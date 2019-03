Roger Torrent: "La presidenta Forcadell no podía hacer otra cosa"

Francisco Javier Alvarez En un tono muy pausado el letrado mayor del parlament insiste en la ilegalidad de las leyes aprobadas en el momento después de las órdenes de suspensión y nulidad del constitucional. 04/03/2019 19:34

Alberto Pozas Pregunta la Abogada del Estado si Carme Forcadell adaptó su proceder a las órdenes del Tribunal Constitucional. "Objetivamente no ocurrió de esta manera", dice Bayona. 04/03/2019 19:28

Alberto Pozas "Los informes no son vinculantes, somos asesores, hay situaciones de todo tipo", dice Bayona preguntado por si es normal que la Mesa del Parlament no haga caso de su criterio. 04/03/2019 19:24

Alberto Pozas Sus informes advirtieron de que tramitar determinadas leyes de desconexión "podía significar dar continuidad a resoluciones anteriores anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional". Terminan las preguntas del fiscal Fidel Cadena y empieza la Abogada del Estado, Rosa María Seoane. 04/03/2019 19:21

Alberto Pozas Reconoce Bayona que en sus informes advertían a la Mesa de las "posibles responsabilidades penales" en que podían incurrir si seguían tramitando iniciativas de desconexión. 04/03/2019 19:19

Francisco Javier Alvarez El letrado reconoce que advirtieron expresamente que las leyes del referéndum y de transitoriedad incumplian las órdenes del tribunal constitucional 04/03/2019 19:18

Francisco Javier Alvarez El ex letrado mayor Del parlamento catalán Antonio Bayona comienza su declaración como testigo 04/03/2019 19:11

Alberto Pozas Los letrados del Parlament de Catalunya advirtieron varias veces a Forcadell de las posibles consecuencias de tramitar leyes de desconexión: http://cort.as/-FO4m 04/03/2019 19:07

Alberto Pozas El juicio sigue con Antoni Bayona, exletrado mayor del Parlament, otro testimonio clave en torno a la desobediencia. Informó varias veces en contra de la tramitación de leyes independentistas. 04/03/2019 19:06

Alberto Pozas A punto de terminar el interrogatorio al testigo David Pérez (PSC). Está por ver si el tribunal acepta seguir adelante con la sesión de hoy y a qué testigo llama. 04/03/2019 19:03

Alberto Pozas Roger Torrent ha hecho una defensa cerrada de Carme Forcadell, su predecesora en la presidencia del Parlament de Catalunya. Dos exmiembros de la Mesa, José María Espejo-Saavedra y David Pérez han negado su versión exculpatoria: http://cort.as/-FO1s 04/03/2019 18:43

Guillermo Nieto Declara David Pérez, miembro de la Mesa del Parlament por el PSC 04/03/2019 18:13

Alberto Pozas Dos versiones incompatibles de lo mismo: Roger Torrent y Carme Forcadell aseguran que la Mesa del Parlament no podía ni debía impedir la tramitación de leyes de desconexión, mientras que dos exmiembros de la Mesa (Espejo-Saavedra y Pérez) aseguran que tenían que obedecer al Constitucional. 04/03/2019 18:06

Alberto Pozas Sobre las advertencias del Tribunal Constitucional dice Pérez que "nos advertía de incurrir en una posible responsabilidad penal, en todas". Los acusados, en especial Forcadell, no han negado este aspecto pero han matizado su obediencia a estas órdenes. 04/03/2019 18:01

Alberto Pozas Recuerda Pérez que, como Espejo-Saavedra, advirtió de las consecuencias que tendría tramitar las leyes de desconexión. El presidente del tribunal le reprocha que esté leyendo sus respuestas y le recuerda que puede consultar documentación pero no leer respuestas. 04/03/2019 18:00

Alberto Pozas "Se puede entrar en cuestiones de fondo", sigue David Pérez. La acusada Forcadell defendió que el papel de la Mesa era un "filtro formal". 04/03/2019 17:58

Alberto Pozas Pérez (PSC) explica que el reglamento del Parlament obliga a la Mesa a estudiar también el fondo de las propuestas para ver que cumplen con las normas. "Tenemos esa obligación de inadmitir cuando se contradiga el ordenamiento constitucional", dice, en contra de lo afirmado por Forcadell y Torrent. 04/03/2019 17:57

Alberto Pozas Termina la testifical de Espejo-Saavedra y el tribunal sigue con la antigua Mesa del Parlament llamando a David Pérez (PSC). El tribunal explica que después declararán el letrado del Parlament y el secretario general de la cámara, si no da tiempo a seguir hoy llevarán a mañana las testificales de Enric Millo y Juan Antonio Puigserver. 04/03/2019 17:53

Alberto Pozas Es ahora Olga Arderiu, la abogada de Carme Forcadell, la que pregunta al miembro de la Mesa por Ciudadanos. "la Mesa tenía un deber, desde mi punto de vista", dice sobre su línea de defensa asegurando que no podían negarse a tramitar leyes de desconexión. 04/03/2019 17:36

Alberto Pozas José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos) está contradiciendo la estrategia de defensa de Carme Forcadell: asegura que la Mesa del Parlament podía y debía paralizar iniciativas independentistas como la Ley del Referéndum por las advertencias que había hecho el Tribunal Constitucional, y critica también que el bloque independentista hiciese las tramitaciones para saltar por encima de la oposición. 04/03/2019 17:23

Alberto Pozas Para el diputado de Cs está "clara la motivación" la forma de actuar de la Mesa: "Evitar que en el ínterin entre la admisión a trámite y la inclusión en el orden del día se pudiera actuar jurídicamente contra el acto de admisión". Pregunta la Abogada del Estado si era para esquivar al Tribunal Constitucional, y contesta afirmativamente. 04/03/2019 17:18

Alberto Pozas Dice Espejo-Saavedra que es "absolutamente irregular" que una iniciativa parlamentaria fuese admitida con tanta urgencia como la Ley del Referéndum e incluída en el orden del día sin pasar por la mesa. 04/03/2019 17:16

Alberto Pozas El diputado de Ciudadanos critica que el bloque independentista intentase tramitar las leyes de desconexión por el trámite de lectura única: "Todos los grupos parlamentarios del espectro independentista acordaron el intento de modificación de reglamento para crear un procedimiento ad hoc de lectura única para tramitar estas leyes dándoles una apariencia de juridicidad cuando era evidente y palmario que no podía tenerla". 04/03/2019 17:03

Alberto Pozas José María Espejo-Saavedra, mientras Carme Forcadell comenta con su abogada estas respuestas, expica que ya entonces advirtió con "insistencia y vehemencia que era palmario y evidente que se estaba admitiendo a trámite iniciativas parlamentarias en frontal oposición con lo que había ordenado el Tribunal Constitucional". 04/03/2019 16:58

Alberto Pozas El tribunal escucha ahora mismo dos versiones contrarias de lo mismo: Roger Torrent ha afirmado que la Mesa no podía negarse a tramitar las leyes de desconexión, y José María Espejo acaba de recordar que él advirtió varias veces que no podían hacerlo por las advertencias del Tribunal Constitucional. 04/03/2019 16:54

Alberto Pozas "Advertí expresamente y dejé claro que aquello no podía admitir porque todos y cada uno de nosotros habíamos sido advertidos por el Tribunal Constitucional", dice Espejo. Hubo un debate "intenso" donde unos dijeron que "no tenían por qué hacer caso a aquellas advertencias del Tribunal Constitucional", explican. "El Tribunal Constitucional no estaba por encima de las mesas de los parlamentos", dijeron los miembros independentistas de la Mesa, según Espejo. 04/03/2019 16:49

Guillermo Nieto José María Espejo-Saavedra, miembro de la Mesa del Parlament por Ciudadanos, durante su declaración 04/03/2019 16:48

Alberto Pozas Los testigos relacionados con el Parlament y su Mesa son esenciales para Carme Forcadell, que intenta demostrar que aceptó tramitar hasta once iniciativas independentistas al no poder hacer otra cosa, como acaba de decir Roger Torrent. 04/03/2019 16:47

Alberto Pozas "Lo normal es que se admitan la gran mayoría de las iniciativas parlamentarias pero hay algunas que se inadmiten", explica Espejo. Está por ver si confirma o contradice la versión de Carme Forcadell que asegura que la Mesa del Parlament es sólo un "filtro formal". 04/03/2019 16:43

Alberto Pozas "Allí lo que tiene que garantizar la Mesa es que se cumplan las leyes, la Constitución y el Estatuto", empieza Espejo. 04/03/2019 16:41

Francisco Javier Alvarez Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid el presidente del tribunal no va a aceptar preguntas que no tengan que ver con la condición de presidente el parlament. Torrent se marcha cariacontecido y saludando a los abogados 04/03/2019 16:40

Alberto Pozas Termina Roger Torrent y el tribunal sigue con los testigos que pertenecían a la Mesa del Parlament. Turno de José María Espejo, entonces miembro de la Mesa en representación de Ciudadanos. 04/03/2019 16:39

Alberto Pozas "No ponga cara de sorpresa, sabe perfectamente que tengo razón", le dice Marchena al abogado Jordi Pina. Siguen discutiendo sobre las preguntas que pueden o no pueden hacer a Roger Torrent. 04/03/2019 16:36

Francisco Javier Alvarez Marchena frena los intentos de las defensas para preguntar a Torrent sobre cualquier cuestión vinculada con el independentismo. Todos protestan formalmente 04/03/2019 16:34

Alberto Pozas El presidente del tribunal y el abogado de Junqueras y Romeva se enganchan en una discusión porque el letrado quiere hacer preguntas a Torrent que no tienen que ver con su citación como testigo. "No necesito la confirmación de mis decisiones por usted", le corta Marchena. 04/03/2019 16:33

Francisco Javier Alvarez El presidente Marchena impide que se le hagan preguntas al presidente Torrent sobre el 20 de septiembre o el 1 de octubre porque es un testigo de la acusación y no ha sido traído al juicio para preguntarle sobre esas fechas si no sobre los trámites parlamentarios de los que fue testigo 04/03/2019 16:31

Alberto Pozas Repite Torrent lo que dijo Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, hace días: "Si se acusa de haber organizado un referéndum aquí tendríamos que ser miles, fuimos miles los que participamos de todos estos hechos que hoy se enjuician, tendríamos que sentarnos miles de catalanes y catalanas, yo el primero". 04/03/2019 16:27

Francisco Javier Alvarez Hoy en el banco de los acusados deberíamos sentarnos miles de catalanes y catalanas, yo el primero dice el actual presidente del parlament de Cataluña 04/03/2019 16:26

Alberto Pozas La Ley de Transitoriedad, según Torrent, "planteaba ese proceso de negociación y diálogo con el Gobierno del Estado. Es evidente que nunca tuvo efectos jurídicos". 04/03/2019 16:24

Alberto Pozas Roger Torrent se lanza directamente a defender a Carme Forcadell: "La presidenta Forcadell no podía hacer otra cosa que no fuera admitir a trámite la propuesta de los grupos del Parlament, la Mesa no puede ser nunca un órgano censor". 04/03/2019 16:21

Alberto Pozas La Mesa "está sometida a la legalidad, al reglamento del Parlament y a los criterios más elementales del parlamentarismo y la democracia", explica Torrent. 04/03/2019 16:20

Francisco Javier Alvarez Torrent está incómodo con las preguntas de la acusación y responde airado a las cuestiones sobre que se aprobó en el Parlament 04/03/2019 16:20

Alberto Pozas Las preguntas a Roger Torrent llegan al 27 de octubre de 2017 y la votación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). "No recuerdo la literalidad" de su parte declarativa, dice. 04/03/2019 16:19

Susana Elguea El presidente el Parlament ha comenzado su testificación unos minutos después de las 16 horas. 04/03/2019 16:16

Alberto Pozas Repite Torrent, president del Parlament de Catalunya, que sólo se pueden inadmitir iniciativas "sólo por cuestiones de forma, nunca por cuestiones de fondo". Eso supondría "convertir la Mesa en un órgano censor", repitiendo los argumentos de Carme Forcadell. 04/03/2019 16:16

Francisco Javier Alvarez Torrent responde Antes de que terminen de formularle las preguntas “ por mucho que se juzgue a estos 12 hombres demócratas seguiremos buscando la independencia” 04/03/2019 16:15

Alberto Pozas La finalidad de estas normas de desconexión "era que la gente, tal y como piden masivamente los catalanes, pudieran votar y decidir libremente su futuro". 04/03/2019 16:14

Francisco Javier Alvarez El presidente el Parlament desafía al tribunal al anunciar “ no no vamos a renunciar nunca a decidir nuestro futuro el 1 de octubre votaron 2,3 millones de personas y volveremos a votar otra vez para obtener el respaldo mayoritario para la independencia 04/03/2019 16:14

Alberto Pozas Se refiere Torrent a normas como la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad. Son "unas leyes que planteaban una posibilidad a la que no vamos a renunciar nunca, no vamos a renunciar nunca a la voluntad mayoritaria de los catalanes a decidir nuesro futuro. Tengan presente que volveremos a votar. Volveré a votar". 04/03/2019 16:13

Alberto Pozas "Los informes de los letrados del Parlament de Catalunya no son vinculantes", añade Torrent. "La Mesa es un órgano político que toma decisiones políticas, no entra nunca a valorar el fondo de las propuestas por muy inconstitucionales que uno pueda pensar que son", añade. 04/03/2019 16:10

Francisco Javier Alvarez No le ha gustado a Marchena el primer gesto de Torrent al regañarles porque los diputados sigan presos 04/03/2019 16:09

Francisco Javier Alvarez Torrent también denuncia que un partido de ultraderecha como VOX este haciendo preguntas El presidente del tribunal Manuel Marchena traga saliva y le dice de acuerdo, responda a las preguntas 04/03/2019 16:07

Alberto Pozas Torrent explica que "un presidente del Parlament nunca puede censurar esta libertad de expresión de los grupos parlamentarios". Las preguntas pivotan en torno a la posible responsabilidad de Carme Forcadell al tramitar iniciativas independentistas a pesar de las advertencias del Constitucional: http://cort.as/-FB0z 04/03/2019 16:07

Alberto Pozas Dos matices de Torrent antes de empezar, refiriéndose a los acusados primero: "El hecho de que estén en prisión supone una grave distorsión del normal funcionamiento de la cámara", expresando también "mi preocupación de que ellos estén sentados en el banco de los acusados y la extrema derecha ejerza la acusación popular", en alusión a Vox. 04/03/2019 16:06

Francisco Javier Alvarez El presidente del parlamento catalán denuncia la Grave distorsión que supone que los acusados que son parlamentarios sigan en prision 04/03/2019 16:06

Alberto Pozas Hay un cambio en el orden y testifica ahora Roger Torrent, presidente del Parlament de Catalunya. En el momento de los hechos era diputado de ERC y la votación de la DUI se hizo con voto secreto por petición suya. 04/03/2019 16:04

Susana Elguea VÍDEO | José Antonio Nieto dice que "el 1-O se habría desconvocado" si los Mossos hubieran cumplido las órdenes. http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/7825cb4577da7570b0bed86a4cb64b99 04/03/2019 15:00

Susana Elguea El exsecretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver Martínez, a su llegada al Tribunal Supremo, donde declarará en la décima jornada del juicio del procés (Foto: Europa Press, Marta Fernández Jara) 04/03/2019 14:59

Francisco Javier Alvarez Termina Nieto después de toda la mañana de interrogatorio para el 04/03/2019 14:19

Francisco Javier Alvarez ¿Hubo armas el 20 de septiembre? No ¿Hubo encapuchados? Alguno vi ¿Periodistas encima de los coches? No es edificante ¿Se produjeron agresiones a policías o G Civil? No ¿Algún mosso fue agredido?No ¿Quien le dijo que la comitiva judicial tuvo que salir por el tejado? Eso me comentaron 04/03/2019 14:15

Alberto Pozas Pregunta el abogado de Jordi Cuixart si, efectivamente, la comitiva judicial tuvo que salir por el tejado de un edificio el 20-S: "Al día siguiente nos confirmaron que se había hecho por arriba y aprovechando la salida de gente que estaba en el teatro". 04/03/2019 14:10

Francisco Javier Alvarez A Nieto “no le consta” que la policía golpeara a ciudadanos por encima de la cintura 04/03/2019 14:06

Francisco Javier Alvarez El abogado inquiere dígame datos ñ, fechas y personas de Òmnium o ANC que iniciarán a la violencia. Nieto no recuerda. El presidente Marchena toma nota 04/03/2019 13:57

Alberto Pozas El abogado de Josep Rull, exconseller de Territori, le pide más detalles sobre cómo se negó el atraque al buque en Palamòs. Es una acusación que pesa directamente sobre él, y Nieto reconoce que no tuvo conocimiento directo de este hecho. 04/03/2019 13:48

Alberto Pozas "Cualquier persona normal que ve la presencia policial y la Policía le pide que haga una cosa, lo normal es que lo haga, lo anormal es lo que sucedió en Catalunya el 1-O, que no hicieran caso", zanja Nieto en el final de su testifical. 04/03/2019 13:42

Francisco Javier Alvarez Nieto insiste en que la destrucción de dos coches policiales y mantener aislados a la comitiva judicial sin poder salir del edificio es una muestra importante dé violencia 04/03/2019 13:38

Francisco Javier Alvarez Nieto reconoce que la exprésion “riesgo para la convivencia” se lo ha inventado y no aparece en ningún acta policial 04/03/2019 13:33

Alberto Pozas Nieto es crítico con el acta de la reunion. "Yo la hubiese redactado de otra forma". Su contenido fue revelado en exclusiva por Ana Terradillos y no explica nada de esa propuesta de "simular" el referéndum que ha contado hoy Nieto: http://cort.as/-FNR0 04/03/2019 13:30

Alberto Pozas Es ahora el abogado de Junqueras y Romeva, Andreu van den Eynde, el que pregunta al exsecretario de Estado, y vuelven a la reunión de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre de 2017 previa al referéndum. 04/03/2019 13:29

Alberto Pozas "Se rompió la colaboracion de los Mossos y fue imposible desarrollar parte de esa actuación" el 1-O, dice Nieto. 04/03/2019 13:16

Aitor Álvarez El abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, está poniendo en aprietos a José Antonio Nieto, que hace casi 3 horas que está siendo interrogado como testigo en el Tribunal Supremo. 04/03/2019 13:14

Francisco Javier Alvarez Nieto reconoce que se equivoca al decir que el auto del juez ordena incautar las urnas, papeletas y precintar locales. Solo dice que se cierren las dependencias. El abogado juega al regate en corto y el testigo se ve apurado. El presidente del tribunal toma nota y pide..... otra pregunta, sr letrado ( Jaime Melero abogado de Joaquim Form) 04/03/2019 13:13

Alberto Pozas José Antonio Nieto ha explicado que ofrecieron varias posibilidades a la Generalitat, como por ejemplo sustituir el referéndum por una gran movilización o simularlo. "De hecho, se planteó así, parte de esa manifestación de capacidad de fuerza del movimiento independentista podría haber sido que se simulara ese referéndum en lugares que no estaban recogidos en el auto de la magistrada, en las plazas de los municipios, donde no se fuese en contra del mandato judicial". La Generalitat decidió seguir adelante con el 1-O. 04/03/2019 13:11

Aitor Álvarez Nieto asegura que, para evitar cualquier imagen parecida a la de un referéndum el 1 de octubre, se habrían necesitado 60.000 agentes polciaies. Fueron a Cataluña 6.000 guardias civiles y policías nacionales. 04/03/2019 13:00

Francisco Javier Alvarez Nieto dijo en entrevistas que para impedir el referéndum eran necesarios 60 Mil efectivos, ahora dice que para evitar las imágenes de tv eran necesarias tantos agentes pero no para evitar el referéndum 04/03/2019 12:59

Aitor Álvarez "Si desde los Mossos se hubiese dejado claro que iban a cumplir el madato judicial se hubiese desconvocado el 1 de octubre. Estoy convencido", dice Nieto. 04/03/2019 12:57

Aitor Álvarez Xavier Melero pide a Nieto que concrete quien tomó las decisiones concretas del plan policial de actuación del 1 de octubre. 04/03/2019 12:55

Aitor Álvarez Dos horas y media ya de declaración de José Antonio Nieto. 04/03/2019 12:54

Francisco Javier Alvarez El abogado Melero aprieta y consigue que el testigo reconozca que hay documentos sobre participación de efectivos de los que sólo sabe por referencias 04/03/2019 12:52

Alberto Pozas Empiezan las preguntas de la defensa de Joaquim Forn a José Antonio Nieto. Es el principal interesado en su declaración, acusado de instrumentalizar a los Mossos d'Esquadra. 04/03/2019 12:39

Alberto Pozas Insiste el partido ultraderechista Vox en preguntar si la Generalitat intentó comprar armas de guerra para los Mossos d'Esquadra. Nieto rechaza hacer esa valoración y asegura que "era material poco habitual". El tribunal retoma la testifical dentro de media hora con las defensas. 04/03/2019 12:06

Francisco Javier Alvarez Termina VOX y reanudamos a las 12,30 04/03/2019 12:06

Francisco Javier Alvarez Nieto contesta a VOX que NO hubo un plan del ministerio de Defensa para custodiar infraestructuras críticas “ no lo creímos necesario “ 04/03/2019 12:03

Alberto Pozas Pregunta Vox si valoraron la intervención del Ministerio de Defensa: "Valoramos una posibilidad: hay determinadas instalaciones protegidas por parte de la Guardia Civil como centrales nucleares en los que podíamos recuperar efectivos, y que ese servicio lo prestase Defensa". Finalmente no optaron por esa opción. 04/03/2019 12:02

Francisco Javier Alvarez Lo normal es que los abogados pidan al testigo que “ cuente al tribunal” lo que sea pero estos letrados incluidos fiscal, abogado del estado y otros siempre dicen “ dígame o cuénteme” como si la respuesta fuera en exclusiva para ellos cuando es para quienes están juzgando 04/03/2019 12:01

Alberto Pozas Contundente Nieto: "Si los Mossos, de forma clara y evidente, hubiesen manifestado su voluntad de complir el mandato judicial, el referéndum no se hubiese celebrado, se habría desconvocado, estoy convencido". 04/03/2019 11:59

Francisco Javier Alvarez La abogada del estado consigue una nueva respuesta de Nieto cuando asegura que la accion de la muchedumbre ponía en riesgo que las comitivas judiciales salieran con las pruebas que habían incautado 04/03/2019 11:57

Alberto Pozas Defiende Nieto que el 20 de septiembre de 2017 también hubo violencia en la Consellería de Hacienda. "Entendieron que su seguridad estaba en riesgo, si miraban por la ventana veían cómo estaban destrozando sus vehiculos, la violencia no era algo hipotético", defiende. 04/03/2019 11:49

Alberto Pozas Revela Nieto que antes de las nueve de la mañana del 1-O recibieron "una petición de auxilio" de la policía autonómica catalana de más de 200 colegios. "Fue insuficiente en todos los colegios electorales, quien nos pedía un refuerzo no estaba presente en muchos colegios", destaca. 04/03/2019 11:46

Francisco Javier Alvarez El fiscal Zaragoza termina el interrogatorio después de una hora y media. El tribunal había previsto sólo media hora para este testigo para las preguntas de todas las partes. La fiscalía exprime al testigo y ahora la abogada del estado hace preguntas que parecen ya contestadas, veremos el ingenio delas defensas al preguntar. Por ahora es él testigo que más juego ha dado al acusador público. Zaragoza bebé un traguito de agua, junta las palmas de sus manos y se reclina en su asiento a escuchar 04/03/2019 11:44

Susana Elguea El fiscal Zaragoza, durante el interrogatorio a Nieto (Foto: EFE, Tribunal Supremo) 04/03/2019 11:43

Alberto Pozas Terminan las preguntas de la Fiscalía y empieza la Abogacía del Estado. Se espera que el interrogatorio que haga la defensa de Joaquim Forn, el abogado Xavier Melero, también sea largo: es uno de los testimonios clave para demostrar si Forn puso o no a los Mossos al servicio del referéndum: http://cort.as/-FMxQ 04/03/2019 11:41

Aitor Álvarez "El 3 de octubre hubo actos importantes de violencia", asegura Nieto. Los concreta en "cortes de carreteras y el corte de la estación de Sants y Girona". 04/03/2019 11:36

Alberto Pozas El dispositivo de los Mossos d'Esquadra fue, según Nieto, "insuficiente, claramente insuficiente, ineficaz y diría que en algunos casos respondía a otro objetivo, no al de impedir la celebración del 1-O sino a dar una apariencia de normalidad en algo que no era normal". 04/03/2019 11:35

Francisco Javier Alvarez El presidente frena el ímpetu del fiscal para que Nieto describa la violencia contra la policia. “ las imágenes forman parte esencial del material probatorio, dice Marchena, pero no es razonable que el testigo valore la intensidad de las cargas policiales “ 04/03/2019 11:35

Alberto Pozas "Cuando la violencia era excesiva la opción era replegar, y replegaron en un número importante de actuaciones", explica Nieto. 04/03/2019 11:34

Alberto Pozas Explica Nieto por qué no se pudo actuar en algunos colegios. "Los reponsables operativos entendieron que era más útil replegarse y no cumplir con el objetivo porque o bien la seguridad de quienes realizaban esa tarea o la integridad de las personas que trataban de impedirlo podía verse en un grave riesgo, ante esa situación siempre optaron por replegar". 04/03/2019 11:34

Alberto Pozas El presidente del tribunal, Manuel Marchena, corta una vez más al fiscal Zaragoza cuando intenta que Nieto valore la violencia que, dice, hubo ese día en Catalunya, y le exige que no le pregunte por los vídeos de los disturbios. "No preguntemos al testigo por la valoración de las imágenes". 04/03/2019 11:32

Alberto Pozas El exsecretario de Estado ha mencionado varias veces las "situaciones de violencia" que se dieron ese día en Catalunya. 04/03/2019 11:31

Francisco Javier Alvarez El ex secretario de estado de interior niega que hubiera una orden política de frenar la actuación policíal por la tarde, ni siquiera por las imágenes de la televisión. La actuación policíal frenó de forma natural 04/03/2019 11:31

Alberto Pozas Explica Nieto el final del operativo policial. "El final de la actuación se debe a una cuestión física, a las cinco de la mañana los efectivos salen perfectamente dotados y tuvieron una jornada muy larga e intensay no se podía prolongar por más tiempo, no podía exigirles más esfuerzo". 04/03/2019 11:30

Alberto Pozas Explica Nieto que el 1-O "se dio el peor de los escenarios: los Mossos no actuaban y hubo un nivel de resistencia mayor al que teníamos previsto, llegando a situaciones de violencia". 04/03/2019 11:29

Aitor Álvarez Asegura Nieto que no hubo ninguna orden para que la Guardia Civil y la Policía Nacional parara de actuar a mediodía el 1O. 04/03/2019 11:28

Alberto Pozas El exsecretario de Estado de Seguridad también cuestiona las cifras de cierre de colegios por parte de los Mossos, supuestamente más efectivos que la Guardia Civil. Pérez de los Cobos aseguró que primero permitían las votaciones y el recuento y luego ya requisaban material. 04/03/2019 11:26

Alberto Pozas Por el momento, Nieto ha hecho una defensa cerrada de la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil el 1-O, criticando la actitud de los Mossos d'Esquadra y apuntando a los mandos de la Generalitat: Carles Puigdemont, Joaquim Forn y Josep Lluís Trapero - http://cort.as/-FNDu 04/03/2019 11:24

Francisco Javier Alvarez Nieto reconoce el empleo de la fuerza “ de forma llamativa “ en algunos locales para evitar que fueran rodeados o aislados, por eso reaccionaron con el empleo de la fuerza 04/03/2019 11:23

Alberto Pozas Nieto reconoce que hubo civiles lesionados además de policías lesionados: "Me consta que hubo personas lesionadas y que hubo personas que dijeron que habían sido lesionadas". El juez Marchena corta el interrogatorio. 04/03/2019 11:22

Alberto Pozas Hubo incidentes violentos, según Nieto: "Se produjeron en un número limitado de colegios, pero se produjeron. Hubo un número importante de agentes que recibieron golpes". 04/03/2019 11:19

Alberto Pozas Nieto afirma que existía una coordinación para permitir el referéndum en los colegios. "Existía una organiación premeditada, organizada, que tenía ese objetivo", responde. 04/03/2019 11:17

Susana Elguea José Antonio Nieto, exsecretario de Estado, comparece como testigo en el juicio al procés (Foto: ACN, Senyal Tribunal Suprem) 04/03/2019 11:16

Alberto Pozas El exsecretario de Estado de Seguridad critica con dureza el despliegue de Mossos d'Esquadra durante el 1-O, señalando que la BRIMO (unidad antidisturbios) no llegó a intervenir y que sólo enviaron dos agentes por colegio. 04/03/2019 11:16

Francisco Javier Alvarez A las 9 de la mañana del 1-O decidimos actuar en solitario porque los Mossos no iban a ayudar, asegura Nieto con respuestas cortas, claras y contundentes a las pregúnteles fiscal Javier Zaragoza 04/03/2019 11:15

Alberto Pozas Sigue Nieto defendiendo la actuación de la Policía el 1-O frente a la inactividad de los Mossos: "El uso de la fuerza fue el mínimo imprescindible". 04/03/2019 11:05

Francisco Javier Alvarez Si cayéramos en la trampa veríamos como sé cometen delitos si están rodeados por un tumulto de personas. 04/03/2019 11:05

Alberto Pozas Nieto defiende que la Policía y la Guardia Civil actuaron el 1-O con una "adecuada proporción de fuerzas". 04/03/2019 11:02

Alberto Pozas Como hizo Diego Pérez de los Cobos en fase de instrucción, José Antonio Nieto cree que los Mossos colaboraron con los organizadores para evitar la acción de Policía y Guardia Civil. 04/03/2019 10:56

Francisco Javier Alvarez Nieto insinúa que utilizaron a niños y mayores como escudos humanos. El jefe de los Mossos , Trapero, dijo que la fuerza policial no se podía emplear si había niños y ancianos 04/03/2019 10:54

Alberto Pozas Trapero, mayor de los Mossos, le trasladó que no habría violencia si había niños y personas mayores. "Teníamos claro que la excusa era que hubiera niños pequeños y personas mayores y la justificacion de la inacción de los Mossos iba a ser eso". 04/03/2019 10:53

Alberto Pozas "Había una convicción absoluta de sostener y mantener la celebración del 1-O", dice Nieto. 04/03/2019 10:51

Alberto Pozas Puigdemont, Forn y los mandos de los Mossos no contemplaban desconvocar el referéndum. "No hubo el más mínimo gesto de cesión ni de apertura a un diálogo real, llegaron con una idea y se fueron con la misma idea y no hubo margen para que se pudiese hacer ningún planteamiento". 04/03/2019 10:50

Francisco Javier Alvarez Pedimos expresamente que desconvocaran el referéndum y advertimos que esa realidad paralela de que todo era legal podría provocar violencia. Le dieron la vuelta a la realidad .... en lugar de que el perro muerda al hombre es como si quisieran que el hombre muerda al pero 04/03/2019 10:49

Alberto Pozas Para el exsecretario de Estado de Seguridad "se dio la vuelta a la realidad", poniendo el foco sobre la actuación policial en vez de en los organizadores del referéndum. 04/03/2019 10:48

Alberto Pozas Nieto les advirtió de que la "situación de riesgo era real, se había creado un clima que todo eso que se nos trasladaba de la realidad paralela, de la legalidad paralela". 04/03/2019 10:47

Alberto Pozas Explica Nieto que ofrecieron a Puigdemont desconvocar el referéndum y convocar una gran manifestación: "Insistimos una y otra vez en que desconvocaran, si se trataba de evidenciar una manifestación de capacidad de movilización del movimiento independentista pues que lo hicieran y no se iba a evitar, pero no podíamos admitir un acto expresamente prohibido". 04/03/2019 10:46

Alberto Pozas Carga el exsecretario de Estado contra los acusados: "Por parte del president ni del connseller no nos trasladaron nada que tuviera que ver con el plan operativo y sí permanentemente excusas que justificaran que no se iba a hacer". 04/03/2019 10:41

Francisco Javier Alvarez En la reunión de la junta de seguridad dia días antes del referéndum, Puigdemont dejó claro que la prioridad era la convivencia ciudada y nosotros le dijimos que era cumplir la ley 04/03/2019 10:40

Alberto Pozas Para Nieto "esa reunión en concreto fue uno de los momentos en que el surrealismo fue más evidente. Estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar el referéndum con quienes habían convocado el referéndum". 04/03/2019 10:40

Alberto Pozas En la Junta de Seguridad expresaron a Puigdemont "que había un mandato muy claro en la parte dispositiva del auto" de impedir el referéndum. El president les tralada que "el bien supremo a proteger es la convivencia ciudadana" y ellos le contestan que eso es "el cumplimiento de la Ley". 04/03/2019 10:37

Alberto Pozas "La parte dispositiva era muy clara", dice Nieto sobre la orden de la Justicia de impedir el referéndum. Los acusados defienden que la magistrada ordenaba priorizar la convivencia ciudadana a impedir el referéndum. 04/03/2019 10:36

Alberto Pozas Los representantes de la Generalitat, en la reunión del 28 de septiembre, insistían en una parte del auto en el que el TSJC ordenaba prohibir el referéndum. "Había una alusión a la necesidad de mantener la convivencia ciudadana, que forma parte de la manera de actuar para cumplir el objetivo y no el mandato en sí, si fuese el mandato estaría recogida en la parte ejecutiva", dice. 04/03/2019 10:35

Alberto Pozas Explica ahora Nieto la reunión de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre de ese año. Los propios mandos de los Mossos reconocen que ese día Carles Puigdemont, sin darles una orden concreta, les dijo que el "mandato popular" les llevaba a seguir promoviendo el referéndum. 04/03/2019 10:32

Alberto Pozas Apuntan de nuevo al exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero: "El señor Trapero tenía una actitud de poca colaboración, de no entender que fuera necesaria esa coordinación. A partir del 24 de septiembre ya no asistía el señor Trapero" a las reuniones. 04/03/2019 10:31

Francisco Javier Alvarez Nieto asegura que las reacciones del público a los registros de la GC no eran expontaneas sino activadas por los CDR ( comité de defensa del referéndum) y difundidas por algunos medios de comunicación. ¿Eran violentos? Pregunta el fiscal. Si, derivaron a una actitud violenta alentada por ANC y Òmnium 04/03/2019 10:29

Alberto Pozas Los Mossos d'Esquadra y su dirección no mostraron "el más mínimo interés o entusiasmo en coordinarse para cumplir el mandamiento judicial que habíamos recibido todos. Desde que comenzó esa tarea la actitud de la dirección de los Mossos fue muy reacia a formar parte de esa coordinación y ejercer". 04/03/2019 10:28

Alberto Pozas La testifical de Nieto se adentra ahora en el referéndum ilegal del 1-O y las órdenes de impedirlo. Por el momento ha criticado la actitud de los Mossos d'Esquadra durante los disturbios del 20 de septiembre de ese año y ha atribuido una actitud "violenta" a los CDR. 04/03/2019 10:26

Alberto Pozas Nieto atribuye a los CDR (entonces Comités de Defensa del Referéndum) el haber organizado los disturbios contra la Guardia Civil: "Realizaron una tarea de coordinación bastante importante, derivaron en una actitud violenta", dice. 04/03/2019 10:24

Alberto Pozas Según el entonces secretario de Estado de seguridad ese día "hubo un número importante de incidentes" no sólo frente a la Consellería sino "en bastantes sitios, cada vez que había una actuación había una reacción, eso nos llevó a pensar que había una organización, no eran espontáneas esas reuniones, se activaban por parte de distintos grupos, se produce un efecto llamada". 04/03/2019 10:23

Alberto Pozas "Pude comprobar cómo la situación se agravaba, teníamos seria preocupación por las consecuencias de ese tumulto que podía afectar a los guardias civiles y todas las personas que estaban realizando ese registro, serias dudas y mucha preocupación por su seguridad", dice Nieto sobre el 20-S. 04/03/2019 10:21

Alberto Pozas Empieza a cargar Nieto contra la policía autonómica catalana: "Se pidió apoyo a los Mossos d'Esquadra, hubo respuestas contradictorias, primero se accedió y posteriormente el apoyo no llegaba, se reprochaba a la Guardia Civil que no hubiese informado de esa actuación". 04/03/2019 10:20

Alberto Pozas Empieza a hablar el exsecretario de Estado de los incidentes del 20 de septiembre frente a la Consellería de Economía en Barcelona. "Me avisan de que se está produciendo una actuación de la Guardia Civil y que se empieza a concentrar un número de personas importante en la puerta", dice. Vio por la televisión las primeras imágenes. 04/03/2019 10:18

Francisco Javier Alvarez Nieto asegura que el conseller de interior Joaquim Forn les mintió y cuestionó el derecho de España a asumir el mando de los Mossos 04/03/2019 10:18

Alberto Pozas Reconoce Nieto que "teníamos alternativas" a atracar en Palamòs pero que esa era "la ideal". 04/03/2019 10:17

Alberto Pozas Pregunta ahora el fiscal, Javier Zaragoza, por el atraque fallido de un buque en el puerto de Palamòs para alojar policías. La Fiscalía acusa al exconseller de Territori, Josep Rull, de impedirlo de forma arbitraria. "Fueron razones evasivas, nos decían que no se entendía, que no se entendió adecuada la petición ni que se correspondiera con la función del puerto", explica Nieto. 04/03/2019 10:16

Alberto Pozas Explica que el exconseller de Interior, Joaquim Forn, nov eía con buenos ojos el envío de 6.000 agentes: "Dijo que no era necesario porque era suficiente la capacidad de los Mossos para todo lo que tenía que ve con ese mandato" de impedir el referéndum y que "no había habido ningún tipo de concentración tumultuosa y que habían sido pacíficas y familiares, algo que después de lo que habíamos visto, cómo se habían atacado vehículos policiales..." dice Nieto. 04/03/2019 10:14

Francisco Javier Alvarez Nieto acaba de precisar ( y desmentir) a Zoido: yo propongo y coordino el despliegue pero la orden la da mi ministro como no podía ser de otra manera “ 04/03/2019 10:13

Alberto Pozas Él propuso enviar 6.000 agentes a Catalunya: "Quien propone la decisión soy yo a raíz de la petición y el análisis que se había hecho por mandos de Guardia Civil y Policía Nacional, se entiende que ese es el número de efectivos que podemos desplazar. Conté con el apoyo de mi ministro", dice en referencia a Juan Ignacio Zoido. 04/03/2019 10:11

Alberto Pozas "Intervengo de forma muy activa" en el dispositivo policial del 1-O, explica Nieto. Decidieron enviar efectivos a Catalunya tras aprobarse las leyes de desconexión en el Parlament: "Se celebran dos sesiones que nos parecen graves, ya llevábamos tiempo analizando la situación desde el plano teórico, se produce un hecho especialmente relevante", explica. 04/03/2019 10:09

Francisco Javier Alvarez José Antonio Nieto, casado, 48 años, abogado, jura decir verdad 04/03/2019 10:07

Alberto Pozas Empieza la declaración de José Antonio Nieto, secretario de Estado de Interior en el momento de los hechos. El exministro Zoido señaló a Nieto como el alto cargo que controlaba todos los detalles del operativo policial desplegado en Catalunya el 1-O: http://cort.as/-FN5c 04/03/2019 10:05

Francisco Javier Alvarez El pasillo de espera al juicio lleno de público y autoridades. Se nota que no es viernes. Ya están subiendo los presos 04/03/2019 10:01

Alberto Pozas Esta mañana están previstas varias testificales de carácter policial: 1. José Antonio Nieto: exsecretario de Estado de Seguridad 2. Enric Millo: exdelegado del Gobierno 3. Juan Antonio Puigserver: exsecretario general técnico de Interior 4. Roger Torrent: president del Parlament de Catalunya. 04/03/2019 09:55

Alberto Pozas A las 10:00 empieza la décima sesión del juicio al procés independentista. Una semana clave tanto para las acusaciones de rebelión como también de desobediencia: http://cort.as/-FMxQ 04/03/2019 08:19

Alberto Pozas Adrià Comella. Último testigo de este jueves, también imputado en otro procedimiento. Anuncia que no declara por consejo de su abogado. "Yo nunca he sido diputado de ERC", puntualiza. "Le pido reforzadas disculpas", le dice. El testigo se marcha y da una palmada en el hombro a uno de los imputados. Termina la sesión de hoy. 28/02/2019 19:14

Alberto Pozas Turno ahora para Francesc Iglesias. Secretario de Asuntos Sociales de la Generalitat de Catalunya, e informa de que otra causa que había abierta contra él ha sido sobreseída. El juez Marchena suspende su declaración hasta aclarar si el sobreseimiento es firme, y el abogado de Vox anuncia que renuncia a su declaración. El tribunal le pide disculpas. "No tengo sino palabras de gratitud por el tiempo que ha estado esperando". 28/02/2019 19:12

Alberto Pozas El siguiente testigo, Josep Ginesta, comparece acompañado de abogado. Está imputado en el juzgado 13 de Barcelona, que también investiga el procés, y anuncia que no quiere declarar. Marchena le explica que "está ejerciendo el derecho a hacer prevalecer la presunción de inocencia" y le invita a marcharse. 28/02/2019 19:08

Alberto Pozas Termina la testifical de Xavier Domènech después de tres preguntas. Quedan tres testigos. 28/02/2019 19:04

Alberto Pozas "El pueblo de Catalunya hizo inmenso el uno de octubre, uno de los actos de afirmación de soberanía más magníficos de nuestra historia", dice Domènech sobre el referéndum ilegal. 28/02/2019 19:03

Alberto Pozas La acusación popular de Vox ha optado por hacerle sólo una pregunta al descubrir que no estuvo en Barcelona el 20 de septiembre. 28/02/2019 19:00

Alberto Pozas Domènech define el 20-S como "día aciago". 28/02/2019 18:58

Alberto Pozas Domènech empieza criticando la presencia de Vox en el juicio: "Hay un síntoma de fracaso democrático cuando una acusación popular esta formada por un partido incapaz de condenar el Franqusimo", dice. 28/02/2019 18:56

Alberto Pozas Entra Xavier Domènech en la sala. El juez le pide perdón por el retraso. Se trata del exlíder de Podemos en Catalunya. 28/02/2019 18:55

Francisco Javier Alvarez Zoido no tiene respuestas para explicar cómo funcionó el operativo policial 28/02/2019 18:33

Francisco Javier Alvarez Zoido: “hay mucha gente buena en Cataluña “ 28/02/2019 18:28

Alberto Pozas Estalla Zoido: "¿Acaso la pacífica convivencia era lo que estaba organizado delante de determinados colegios? ¿Eso es lo normal, lo que hay que aceptar, que se impida de manera de liberada? Han sido proporcionadas", dice sobre la actuación de Policía y Guardia Civil. 28/02/2019 18:17

Francisco Javier Alvarez Zoido dice que hablo con el director de la Policia para que cesaran algunos policías de decir “A por ellos” pero un instante antes Zoido ha dicho que no le constaban esas acciónes. Contradictorio al menos 28/02/2019 18:14

Alberto Pozas El abogado Jordi Pina califica de "energúmenos" a los que jaleaban a la Guardia Civil al grito de 'a por ellos'. Zoido afirma que le comunicó su descontento al Director General. 28/02/2019 18:11

Francisco Javier Alvarez Zoido dice que no sabe si se golpeo a algunos ciudadanos por encima de la cintura mientras tenían las manos en alto. ? 28/02/2019 18:10

Alberto Pozas La testifical del exministro del Interior ya ha consumido el tiempo previsto para todas las testificales de la tarde. 28/02/2019 18:06

Alberto Pozas La Fiscalía acusa a Josep Rull de impedir el atraque del barco en Palamòs. Su abogado pregunta a Zoido si sabe qué mecanismo utilizaron para solicitarlo: su defensa alega que no se hizo correctamente y por eso no se permitió. 28/02/2019 18:04

Alberto Pozas Empieza a preguntar Jordi Pina, abogado de Josep Rull, exconseller de Territori, y pregunta por el atraque de un barco para alojar a los 6.000 agentes desplazados. 28/02/2019 18:03

Francisco Javier Alvarez Marchena: el valor probatorio de los vídeos es incuestionable pero no intente convencer a Zoido, la sala por unanimidad tiene claro su valor( se refiere a los vídeos policiales donde apalean a los civiles) 28/02/2019 18:01

Alberto Pozas Zoido, como ayer Rajoy, asegura que no le gustan las imágenes del 1-O: "Todas las imágenes son todas parecidas y ninguna es agradable, no me resultan agradables pero en ocasiones para restablecer el orden constitucional y dar cumplimiento a una solicitud judicial no hay más remedio que emplear de forma razonable la fuerza". 28/02/2019 17:58

Francisco Javier Alvarez Pregunta de interés de la defensa ¿cuál es su fuente de información? Respuesta de Zoido: las imágenes de la televisión 28/02/2019 17:56

Íñigo Renedo Zoido: "Parece que el señor Trapero no era muy colaborador" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/2019022817279144 28/02/2019 17:53

Alberto Pozas Sigue Zoido: "Las palabras venían de gente de fuera, por eso no quería que se vinculara en ningún momento a las fuerzas de seguridad y es una buena recomendación que todos deberíamos hacer, que no haya gritos de esas características". 28/02/2019 17:51

Alberto Pozas Pregunta el abogado de Jordi Cuixart sobre aquellos que despedían a guardias civiles al grito de 'a por ellos': "Lo vi a través de los medios de comunicación, desde luego yo no aprobaba aquellas expresiones, se rogaba el máximo respeto a la actuación que tenían encomendada". 28/02/2019 17:49

Alberto Pozas "Tuvieron una actuación destacada en unas condiciones muy adversas para ellos", zanja Zoido sobre la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil el 1-O. 28/02/2019 17:46

Alberto Pozas Insiste Zoido en explicar que los ciudadanos se organizaron el 1-O para combatir a los agentes: "Se ha demostrado que había una planificación, una estructura a la hora de cómo se colocaban para impedir que nadie pudiera pasar", dice. 28/02/2019 17:39

Francisco Javier Alvarez Y es que los Mossos tenían un tipo de armamento muy sofisticado para sus grupos operativos especiales simular a los que utiliza el ejército de Israel. La policia nacional no tiene ese tipo de armas de asalto. Los Mossos pidieron autorización para comprar más armas de ese tipo y se denegó él permiso. Nada tiene que ver con Referendum, proces, etc 28/02/2019 17:38

Francisco Javier Alvarez Sobre la compra de armamento especial para los Mossos la fiscal pregunta como un parbulario y Zoido responde con inexactitudes impropias de un ministro: “son armas llamadas de guerra que no estaban justificadas por el tipo y la municion” 28/02/2019 17:34

Alberto Pozas Marchena corta a la fiscal cuando intenta que Zoido valore la actuación de la Generalitat y los Mossos d'Esquadra. 28/02/2019 17:30

Francisco Javier Alvarez Zoido habla por referencias: telefónicamente me dijeron que los Mossos no iban a impedir las votaciones. Pero la fiscal no pregunta ¿quien se lo dijo, que día, a qué hora, cuál fue la frase exacta?. La falta de puntería de la fiscal y la bisoñez en las respuestas de Zoido. No permiten esclarecer mucho el porque de la actuación puntual de la Policia 28/02/2019 17:27

Alberto Pozas "Lo único que se pretendía era que les dejaran entrar para requisar los objetos y cerrar el local y estaban organizados para impedirlo", dice Zoido sobre los disturbios del 1-O. 28/02/2019 17:25

Alberto Pozas El exministro Zoido ha cargado contra el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide once años de cárcel para él por rebelión y sedición: http://cort.as/-FFmz 28/02/2019 17:24

Alberto Pozas Asegura el exministro de Interior que los disturbios no se hubiesen producido si los Mossos hubiesen hecho su trabajo. "Hubiera sido todo totalmente distinto, no cabe la menor duda. Si se hubiese hecho un despliegue fuerte se hubiese podido obtener un mejor resultado sin duda alguna". 28/02/2019 17:22

Alberto Pozas Zoido explica que pidieron al Govern que desconvocaran el referéndum ilegal el 28 de septiembre en la Junta de Seguridad. "Se le pidió hasta el último momento". La respuesta, dice, fue negativa. 28/02/2019 17:19

Susana Elguea (Foto: ACN, Senyal Tribunal Suprem) 28/02/2019 17:18

Francisco Javier Alvarez Zoido muy impreciso, dubitativo, “ parecer ser... me dijeron.... que el jefe de los Mossos, Sr Trapero presentaba reticencias para cumplir las órdenes 28/02/2019 17:17

Alberto Pozas Carga Zoido ahora contra el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero: "Parece que el señor Trapero no era muy colaborador, planteaba reticencias". 28/02/2019 17:15

Íñigo Renedo Zoido, sobre la actuación en los disturbios del 20 de septiembre frente a la Consellería http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/20190228171010661 28/02/2019 17:15

Francisco Javier Alvarez Zoido asegura que no se pudo cumplir la orden de la juez ( impedir la celebración del referéndum) porque se utilizaron a los votantes como “ una auténtica barrera de escudos humanos” 28/02/2019 17:14

Alberto Pozas ¿Se cumplieron las órdenes de impedir el referéndum? "No, no se cumplió. Era imposible después de todo lo que se había organizar y haber auténticos escudos humanos que impedían que se pudiera acceder", dice Zoido. "Hubo muchos colegios donde pudimos comprobar una resitencia acitva, organizada, una resistencia para impedir que las fuerzas de seguridad pudieran cumplir con su obligación", añade. 28/02/2019 17:13

Alberto Pozas El exministro cree que la orden de la magistrada del TSJ de Catalunya era clara a la hora de prohibir el referéndum: "Mayor claridad no se podía tener. Había requerido desde el principio que se fueran interviniendo aquellos elementos que pudieran dar lugar a la celebración del referéndum". 28/02/2019 17:11

Alberto Pozas "Me trasladaban que los Mossos cumplirían con la obligación que requiriera la autoridad judicial", dice Zoido sobre el 1-O. 28/02/2019 17:09

Alberto Pozas La fiscal pasa al 1-O. "El mantenimiento de la celebración del referéndum sin duda alguna iba a originar problemas, pero albergábamos la esperanza de que no fuera así. De que pudieran recapacitar", dice Zoido. 28/02/2019 17:08

Susana Elguea VÍDEO (ARCHIVO) | Tras el 1-O, esto decía el entonces ministro del Interior http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/8c5c78e4dfab25740f26ef16a55f0397 28/02/2019 17:07

Francisco Javier Alvarez Joaquin Forn ex conseller de interior está haciendo comentarios e indicaciones a los abogados de la defensa porque no está de acuerdo con lo que dice Zoido y querrá matizarle 28/02/2019 17:07