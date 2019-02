DIRECTO | Mariano Rajoy declara como testigo en el juicio del procés

Susana Elguea El orden de los testigos cambia, de manera que a las 16 horas se reanuda la sesión con la declaración del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Tras él, será el turno del ex ministro Cristóbal Montoro. 27/02/2019 15:38

Susana Elguea VÍDEO | La declaración de Soraya S. de Santamaría, resumida en 3 minutos

Francisco Javier Alvarez Soraya niega haber recibido requerimientos por parte de Naciones Unidas para que se investigase la intervención de las fuerzas de seguridad del estado 27/02/2019 14:30

Alberto Pozas "No me lo ponga más difícil", reprocha el juez Marchena al abogado Francesc Homs por sus preguntas a la exvicepresidenta. "Usted manda, la retiro", dice el abogado. 27/02/2019 14:22

Alberto Pozas Las defensas se han extendido mucho interrogando a la exvicepresidenta del Gobierno y esto implica que, salvo sorpresa, el interrogatorio de Cristóbal Montoro se hará por la tarde y se retrasará el de Mariano Rajoy. 27/02/2019 14:21

Francisco Javier Alvarez El abogado Pina (Jordi Sánchez) pregunta a Soraya si el gobierno no valoró que 2 millones de personas querían un referéndum y la vicepresidenta responde que lo primero que hicimos es hacer valer la Constitución y los que no valoraron nada son los que ahora están sentados en el banquillo de los acusados 27/02/2019 14:09

Alberto Pozas Ya no ríe Soraya Sáenz de Santamaría. "Quienes no valoraron que tenían que modificar la Constitución son los que están sentados en el banquillo", dice cortando en seco al abogado de Rull, Turull y Sànchez. 27/02/2019 14:08

Alberto Pozas Marchena abronca al abogado Jordi Pina por hacer preguntas "improcedentes" a la exvicepresidenta del Gobierno: "Si estuviera aquí me estaría diciendo exactamente lo mismo". 27/02/2019 14:07

Alberto Pozas El abogado Jordi Pina (Rull, Turull y Sànchez) pregunta a la exvicepresidenta se planteó hablar con los ciudadanos lesionados tras el 1-O para disculparse. "No", contesta Soraya Sáenz de Santamaría. 27/02/2019 14:03

Francisco Javier Alvarez Soraya asegura que solo supo que había dos o Cuatro personas, ciudadanos, atendidos, lo de lesionados lo dice usted, señor letrado 27/02/2019 14:01

Alberto Pozas El abogado de Turull, Rull y Sànchez explica que el ejecutivo solicitó el atraque del buque para transportar policías antes del 20 de septiembre, señalando que ella ha dicho que se tomó la decisión después de ese día. "El Gobierno tiene que tener capacidad de anticiparse, alojar 6.000 agentes no es sencillo", dice. 27/02/2019 13:56

Francisco Javier Alvarez Soraya Niega haber tenido información privilegiada por parte del Centro nacional de inteligencia 27/02/2019 13:52

Susana Elguea La ex vicepresidenta recuerda que los gobiernos tienen que saber que no le corresponde hablar de la soberanía nacional: "Es hablar en balde". 27/02/2019 13:52

Susana Elguea Plano general de la sala del tribunal (Foto: EFE) 27/02/2019 13:48

Susana Elguea Sáenz de Santamaría afirma ante el tribunal cree que las cargas policiales se habrían evitado "si no se hubiera llamado a la gente a actuar de murallas". 27/02/2019 13:47

Susana Elguea La ex vicepresidenta del Gobierno declara como testigo desde poco después de las 12:30 horas (Foto: ACN, Senyal Tribunal Suprem) 27/02/2019 13:40

Susana Elguea Pablo Casado no acompañará al expresidente Mariano Rajoy para su declaración en el juicio del procés porque considera que "hay que respetar la Justicia". Rajoy declara como testigo a partir de las 16 horas. 27/02/2019 13:38

Francisco Javier Alvarez La vicepresidenta del gobierno está muy segura en su respuestas que enfatiza con las manos pero sin gestos grandilocuentes. Señor letrado yo sé lo que es un escrache y lo que pasó en Barcelona no eran scrachers sino acosos violentos a los policías, responde sin mirar al letrado Van Der Eynde 27/02/2019 13:31

Alberto Pozas Soraya Sáenz de Santamaría asegura que "tratamos de preservar la conveniencia ciudadana, ojalá por parte de la Generalitat lo hubieran hecho, por eso aplicamos el articulo 155, para preservar la convivencia". 27/02/2019 13:27

Francisco Javier Alvarez Soraya responde y precisa a los abogados de la defensa: “ usted habla de cargas policiales pero yo prefiero llamarlas correctamente son actuaciones policiales por mandato judicial 27/02/2019 13:26

Susana Elguea VÍDEO | Soraya Sáenz de Santamaría: "Aplicamos el 155 porque estaba en riesgo el orden constitucional"

Francisco Javier Alvarez Yo no hablo de referéndum porque no lo Fue, concluye Soraya 27/02/2019 13:22

Alberto Pozas El juez Marchena corta otra vez al abogado de Junqueras y Romeva. "Retiro la pregunta, retiro la pregunta". Recula Andreu van den Eynde. 27/02/2019 13:15

Alberto Pozas Soraya Sáenz de Santamaría rechaza que no existiese el diálogo, rechaza que se pudiese hablar de un referéndum: "Uno habla de lo que tiene capacidad de disposición. Y sobre la soberanía del conjunto del pueblo español ningún gobierno la tiene, corresponde al conjunto del Gobierno español". 27/02/2019 13:15

Francisco Javier Alvarez La ex vicepresidenta del gobierno evita responder directamente a si vio a la policía pegar a los ciudadanos. “ quizá si no se hubiera llamado a la gente a actuar como murallas humanas algunas de esas imágenes no se hubieran producido” 27/02/2019 13:12

Alberto Pozas Insiste el abogado de Junqueras y Romeva en si vio policías pegar a ciudadanos, y ella responsabiliza a los convocantes del referéndum: "Si no se hubiera llamado a la gente masivamente a actuar como murallas pues a lo mejor alguna de las imágenes no se habría producido". 27/02/2019 13:11

Alberto Pozas El abogado de Junqueras intenta que la exvicepresidenta reconozca que hubo violencia policial el 1-O. Sáenz de Santamaría se da cuenta y defiende que los agentes "cumplían un mandato judicial, su profesionalidad evitó circunstancias mucho más graves de seguir adelante con el referéndum". 27/02/2019 13:09

Alberto Pozas Sáenz de Santamaría no cree que la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre fuese de carácter meramente político como defienden los acusados. "No, por eso aplicamos el artículo 155", explica. 27/02/2019 13:07

Francisco Javier Alvarez Aplicamos el artículo 155 porque estaba en riesgo el orden constitucional 27/02/2019 13:06

Francisco Javier Alvarez Soraya Asegura que el gobierno sufrió mucho por el acoso masivo y sistemático que se estaba produciendo en Cataluña a los alcaldes no independentistas 27/02/2019 13:02

Alberto Pozas "Les dijimos que no siguieran por ahí", explica la vicepresidenta del Gobierno sobre las advertencias que lanzaron a los líderes independentistas para reforzar la idea de que no hicieron caso. "Era una estrategia absolutamente concertada, cada uno hacía su papel" y a sabiendas la violencia del 20-S "podría volver a producirse siguieron adelante", explica. 27/02/2019 13:02

Alberto Pozas Dice la exvicepresidenta que el Gobierno tendió la opción de dialogar. "Mariano Rajoy le mandó una carta para que, si quería defender su posición, lo hiciese en el Congreso de los Diputados. Creo que es público que no vino". 27/02/2019 12:57

Francisco Javier Alvarez Soraya: El gobierno nunca se prestó a hablar del referéndum con Junqueras. Si se quiere hacer un referéndum ahí que cambiar la Constitución 27/02/2019 12:57

Alberto Pozas "Ni con Junqueras ni con nadie puedo hablar de convocar un referéndum de autodeterminación, si eso se quiere hacer hay que reformar la Constitución, el procedimiento es otro y no intentar negociar algo a lo que el Gobierno no se prestó, a lo que ningún Gobierno democrático puede prestarse", explica Sáenz de Santamaría. 27/02/2019 12:56

Francisco Javier Alvarez El gobierno pensó que lo más adecuado era aplicar el artículo 155 porque no perjudica a los ciudadanos sino a los dirigentes que promovían esa ilegalidad 27/02/2019 12:54

Alberto Pozas Soraya Sáenz de Santamaría, sobre el 1-O: "La Junta Electoral Central dijo que no se había producido ese referéndum". Termina Vox y empieza el fiscal Javier Zaragoza. 27/02/2019 12:54

Francisco Javier Alvarez Soraya confirma que el gobierno de Rajoy no se plantea nunca aplicar el estado de excepción y sitio en Cataluña porque comportaba reducir los derechos fundamentales de los ciudadanos 27/02/2019 12:54

Alberto Pozas "Era mucho más oportuno" aplicar el artículo 155 y no el Estado de Sitio, zanja la exvicepresidenta. 27/02/2019 12:53

Alberto Pozas Pregunta Vox si el Gobierno valoró imponer el Estado de Sitio y Sáenz de Santamaría lo niega veladamente. "Consideramos, y era la común opinión, que el mecanismo es el previsto en el artículo 155, nunca se había aplicado, era la medida más acorde en la Constitución". 27/02/2019 12:52

Alberto Pozas Marchena abronca al secretario general de Vox cuando empieza a valorar si los efectivos policiales enviados a Catalunya fueron suficientes. "No conteste usted a la pregunta", dice. 27/02/2019 12:48

Francisco Javier Alvarez La ex vicepresidenta asegura que se enteró de la operación copernico “porque algo he leído “ 27/02/2019 12:48

Susana Elguea VÍDEO | Soraya S. de Santamaría: "Le dije a Junqueras que sobre el 1-0 no teníamos nada que hablar"

Alberto Pozas Soraya Sáenz de Santamaría explica ahora la aplicación del 155: "Mantuvimos muchísimas reuniones, algunos decían que el 155 se tendría que haber aplicado en 2014 y otros que nunca, algunos fueron evolucionando de opinión y no faltó quienes opinaron después de su adopción, a toro pasado. Lo adoptamos cuando logramos un acuerdo político". 27/02/2019 12:46

Alberto Pozas La operación diálogo no tuvo diálogo con la Generalitat y su objetivo era "reforzar la presencia del Estado y el Gobierno de la nación es Estado en Catalunya", explica. 27/02/2019 12:41

Francisco Javier Alvarez con las manos cruzadas delante y en una posición erguida Soraya está contestado a VOX y sostiene que a la última reunión que mantuvo con Junqueras le advirtió que no tenía nada que hablar con el frente un referéndum 27/02/2019 12:41

Alberto Pozas Aborda Soraya Sáenz de Santamaría la conocida como 'operación diálogo' para intentar acercar posturas. Tuvo "distintas reuniones con miembros de PSC, Cs y PP, y mucho con la sociedad civil, consideré que era muy importante el diálogo con le conjunto de catalanes que sufrían una gran fractura social". 27/02/2019 12:40

Alberto Pozas La segunda reunión tuvo lugar en julio de 2016 en torno a asuntos económicos y una última, ya en 2017, otra vez sobre el referéndum. "En ese asunto no había ni diálogo ni ninguna disposición de entendimiento, en ningún caso ni nos íbamos a entender ni íbamos a negociar ningún asunto relativo al referéndum". 27/02/2019 12:39

Susana Elguea Soraya Sáenz de Santamaría declara como testigo 27/02/2019 12:38

Alberto Pozas "Me reuní en tres ocasiones con el señor Junqueras: una en abril de 2016 para abordar peticiones de la Generalitat, una el referéndum y en ese punto nunca quise entrar, les dije que sobre ese tema no tenía nada que hablar", empieza Sáenz de Santamaría. 27/02/2019 12:37

Alberto Pozas Cambio en las filas de Vox. Javier Ortega-Smith, secretario general del partido, interroga a la exvicepresidenta del Gobierno. Su segunda aparición en el juicio. 27/02/2019 12:36

Francisco Javier Alvarez Soraya Sáenz de Santa María ocupa ya la mesa de testigos. 47 años casada abogada de profesión 27/02/2019 12:36

Alberto Pozas Entra Sáenz de Santamaría sonriendo en la sala y se sienta delante del tribunal. "Sí, por supuesto", dice al jurar decir la verdad. 27/02/2019 12:36

Alberto Pozas A punto de empezar la testifical de Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno con Mariano Rajoy. El momento más esperado de la mañana. 27/02/2019 12:31

Susana Elguea VÍDEO | Artur Mas: "Mi consejo fue no perder la capacidad de convocar elecciones" | Artur Mas: "Mi consejo fue no perder la capacidad de convocar elecciones"

Alberto Pozas Termina la testifical de Artur Mas, a las 12:30 empieza la declaración de Soraya Sáenz de Santamaría. Tendrá que dar explicaciones sobre la relación entre el ejecutivo central y el Govern de Puigdemont y sobre la aplicación del artículo 155 en el que ella tuvo un papel protagonista: http://cort.as/-FBCp 27/02/2019 12:05

Alberto Pozas Las decisiones que tomaron, dice Mas, fueron con el "ánimo de evitar cualquier atisbo de violencia en Catalunya". "De las personas que tomaban las decisiones en ningún momento hubo un plan operativo" para pasar a las "vías de hecho". 27/02/2019 11:57

Alberto Pozas Niega Mas que en esas reuniones entre líderes soberanistas el control político de los Mossos d'Esquadra como fuerza de choque independentista estuviese encima de la mesa: "En absoluto". 27/02/2019 11:55

Alberto Pozas A preguntas del abogado de Joaquim Forn Mas niega que se diesen órdenes políticas a los Mossos d'Esquadra: "En absoluto, en ese momento el conseller Forn, siempre delante de todo el mundo, yo lo oí, expuso que las operaciones de los Mossos tienen una ejecución desde un punto de vista profesional", dice. 27/02/2019 11:54

Alberto Pozas El presidente del tribunal, Manuel Marchena, corta a Artur Mas cuando, a preguntas de la abogada de Carme Forcadell, se disponía a opinar sobre la posible desobediencia al Constitucional del Govern de Puigdemont. "No le pida una opinión a quien no ha venido a opinar", dice el magistrado. 27/02/2019 11:53

Alberto Pozas Por el momento Artur Mas refuerza algunas líneas de defensa de los acusados: que el ejecutivo central no quiso sentarse a negociar, que pensaban que todo sería como la consulta del 9 de noviembre de 2014 pero añadiendo el matiz de que, en un momento dado, "no se decidió parar máquinas" y el Govern de Puigdemont entró en la vía unilateral: http://cort.as/-FCWZ 27/02/2019 11:50

Alberto Pozas Artur Mas sobre el referéndum 1-O y las cargas policiales. "Me encontré a una vecina del barrio que llevaba la blusa con sangre, me dijo que era una blusa muy bonita y le hice la broma de que le íbamos a comprar una nueva, la conversación se desarrolló en castellano". 27/02/2019 11:42

Francisco Javier Alvarez La declaración de los testigos no se realiza en la misma mesita cuadrada donde declararon los procesados. Ahora se utiliza una mesita redonda situada junto a la otra 27/02/2019 11:40

Alberto Pozas La supuesta pertenencia de varias personas a este 'Comité Estratégico' del documento #EnfoCATs implicó la imputación de varios acusados. Para el juez Llarena tenían un papel "definitorio": http://cort.as/-EyIC 27/02/2019 11:39

Susana Elguea VÍDEO | La declaración de Joan Tardà como testigo, resumida en 3 minutos

Alberto Pozas Niega Artur Mas que existiera un "Comité Estratégico" del procés como sostiene la Fiscalía basándose en el documento #EnfoCATs: "No, en absoluto". Todos los acusados han negado su existencia y han negado conocer este documento. 27/02/2019 11:37

Francisco Javier Alvarez Mas reconoce que Si busco un Marco político pero cuando no se encontró se decidió “no parar máquinas” 27/02/2019 11:36

Alberto Pozas El expresidente explica que su "guía" también era el referéndum escocés. 27/02/2019 11:36

Alberto Pozas Mas explica que el procés no paró una vez roto el diálogo con el ejecutivo central: "Explorar todas las vías posibles de acuerdo con las autoridades del Estado central, si alguna era posible, también es verdad que el mandato era muy claro y ante la imposibilidad de dialogar no se decidió parar máquinas, eso es verdad". 27/02/2019 11:35

Alberto Pozas Francesc Homs se sentó en el banquillo del Tribunal Supremo en 2017, acusado de desobediencia por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Ese día acudieron a apoyarle al Supremo muchos de los que hoy están en el banquillo. Esta foto es de ese día en la Plaza del Rey de Madrid. 27/02/2019 11:32

Francisco Javier Alvarez Artur Mas reconoce que aunque las consecuencias eran conocidas ( querella por desobediencia) se decidió mantener el mismo camino que en 2014 y la logística miro esa experiencia para copiar algunas acciones como que se identificaran locales donde se podrían hacer las votaciones 27/02/2019 11:32

Aitor Álvarez Francesc Homs fue conseller de la presidència de Artur Mas y hoy le está interrogando en el Supremo. 27/02/2019 11:32

Alberto Pozas Francesc Homs, también condenado por este Tribunal Supremo por el 9N, pregunta a Mas en representación de Josep Rull, que declaró como testigo en su juicio. 27/02/2019 11:31

Alberto Pozas Artur Mas ha sido condenado dos veces por su participación en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Inhabilitado un año y un mes por este Tribunal Supremo ( http://cort.as/-FCUf y también condenado a pagar 5 millones de euros por el Tribunal de Cuentas ( http://cort.as/-FCUg 27/02/2019 11:30

Aitor Álvarez Mas sugiere que el Govern asumió que las consecuencias penales del 9N (condena por desobediencia) serían idénticas por organizar el 1O y que, por ello, siguieron adelante con el referéndum. 27/02/2019 11:30

Alberto Pozas Mas apoya la estrategia de defensa de los acusados, que aseguran que planearon el 1-O basándose en el 9-N de 2014: "La experiencia de 2014 nos indicaba el camino que podía seguir el Gobierno español y las consecuencias fueron las que fueron, se nos acusó de desobediencia y de nada más". 27/02/2019 11:28

Aitor Álvarez Mas compara el 9N con el 1O y asegura que, si para el 9N el Govern invirtió dinero, para el 1O dicha inversión pública fue inferior o nula. 27/02/2019 11:27

Alberto Pozas Se refiere Mas a su condena en el Tribunal de Cuentas a hacerse cargo de los 5 millones que costó la consulta del 9N de 2014: "Estoy precondenado con el Tribunal de Cuentas a 5 millones de euros". 27/02/2019 11:27

Francisco Javier Alvarez Mas reconoce que siempre se quiso dar un Marco legal a la convocatoria de un referéndum A pesar de que sabíamos que el constitucional lo iba a impedir 27/02/2019 11:26

Alberto Pozas Mas revela que él pidió no olvidar la posibilidad de convocar elecciones: "Si finalmente decidís ir al referéndum, que nunca se pierda esa capacidad propia de iniciativa institucional de convocar elecciones, porque eso siempre permite tener una fotografía de lo que está pasando y tienes la seguridad de que estás en un marco legal que no se puede alterar". 27/02/2019 11:24

Susana Elguea AUDIO | Quim Torra, en el Parlament: "Los grupos que no habéis ido a ninguna sesión del juicio... están juzgando a vuestros compañeros, se os tenía que caer la cara de vergüenza"

Alberto Pozas Artur Mas evita ser concreto sobre si las leyes soberanistas tenían o no vocación finalista hacia la independencia. "En el momento en que eso tiene unos recursos determinados esa efectividad jurídica deja de existir". 27/02/2019 11:18

Alberto Pozas El fiscal Javier Zaragoza dice que "no voy a comentarlo" cuando Mas afirma que el ejecutivo no quiso dialogar con ellos. 27/02/2019 11:14

Alberto Pozas El expresident catalán sobre la vía unilateral: "No hay que descartarlo al 100%, estarías perdiendo capacidad de negociación, pero no es ni la primera ni la segunda ni la tercera opción de la parte soberanista, siempre es buscar el acuerdo con las autoridades del Estado". 27/02/2019 11:14

Alberto Pozas "Siempre escuché la voluntad de acordar los términos de ese referéndum con el Gobierno español", dice Mas sobre el camino hacia el 1-O. 27/02/2019 11:11

Susana Elguea VÍDEO | Artur Mas: "No se me pidió opinión sobre el 1-O"

Alberto Pozas Mas marca como punto de inflexión que derivó en la moción de confianza de Puigdemont que "la CUP incumplió una promesa" al no apoyar los presupuestos del Govern. Había prometido "apoyar al gobierno en sus decisiones más importantes". 27/02/2019 11:04

Francisco Javier Alvarez Dice Artur Mas que no fue la CUP quien forzó la necesidad de realizar un referéndum en verano de 2016 27/02/2019 11:04

Susana Elguea Quim Torra se ha referido al juicio del procés en la sesión de control al Govern en el Parlament catalán: "Los grupos que no habéis ido a ninguna sesión del juicio... están juzgando a vuestros compañeros, se os tenía que caer la cara de vergüenza". 27/02/2019 11:02

Alberto Pozas Mas explica su salida del Govern: "Mi nombre suscitó discrepancias entre las fuerzas políticas" soberanistas, aunque rechaza culpar a la CUP. 27/02/2019 10:58

Alberto Pozas La Fiscalía empieza a interrogar a Artur Mas después de las preguntas del abogado de Vox. 27/02/2019 10:55

Francisco Javier Alvarez Mas reconoce que advirtió a Puigdemont que nunca perdiera la capacidad de iniciativa dentro del Marco constitucional. 27/02/2019 10:52

Aitor Álvarez Mas explica que en el Govern a veces le tenían en cuenta su opinión y otras veces no. Sobre el referéndum, dice que no se opuso, pero recordó que hacía falta controlar las instituciones y no perder ese control legal de la Generalitat. 27/02/2019 10:52

Aitor Álvarez Artur Mas: "En verano de 2016, el señor Puigdemont, tras muchas conversaciones, llegó a la conclusión de que era bueno que hubiera una seguna consulta y, por lo tanto, un referéndum". 27/02/2019 10:50

Francisco Javier Alvarez Mas asegura que desde 2012 tres personas delegadas una por parte del gobierno Rajoy otra por el líder de la oposición Rubalcaba y otra por la Generalitat querían mantener el hilo del diálogo 27/02/2019 10:49

Alberto Pozas Detalla Mas cómo el Govern y el ejecutivo de Mariano Rajoy negociaban en reuniones a las que asistían tres personas: un representante del Gobierno central, uno del Govern y otro del PSOE: "Eran tres, se veían con una cierta regularidad, hablaban entre ellos, lo que decían ellos no comprometía en ningún momento nuestras posiciones, era intentar mantener siempre vivo el hilo del diálogo e identificar posibles soluciones". 27/02/2019 10:49

Susana Elguea Artur Mas, durante su declaración como testigo en el juicio del procés. 27/02/2019 10:44

Alberto Pozas Explica Mas quién decidió poner en marcha el referéndum del 1-O. "Quien tomó la decisión fue el Gobierno de la Generalitat de aquél momento" 27/02/2019 10:44

Alberto Pozas Empieza el interrogatorio de Vox a Artur Mas y el presidente vuelve a cortar al abogado Pedro Fernández. 27/02/2019 10:44

Francisco Javier Alvarez Artur Mas tomar ahora el asiento de los testigos. 63 Años, casado, economista. Estoy inhabilitado hasta el 23 de febrero de 2020 27/02/2019 10:42

Alberto Pozas Empieza la testifical de Artur Mas, expresident de la Generalitat de Catalunya. 27/02/2019 10:41

Aitor Álvarez Tardà ha dado la mano a Josep Rull y a Santi Vila al abandonar la sala. 27/02/2019 10:40

Francisco Javier Alvarez Tarda termine su declaración y el presidente le advierte que no puede comunicar con otros testigos 27/02/2019 10:39

Alberto Pozas Termina la testifical de Joan Tardà. "Le agradezco que pueda marchar", dice Tardà. 27/02/2019 10:39

Francisco Javier Alvarez Tardà ha asegurado que el día 20 de septiembre el ambiente era de normalidad y no de tensión. Había un pasillo por donde se podía circular libremente 27/02/2019 10:38

Alberto Pozas Vuelve Tardà a los registros del 20-S para negar la violencia: "Había sensación de normalidad, no me sentí en ningún momento violentado por nadie ni que las personas estuvieran tensas, entiendo que le escenario no era un escenario de tensión, era una indignación de vivir una situación anómala". 27/02/2019 10:38

Susana Elguea VÍDEO | Tardá: "¿Tengo derecho a responder en catalán?" - Marchena "No".

Francisco Javier Alvarez Tardà asegura que Felipe VI dos días después del referéndum del 1 de octubre avaló la represión que se produjo durante esa jornada 27/02/2019 10:32

Alberto Pozas Tardà (ERC) también explica cómo vivió el referéndum ilegal del 1-O: "Uno de los momentos más emotivos de mi vida"; ha dicho, negando que la previsión fuese de incidentes violentos: "En absoluto". 27/02/2019 10:30

Aitor Álvarez Tardá lleva un lazo amarillo en la solapa de la americana. 27/02/2019 10:29

Alberto Pozas Tardà sobre el 20-S: "Lo que viví fue algo muy espontáneo", explica. Está negando que ese día viese violencia frente a la Consellería de Economía. "En absoluto, aplaudieron palabras muy sensatas que tenían como punto central no caer en ninguna provocación". 27/02/2019 10:28

Francisco Javier Alvarez Tarda reconoce que estuvo el 20 de septiembre en la concentración frente a la consejería y desde allí pidió que no se cayera en provocaciones y se evitará todo tipo de violencia 27/02/2019 10:27

Susana Elguea VÍDEO | El presidente del tribunal abronca a Joan Tardá por decir que "este juicio está inspirado en la venganza"

Alberto Pozas Tardà explica los hechos por los que ha sido llamado: su participación en las protestas del 20 de septiembre de 2017 en Barcelona: "Tomé la palabra y me dirigí a los ciudadanos concentrados para reclamarles sobre todo que no se cayera en ninguna provocación, que había que evitar cualquier violencia, tenía miedo de que hubiera infiltrados, dije que no podíamos descarrilar". 27/02/2019 10:27

Aitor Álvarez Asegura Tardá que asistió a la conselleria de Economia cuando se enteró de que allí había concentrados. Dice que tomó la palabra y que se dirigió a los concentrados, para reclamar que se comportaran de manera pacífica y que no cayeran en provocaciones. 27/02/2019 10:26

Alberto Pozas Tardà niega que la movilización ciudadana haya sido un factor de presión al Estado en el procés: "No, la movilización ciudadana ha sido hoy y en tiempos precedentes una forma de reivindicación para hacer avanzar las ideas sociales y todo ello dentro del marco democrático y del régimen de libertades que hemos conquistado". 27/02/2019 10:25

Francisco Javier Alvarez El protagonismo hoy además de los testigos va a ser del presidente Marchena que está continuamente Interrumpiendo las declaraciones para centrar el objeto de las preguntas y respuestas 27/02/2019 10:25

Alberto Pozas Marchena también corta Andreu van den Eynde, abogado de Junqueras y Romeva, cuando pregunta a Tardà: "No ha sido llamado para que nos hable de los métodos de Esquerra a la hora de luchar por su ideario político". 27/02/2019 10:23

Alberto Pozas Tardá contesta a preguntas del abogado de Junqueras y Romeva, sus compañeros de partido, sobre ERC: "Somos un partido republicano que compartimos con centenares de millones de personas los valores republicanos, profundamente antifascista, democrático, muy enraizado en la sociedad catalana y que siempre ha defendido las tesis de la fraternidad de los pueblos de la península ibérica...". Corta Marchena: "Vamos a hacer preguntas sobre los hechos". 27/02/2019 10:21

Francisco Javier Alvarez La fiscalía como era esperable no hace preguntas 27/02/2019 10:19

Alberto Pozas El juez Marchena se lanza a realizar él las preguntas que empieza Vox al testigo para evitar que pregunte lo que no debe a un testigo. Termina el interrogatorio de Vox después de tres preguntas. 27/02/2019 10:18

Alberto Pozas "No existe el testigo llamado el testigo opinante", recuerda el presidente del tribunal, Manuel Marchena. Dos cortes a Vox en menos de 5 minutos. 27/02/2019 10:17

Alberto Pozas Marchena no le deja terminar a Vox la pregunta que hace a TArdà cuando retoma su intervención. "Le está pidiendo no lo que él percibió, le está pidiendo que valore comportamientos ajenos, tenemos que evitar esto, tenemos 500 testigos, como no nos ajustemos que lo que la Ley pide de un testigo nos vemos en un problema serio". 27/02/2019 10:16

Francisco Javier Alvarez Tardà Mira como el presidente del tribunal Manuel Marchena está acotando todas y cada una de las preguntas que no se refieren a lo que pudo ver o sentir el testigo 27/02/2019 10:16

Alberto Pozas Primer corte de Marchena a Vox. "Lo que le está pidiendo es una valoración, si es tan amable pregúntele por lo que conoce en relación por los hechos por él percibidos, no le pida valoraciones sobre movimientos políticos", le exige el juez al abogado Pedro Fernández. 27/02/2019 10:15

Alberto Pozas Apoya Tardà (ERC) la teoría de defensa de los acusados de ausencia de diálogo por parte del ejecutivo central. "De aquellos polvos surgieron los lodos de un proceso que todos los demócratas siempre hemos querido que fuese dialogado". 27/02/2019 10:14

Alberto Pozas Se refiere Tardà al referéndum del 1-O: "Fue la voluntad de un pueblo indefenso, cívico, pacífico y democrático". 27/02/2019 10:13

Alberto Pozas Retoma el interrogatorio el abogado de Vox sobre un mensaje de Twitter de Tardà. "Probablemente lo escribí, es lo mismo que le dije a Rajoy en" el Congreso, recuerda el parlamentario de ERC. 27/02/2019 10:11

Francisco Javier Alvarez Los miembros del tribunal tienen caras muy serias y niegan con la expresión de sus cabezas las intenciones de Joan Tarda por dar su mitin 27/02/2019 10:11

Francisco Javier Alvarez Tarda: Este juicio está inspirado en la venganza Tribunal: No empezamos bien no está ustéd autorizado a hacer valoraciones políticas solo a someterse a lo que es la razón de su declaración 27/02/2019 10:10

Alberto Pozas Suave bronca de Marchena a Tardà. "Esto es exclusivamente la sede del Tribunal Supremo, usted está para ayudarnos a conocer el esclarecimiento del hecho a través de lo que percibió. Me veo obligado a interrumpirle cada ve que lo intente, no está autorizado a hacer valoraciones políticas a pesar de su condición de diputado". 27/02/2019 10:10

Alberto Pozas "¿Tengo derecho a responder en catalán?, pregunta Tardà. "No", contesta Marchena, que reanuda el interrogatorio de Vox. "Este juicio está inspirado en la venganza..." sigue Tardà y le corta otra vez Marchena. 27/02/2019 10:08

Francisco Javier Alvarez Joan Tarda 65 años soltero profesor nunca ha estado procesado contesta ahora a las preguntas de VOX. Ha comenzado a expresarse en catalán y el presidente del tribunal ya ha dicho que no empezamos bien por lo que tendrá que contestar en castellano 27/02/2019 10:08

Alberto Pozas Joan Tardà anuncia que él contestará en catalán a las preguntas de Vox. "No empezamos bien", le dice Marchena. "Si usted me dice eso, proveemos lo necesario, pero sabe que como testigo tiene la obligación de emplear la lengua oficial del foro y el lugar donde se desarrolla el juicio". 27/02/2019 10:07

Alberto Pozas Tardà reconoce que los imputados son "compañeros y amigos algunos" pero eso "en absoluto" le impedirá decir la verdad. Empieza el abogado Pedro Fernández (Vox) a preguntarle por tuits escritos en su cuenta. 27/02/2019 10:06

Francisco Javier Alvarez El presidente Marchena marca por donde deben ir las testificales. Testigos deben opinar sobre los hechos que percibieron por sus sentidos y no en general a preguntas jurídicas o sociopolíticas 27/02/2019 10:04

Alberto Pozas El juez Marchena empieza la sesión recordando que esto no es un debate político. "Estamos interrogando a testigos y nuestro sistema no permite la figura del testigo opinante que formula juicios de valor, de carácter jurídico o socio-político sobre los hechos. El testigo es un tercero que viene a contribuir al esclarecimiento del hecho, opina exclusivamente sobre aquello que percibió. Vamos a evitar valoraciones y debates". 27/02/2019 10:04

Susana Elguea Los diputados de ERC visten de blanco en el pleno en apoyo a los presos durante el juicio (Foto: Europa Press, EUROPA PRESS) 27/02/2019 10:03

Alberto Pozas Los testigos serán interrogados en primer lugar por la acusación o la defensa que ha pedido su comparecencia. Tienen obligación de contestar a todas las preguntas y tienen obligación de decir verdad. 27/02/2019 09:56

Alberto Pozas El tribunal preguntará al principio si las partes mantienen o retiran su petición de interrogar a Roger Torrent. Si la respuesta es afirmativa, los jueces señalarán otro día para poder tomar declaración al presidente de la cámara catalana. 27/02/2019 09:54

Alberto Pozas El tribunal ha establecido media hora para cada testigo. Se espera que la mañana sea fluida teniendo en cuenta que Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya, ha anunciado que no puede acudir hoy por problemas de agenda. 27/02/2019 09:52

Francisco Javier Alvarez En los pasillos hay otro clima distinto al de los primeros días, la gente expectante por si ven pasar a los testigos y pendientes de lo que puedan o no decir 27/02/2019 09:50

Susana Elguea VÍDEO | La Voz de Iñaki: A las cuatro de la tarde, Rajoy

Aitor Ordax "Rajoy, Santamaría y Zoido son las personas mejor informadas de lo que realmente pasó el 1-O", asegura el catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona Jordi Nieva https://play.cadenaser.com/audio/001RD010000005434459/ 27/02/2019 09:41

Alberto Pozas Joan Tardà, el primer testigo de esta mañana, ha estado en el programa de Josep Cuní explicando cómo afronta su declaración de este miércoles: https://twitter.com/AquiCuni/status/1100666598183051269 27/02/2019 09:36

Alberto Pozas El tribunal no tiene intención de permitir discursos políticos por parte de los testigos, ni tampoco que la acusación popular del partido ultraderechista Vox intente empezar aquí la campaña electoral. 27/02/2019 09:34

Francisco Javier Alvarez Comienza la prueba testifical y Joan Tardà será el primer testigo en declarar. En la imagen le vemos acompañado de Gabriel Rufian dirigirse hacia el Tribunal Supremo 27/02/2019 09:33

Alberto Pozas Las declaraciones de los doce acusados terminaron ayer. Existen líneas comunes de defensa: relativizar los efectos prácticos del procés, asumir la desobediencia como mal menor y negar la utilización de dinero público en el referéndum: http://cort.as/-FCG8 27/02/2019 09:26

Alberto Pozas Después está previsto que declare Artur Mas, expresident de la Generalitat de Catalunya. Llegó a estar imputado en esta causa pero finalmente quedó fuera del procesamiento por falta de indicios de delito contra él: http://cort.as/-FCJC 27/02/2019 09:18

Alberto Pozas El primero en declarar será Joan Tardà, diputado de ERC en el Congreso. Participó en las protestas del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consellería de Economía en Barcelona, algo recogido incluso en un informe de la Guardia Civil. 27/02/2019 08:55

Aitor Ordax Resumen de las tres semanas de juicio, según Alberto Pozas: los acusados relativizan el procés y asumen la desobediencia como mal menor http://cort.as/-FCG8 27/02/2019 08:44

Alberto Pozas Ayer declararon Jordi Cuixart y Carme Forcadell. Estas fueron las líneas generales de sus comparecencias: http://cort.as/-FCFo 27/02/2019 08:40

Alberto Pozas A las diez empiezan las declaraciones de los testigos. Esta mañana están llamados a declarar Joan Tardà (ERC), Roger Torrent (ERC), el expresident Artur Mas y los exministros Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro. Por la tarde ya Mariano Rajoy. Esto es lo que se espera de cada uno de ellos: http://cort.as/-FBCp 27/02/2019 08:35

Susana Elguea VÍDEO | El periodista de la SER Alberto Pozas resume el último día de declaración de los imputados

Alberto Pozas Llegan los furgones con los presos. Hoy sólo tendrán que escuchar las explicaciones de los testigos. 27/02/2019 07:47

Francisco Javier Alvarez Finaliza la primera parte del juicio. Se acabó el interrogatorio de los procesados y mañana comienzan los testtigos: Tarda, Rajoy, Soraya, Urkullu, Montoro, Artur Más, etc 26/02/2019 19:51

Alberto Pozas Termina el interrogatorio de Carme Forcadell y con él los interrogatorios de los doce acusados. Mañana empezarán los testigos, entre ellos el expresidente Mariano Rajoy. Esto es sobre lo que tiene que hablar cada testigo en los próximos días: http://cort.as/-FBCp 26/02/2019 19:49

Francisco Javier Alvarez Nuestra premisa es que nada iba a ser ocupado por la violencia. Yo estoy radicalmente en contra de la violencia, resume Forcadell sobre su actuación 26/02/2019 19:46

Aitor Álvarez Forcadell está basando su defensa en desvincularse de las acciones del Govern y en asegurar que ella solamente se dedicaba a hacer su trabajo, el de presidenta del Parlament. Cuando le preuguntan sobre temas internos del Govern de Puigdemont, responde que no sabe. 26/02/2019 19:37

Alberto Pozas Defiende Forcadell, como en su escrito de defensa, que en el pasado ya hubo iniciativas parlamentarias soberanistas en Catalunya y que nadie hizo nada: "En todas las legislaturas del Parlament se han debatido una o a veces dos, también en el parlamento vasco y en el Congreso español, el 'plan Ibarretxe' era esto", dice Forcadell. 26/02/2019 19:35

Alberto Pozas Recuerda por enésima vez Forcadell que ni la Mesa ni la presidencia del Parlament "no tenemos iniciativa parlamentaria, el orden del día se decide en la Junta de Portavoces". 26/02/2019 19:33

Francisco Javier Alvarez Actúe siempre creyendo que estaba protegida por la inviolabilidad parlamentaria, responde Forcadell a su defensa 26/02/2019 19:33

Alberto Pozas La finalidad del Pacto Nacional del Referéndum "era conseguir un referéndum pactado con el Estado", dice Forcadell ya a preguntas de su abogada, Olga Arderiu. 26/02/2019 19:29

Francisco Javier Alvarez La declaración de Forcadell entra en bucle y el público aprovecha cómo puede los espacios vacíos: algunos terminan de echar una cabezadita, otros escudriñan el techo y sus decorados. , hay incluso una pareja que juega un silencioso tres en raya. 26/02/2019 19:25

Alberto Pozas Termina la Abogada del Estado y empiezan las defensas. La abogada de Jordi Turull pregunta por el 27 de octubre. 26/02/2019 19:24

Francisco Javier Alvarez Torra abandona e palacio de justicia en su coche oficial 26/02/2019 19:18

Francisco Javier Alvarez El president Torra ha salido de la sala de vistas, le acompaña uno de los inspectores de policia 26/02/2019 19:15

Francisco Javier Alvarez Junqueras no ha parado en toda la sesión de tomar notas en su libreta de hojas cuadriculadas. En algún momento pasa un papelito con anotaciones a la fila de delante donde están sentados los abogados 26/02/2019 19:10

Francisco Javier Alvarez Parte del tribunal mira al techo y escucha con paciencia preguntas repetidas 26/02/2019 19:05

Alberto Pozas La Abogada del Estado repite buena parte de las preguntas que ya ha hecho en su turno la fiscal Consuelo Madrigal. El gesto de Carme Forcadell denota algo de cansancio ya después de varias horas de interrogatorio y después del interrogatorio tenso de la representante del Ministerio Público. 26/02/2019 19:01

Alberto Pozas La Abogada del Estado, Rosa María Seoane, retoma el interrogatorio a Carme Forcadell. Empieza preguntando por la trayectoria de la acusada en la ANC como ha hecho antes la fiscal. 26/02/2019 18:42

Francisco Javier Alvarez Forcadell responde con apuros a la pregunta de la fiscal ¿Si la declaración de la República catalana fue meramente política, sin validez jurudica, porque luego fue suspendida por el presidente? No lo sé responder tendría que preguntárselo a tu Puigdemont 26/02/2019 18:22

Alberto Pozas Receso de un cuarto de hora, después seguirá el interrogatorio de la Abogada del Estado. Por el momento Forcadell ha reiterado que su función en el Parlament no era fiscalizar las iniciativas y ha negado valor jurídico a la Declaración Unilateral de Independencia: http://cort.as/-FB0z 26/02/2019 18:20

Alberto Pozas Forcadell reitera que la DUI no tuvo efectos prácticos. "Yo creo que el 27 de octubre se aprobaron dos propuestas de resolución y se leyó un preámbulo que era una declaración política sin consecuencias jurídicas". Se enzarza cuando la fiscal pregunta si para ella era todo "una farsa, una broma". 26/02/2019 18:18

Alberto Pozas Forcadell se suma a la estrategia del resto de imputados de negar los efectos de, por ejemplo, la DUI. 26/02/2019 18:15

Alberto Pozas Empieza a preguntar la fiscal por la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 de octubre. "Eran resoluciones políticas, siempre se han tramitado, no tenían trascendencia jurídica y las admitimos a trámite como habíamos admitido otras", dice Forcadell. 26/02/2019 18:14

Francisco Javier Alvarez La acusada reconoce su firma en la declaración de la republica Catalana después del discurso de Puigdemont pese a la advertencia de los letrados de la cámara autonómica. 26/02/2019 18:13

Alberto Pozas La fiscal sigue el orden cronológico y vuelve a la actividad de Forcadell al frente del Parlament. Nuevamente por tramitar una iniciativa independentista en contra del criterio de los letrados del Parlament. "Este pleno no se realizó porque lo suspendió el Tribunal Constitucional, no lo realizamos". 26/02/2019 18:06

Alberto Pozas "Estoy absolutamente en contra de los escraches, todos hemos sufrido escraches", dice Forcadell. 26/02/2019 18:04

Francisco Javier Alvarez Forcadell niega haber hecho llamamientos a defender la votación impidiendo la actuación de la policia 26/02/2019 18:03

Alberto Pozas Forcadell sobre un tuit relativo al 1-O: "Creo que fue una jornada inolvidable para los que la vivimos, les daba las gracias porque a pesar de la violencia policial la gente se comportó pacíficamente". 26/02/2019 18:03

Alberto Pozas Forcadell no podía prever posibles enfrentamientos entre ciudadanos y policías: "No, de ninguna manera". Añade que es "absolutamente falso" que llamase a ocupar los colegios electorales en el referéndum ilegal del 1-O. 26/02/2019 18:01

Alberto Pozas Sigue Forcadell: "En democracia faltaría más que tengamos que tener miedo, pues claro que no, no tenemos miedo, considero que votar no es ningún delito". 26/02/2019 18:00

Alberto Pozas "La única vez que hablé fue para pedir la libertad de los detenidos porque eran compañeros. Era lógico que fuera a recibirles cuando nos dijeron que quedarían en libertad", añade. "No hice ninguna declaración". 26/02/2019 17:59

Alberto Pozas Niega Forcadell haber tenido conocimiento de los altercados en varios cuarteles de la Guardia Civil en Catalunya. 26/02/2019 17:58

Alberto Pozas Pregunta la fiscal si cuando hacía esos discursos recordaba que era presidenta del Parlament de Catalunya. "Estaba representando a los que votan sí o votan no, entiendo que votar no es un delito". 26/02/2019 17:56

Alberto Pozas La fiscal enseña un vídeo en el que Carme Forcadell exige la libertad de los detenidos en la operación Anubis en Barcelona, acompañada por 'los Jordis'. "Llibertat detinguts", animaba Forcadell a los manifestantes. 26/02/2019 17:51

Alberto Pozas "Vi a mucha gente cantando con claveles en la mano", dice Forcadell sobre el 20-S. "Fui porque me había enterado de que habían detenido a muchas personas y sólo fui a dar ánimos al señor Junqueras, no vi a nadie conocido, nadie impedía la entrada". 26/02/2019 17:45

Alberto Pozas Forcadell repite su declaración en instrucción sobre su participación en la concentración del 20-S frente a la Consellería de Economía. "Fui a darle ánimos, cuando llegué ya salía y le saludé y me fui, estuve unos minutos", dice sobre Oriol Junqueras. 26/02/2019 17:42

Francisco Javier Alvarez Forcadell justifica no acatar las órdenes del TC porque vulneraba la inviolabilidad parlamentaria 26/02/2019 17:40

Alberto Pozas Carme Forcadell se desvincula de la organización del referéndum, diciendo sobre las urnas que "esto no lo sabe nadie, me gustaría saberlo". 26/02/2019 17:39

Alberto Pozas La fiscal pasa al capítulo de las movilizaciones ciudadanas. Carme Forcadell está acusada de rebelión, y no sólo de desobediencia como el resto de la Mesa, por supuestamente incitar a la participación ciudadana tanto el 20-S como en el referéndum del 1-O. 26/02/2019 17:34

Aitor Álvarez Todas las preguntas de la Fiscalía, por ahora, se dirigen a esclarecer si Forcadell desobedeció al TC. 26/02/2019 17:34

Alberto Pozas Forcadell vuelve a condicionar la obediencia al Constitucional: "Creo que cumplí con los deberes del Tribunal Constitucional con las observaciones que he hecho: teniendo en cuenta que no era la voluntad de la Mesa desoír al Constitucional, pero teníamos también la obligación de defender la inviolabilidad parlamentaria" entre otros derechos. 26/02/2019 17:33

Alberto Pozas Ley por ley, la fiscal repasa las once tramitaciones que hizo Forcadell y que, según las acusaciones, fueron en contra de las leyes del Tribunal Constitucional. Van por la Ley de Transitoriedad, llegada después de la Ley del Referéndum. "Estaban las dos supendidas el día 9 o el 10". 26/02/2019 17:32

Alberto Pozas La Fiscalía cree que el Parlament tramitó determinadas iniciativas clave en el procés, como la Ley de Transitoriedad, a toda velocidad para llegar antes de las prohibiciones del Tribunal Constitucional. Forcadell lo niega, "la lectura única se ha utilizado muchas veces". 26/02/2019 17:28

Aitor Álvarez Insiste Forcadell en que ella no formó parte de "ninguna estrategia" para consumar la independencia de Cataluña. 26/02/2019 17:26