema derecha no solo es imposible de explicar; es imposible de entender viniendo de una organización que se dice a sí misma liberal y europeísta". "Ningún partido liberal europeo se prestaría jamás a una estrategia como la que usted sostiene en España. Solo desde el miedo se puede explicar tal incoherencia", le reprocha y le critica su "enorme irresponsabilidad" al abrir la puerta a la extrema derecha.

Según Narbona, la formación de Albert Rivera está "llamada a jugar un papel importante en la búsqueda de soluciones a los desafíos que España afronta en este cambio de época". "La España que queremos (...) merece que el 28 de abril no haya espacio para las nostalgias inventadas de un pasado baldío y sí para la esperanza que se cimenta en la sensatez que hoy por hoy usted parece haber abandonado por simple temor a lo que crece la derecha", concluye la carta.

La respuesta de Rivera

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha contestado a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que "no le merece ningún respeto" un partido que ha sido capaz de negociar con los que quieren "romper" España, y ha asegurado que han sido los socialistas, y no él, quienes han roto con el constitucionalismo.

Rivera no ha contestado claramente si ese veto al PSOE es o no reversible, pero sí ha insistido en que Pedro Sánchez ha roto el diálogo con el constitucionalismo al aceptar negociar los 21 puntos del documento del presidente de la Generalitat, Quim Torra. Si él hubiera sido el presidente del Gobierno, ha señalado, hubiera advertido a Torra que si no retiraba ese documento le enviaría un requerimiento. "Yo me metí en política hace una década para defender la Constitución y que no hubiera presidentes como Sánchez", ha dicho al reafirmarse en que Cs no pactará con el PSOE.

Enlazando con Cataluña, ha asegurado que si él es presidente del Gobierno iniciará los trámites para aplicar el 155, pero no se ha mostrado partidario de formalizar una candidatura conjunta en el Senado con el PP para asegurar esa mayoría necesaria que se requiere para poner en marcha esta medida especial.

Y no lo es, ha explicado, porque habría muchos votantes de Cs que no apoyarían una lista con el PP y viceversa, pero los electores -ha recalcado- tienen que tener claro que si hay un escaño más para hacerlo, activarán el 155.