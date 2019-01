Un coro de personas con Alzheimer emociona en 'Got Talent'

En el estreno de la cuarta edición de 'Got Talent España' hubo de todo: niños que bailan, números de escapismo y voces completamente rompedoras. Sin embargo, hubo una actuación que consiguió llamar especialmente la atención de la audiencia, una emotiva función a cargo del 'Coro de les veus de la memoria'.

Se trata de una formación compuesta por personas de entre 50 y 90 años que tienen diagnosticado la enfermedad de Alzheimer. "Queremos demostrar a todo el mundo el poder que tiene la música a pesar de que una persona puede ser diagnosticada con Alzheimer", afirmó la responsable del coro en el programa de Telecinco.

"Todos llevamos el Alzheimer. No utilizo la palabra enfermo porque todos estamos llenos de vida y la música es un subidón para poder seguir adelante", explicó uno de los componentes del coro durante un vídeo previo. "Las canciones que cantamos en el centro no se me quedan grabadas en mis neuronas, se me quedan grabadas en el corazón".

A continuación, el 'Coro de les veus' interpretó el tema 'Mamma Mia', emocionando a todos los allí presentes, pero también conquistando a los espectadores, que así lo manifestaron a través de las redes sociales.

Tras la actuación, Edurne se subió al escenario e interpretó junto a los participantes la canción 'Amanacer', el tema con el que la cantante representó a España en el Festival de Eurovisión. Otro momento que inundó el plató de aplausos.

Al final, el coro consiguió pasar a la siguiente fase de 'Got Talent' tras recibir los síes de Paz Padilla, Eva Isanta, Edurne y Risto Mejide.

Pincha AQUÍ para ver el momento en vídeo.