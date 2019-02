La UEFA sanciona a Ramos con dos partidos

Sergio Ramos ha sido sancionado por la UEFA con dos partidos de suspenso por forzar una amarilla durante el partido de ida contra el Ajax. El capitán del Real Madrid admitió tras el partido haber forzado la amarilla, no obstante, luego se retractó especificando que se refería a "forzar la falta".

La UEFA ya abrió un expediente este lunes después. El cargo por el que le sancionan con dos partidos es "recibir una tarjeta amarilla a propósito". "La suspensión de Sergio Ramos durante dos partidos en los que podría haber sido convocado por claramente recibir una amarilla a propósito. Esta sanción incluye la sanción de otro partido por ser reincidente", explica el comunicado.

"Lo he decidido así, minuto 88, he recibido una tarjeta y me perderé ese partido pero animaré como un ultra más", señaló Ramos minutos después de terminar el partido. No obstante, rectificó poco después incluso en sus redes sociales.

"Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de Champions y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos", explicó en Twitter.

