Líneas rojas y estado de sitio: Rajoy y Sáenz de Santamaría, en diez frases

Las testificales de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría en el juicio al procés han servido como respuesta a semanas de alegaciones de falta de diálogo por parte del ejecutivo central a las demandas de los partidos independentistas. Las líneas rojas del Gobierno, una defensa cerrada del artículo 155 y la negación de negociaciones o mediadores han centrado las declaraciones de dos personas ya fuera de la política.

"Las reglas del juego"

Fue la idea más repetida de la jornada del miércoles de una decena de formas diferentes: el ejecutivo central no tenía nada que hablar sobre las condiciones de un referéndum inconstitucional. "Resulta sorprendente que alguien pueda pretender hablar con el Presidente del Gobierno de cómo se liquida la Constitución del país de la que es Presidente del Gobierno", dijo Rajoy. En sus tres reuniones con Oriol Junqueras, Soraya Sáenz de Santamaría le explicó que "no teníamos nada que hablar" sobre el 1-O y un referéndum.

'Operación Diálogo'

En los primeros meses de 2017, la entonces vicepresidenta se embarcó en lo que desde el ejecutivo vino a denominarse 'operación Diálogo', y en la Generalitat se conocía como 'operación Maquillaje', aunque hoy ha limitado bastante su radio de acción. Se reunió con miembros del PSC, de Ciudadanos y del propio Partido Popular y miembros de la sociedad civil, pero no ha citado a la Generalitat o a los partidos soberanistas más alla de sus reuniones con Junqueras. "Consideré que era muy importante el diálogo con el conjunto de catalanes que sufrían una gran fractura social".

Artículo 155

Las preguntas que los abogados de Vox han dirigido a ambos exaltos cargos gubernamentales han pivotado en torno a la posibilidad de haber aplicado el artículo 116 de la Constitución - estado de sitio o de excepción - en vez de el artículo 155 en Catalunya. "Los estados de excepción afectan a derechos individuales de las personas, se trataba de cesar un gobierno sin suprimir la Generalitat", ha dicho Rajoy. Poco antes, Sáenz de Santamaría decía que "era mucho más oportuno".

"No estaríamos aquí"

En el ecuador de su declaración, Rajoy ha dado la vuelta al argumento esgrimido por los acusados, según el cual éste es un proceso judicial abierto después de que la política no haya hecho su trabajo. "Si no se hubieran tomado las decisiones importantes que se tomaron ni estariamos nosotros hoy aquí ni se hubieran producido los acontecimientos del 1 de octubre", ha asegurado Rajoy. Una idea que previamente había desarrollado la exvicepresidenta: las cargas se habrían evitado "si no se hubiera llamado a la gente a actuar de murallas".

Operativos policiales

Presidente y vicepresidenta seguían los acontecimientos del 20-S y del 1-O a través de la televisión, los medios y la información que les proporcionaba Interior pero, como defendió Joaquim Forn hace unos días, no estaban al tanto del detalle de los operativos. "Jamás he tomado ninguna decisión sobre ningún dispositivo policial, jamás, y he sido ministro del Interiro durante dos años en nuestro país, las toman los que están al frente de los operativos", dijo.

Un asunto que también dejó un momento tenso en el interrogatorio a Sáenz de Santamaría cuando Jordi Pina, abogado de varios de los acusados, cuestionó sus afirmaciones sobre cuándo decidió el ejecutivo enviar 6.000 agentes a Catalunya, La exvicepresidente terminó reconociendo que habían pedido el amarre del buque antes de los incidentes del 20 de septiembre: "El Gobierno tiene que tener capacidad para anticiparse", zanjó.

No hubo referéndum

Preguntados innumerables veces sobre el 1-O y sus efectos prácticos, presidente y exvicepresidenta se ciñeron a la misma respuesta: "Se intentó convocar un referéndum, pero como la Junta Electoral Central, allí no hubo un referéndum", dijo Rajoy. Soraya Sáenz de Santamaría usó la misma referencia para negar su existencia: "La Junta Electoral Central dijo que no se había producido ese referéndum". Este organismo, cuatro días después, emitió un dictamen afirmando que "no ha tenido lugar en Catalunya ningún proceso que pueda considerarse como referéndum en ninguna de las modalidades previstas por el ordenamiento jurídico".