Arranca la era de las pantallas flexibles: desde móviles hasta relojes y bolsos

El Mobile World Congress (MWC) de Barcelona se ha convertido en el escenario idóneo para dar comienzo a la era de las pantallas flexibles. Apenas un mes después de que Royole mostrara el primer teléfono plegable en el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, el famoso FlexPai, Samsung y Huawei han hecho lo propio en un evento en el que hemos asistido al nacimiento de nuevos dispositivos con pantallas flexibles.

Apenas una semana antes de que diera comienzo el Mobile World Congress, Samsung daba a conocer el Galaxy Fold, su primer dispositivo con pantalla plegable. Varios días más tarde, Huawei hacía lo propio con el Mate X y otras empresas más pequeñas como Energizer mostraban sus propios proyectos. No obstante, hay vida más allá de los teléfonos móviles.

Royole lidera la nueva era

Después de presentar el FlexPai en Las Vegas, la firma china Royole llegaba a Barcelona con una amplia gama de productos a los que han incorporado su pantalla flexible con el objetivo de demostrar sus distintas opciones. Entre ellas podemos encontrar un volante equipado con una pantalla flexible desde la que el usuario puede consultar distintos datos del vehículo o esta misma tecnología aplicada al salpicadero.

Pero no solo eso. Durante esta edición del Mobile World Congress, la firma china también ha presentado un gorro y una camiseta equipados con una de estas pantallas e incluso un bolso. De esta manera, Royole se convierte en una de las principales compañías en lo que a tecnología flexible se refiere. No obstante, no ha sido la única que llegaba con novedades en este campo.

Los relojes flexibles de Nubia

Una de las grandes sorpresas de este evento ha sido el reloj flexible de Nubia. Después de que Samsung y Huawei llevaran a cabo sus propias presentaciones, la firma asiática llegaba a Barcelona con un reloj inteligente con pantalla flexible y alma de smartphone. Un reloj, bautizado como Nubia Alpha, equipado con una correa metálica tradicional a la que le han añadido un panel OLED flexible de cuatro pulgadas.

Nubia presenta sus nuevos relojes. / EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)

De cara al futuro, muchas son las empresas que esperan adentrarse en esta nueva era. Desde Xiaomi u Oppo, compañías que ya han mostrado sus respectivos prototipos de teléfonos móviles plegables hasta otras como TCL, que trabajan en teléfonos flexibles capaces de convertirse en relojes inteligente al doblarse sobre sí mismos.