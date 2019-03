"Álvaro Pérez no es ni ha sido nunca amigo mío": la SER adelanta la declaración ante el juez de Camps

La Cadena SER adelanta la declaración ante el juez de Francisco Camps. El expresidente valenciano declaró hace un mes, imputado en una pieza separada de la trama Gürtel y negó haber tenido trato con Álvaro Pérez El Bigotes, pese a que en una grabación le llamaba "amiguito del alma".

En esa grabación, Camps niega ahora su amistad y deja frases como: "Daba la sensación de que el único amigo que tenía aparte de Dios, era Pérez”.

"Álvaro Pérez no es ni ha sido nunca amigo mío", dice también Camps. "No compartíamos nada. No tenemos fotos bañándonos en la playa". "El País y la SER vieron que había un filón para ridiculizarme".