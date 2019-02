El Cejas se clasifica en 'Got Talet' pese al rechazo de los jueces

Tras hacerse viral gracias a la magia de Internet, El Cejas debutó este lunes en 'Got Talent' para deleitar a toda la audiencia de Telecinco con su popular tema 'El dembow del pimpin', una actuación que ya roza los 10 millones de reproducciones en Youtube.

En la plataforma de vídeos por excelencia, el número de El Cejas es todo un éxito viral. Ahí están los datos que así lo corroboran. Sin embargo, el instagramer no consiguió convencer a los miembros del jurado del programa, a excepción de la entregadísima Paz Padilla.

"A mí que es que ese rollo no me va nada. Creo que te has equivocado de personaje", manifestó Eva Isanta, a lo que Edurne añadió: "Tienes un morro...te plantas aquí, cantas una canción y placa-placa".

“A mí me ha molado, tío", soltó Risto Mejide. "Es una interpretación. Te estás riendo de ese tipo de chaval, ese 'cani' que va repartiendo hostias y no tiene educación. Eso me gusta, pero hay que laborarlo más porque la letra de la canción es una mierda. Ya sé que no eres Garcilaso pero intenta currártelo un poco más".

A continuación, los jueces votaron y El Cejas se llevó los 'noes' de Risto, Edurne y Eva. Solo Paz Padilla apostó por el influencer. Pero ojo, porque cuando todo parecía que estaba perdido, Santi Millán irrumpió en plató para cambiar el rumbo de los acontecimientos. "Esta gente no acaba de entender que lo que tú haces no es un número musical", afirmó el presentador. "Un millón trescientas mil personas no pueden estar equivocadas". Y utilizó su 'pase de oro', haciendo que El Cejas se clasificase directamente en las semifinales de 'Got Talent'.

