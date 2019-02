El mensaje de Mamen Mendizábal a Casado sobre el aborto: "No se puede ni mentir ni meter tu propia ideología"

Mamen Mendizábal presentó en El Hormiguero la nueva entrega de su programa Scoop, en el que investiga diversos temas en profundidad. Pablo Motos le preguntó sobre la relación sentimental entre Albert Rivera y la cantante Malú pero la presentadora no le dio mucha importancia a ese tema. No pasó lo mismo cuando le interpeló sobre las declaraciones de Pablo Casado sobre el aborto: "Es que ahí... le doy y me arremango", comenzó bromeando para luego comenzar con un discurso mucho más duro. "Yo parto de la base de que Pablo Casado ha pasado por una experiencia personal dura. A los cinco meses de gestación tuvieron un hijo prematuro, con dificultades... y yo entiendo que eso te marca en tu vida. Pero cuando eres un líder político, tus vivencias personales no pueden llevarse al gobierno de un país. Con tu experiencia vital puedes sacar conclusiones para tu vida, pero no puedes intentar romper un consenso que viene desde hace años y es que las mujeres somos libres para abortar", respondía.

Además, Mendizábal recordaba que el pasado lunes, Casado llegó a mentir sobre los plazos de la interrupción del embarazo en nuestro país en una entrevista a El Español: "Tampoco puedes falsear los datos. En España el aborto es libre hasta la semana 14, no hasta la semana 21 como él dijo el otro día. Eso en España no existe. Por lo tanto, ni mentir, ni meter tu propia ideología".

En la misma entrevista, Casado dijo que "es bueno que las mujeres que se vean en una incertidumbre, sepan lo que llevan dentro". Unas palabras que, como a muchas otras mujeres, también indignan a la presentadora: "Las mujeres hace micho tiempo que sabemos lo que llevamos en nuestro cuerpo y no hace falta que nos lo diga ningún hombre. Somos libres y hay consensos que no hay que tocar", ha sentenciado.