Carme Forcadell: "El Constitucional nos estaba pidiendo una cosa imposible"

Alberto Pozas La fiscal enseña un vídeo en el que Carme Forcadell exige la libertad de los detenidos en la operación Anubis en Barcelona, acompañada por 'los Jordis'. "Llibertat detinguts", animaba Forcadell a los manifestantes. 26/02/2019 17:51

Alberto Pozas "Vi a mucha gente cantando con claveles en la mano", dice Forcadell sobre el 20-S. "Fui porque me había enterado de que habían detenido a muchas personas y sólo fui a dar ánimos al señor Junqueras, no vi a nadie conocido, nadie impedía la entrada". 26/02/2019 17:45

Alberto Pozas Forcadell repite su declaración en instrucción sobre su participación en la concentración del 20-S frente a la Consellería de Economía. "Fui a darle ánimos, cuando llegué ya salía y le saludé y me fui, estuve unos minutos", dice sobre Oriol Junqueras. 26/02/2019 17:42

Francisco Javier Alvarez Forcadell justifica no acatar las órdenes del TC porque vulneraba la inviolabilidad parlamentaria 26/02/2019 17:40

Alberto Pozas Carme Forcadell se desvincula de la organización del referéndum, diciendo sobre las urnas que "esto no lo sabe nadie, me gustaría saberlo". 26/02/2019 17:39

Alberto Pozas La fiscal pasa al capítulo de las movilizaciones ciudadanas. Carme Forcadell está acusada de rebelión, y no sólo de desobediencia como el resto de la Mesa, por supuestamente incitar a la participación ciudadana tanto el 20-S como en el referéndum del 1-O. 26/02/2019 17:34

Aitor Álvarez Todas las preguntas de la Fiscalía, por ahora, se dirigen a esclarecer si Forcadell desobedeció al TC. 26/02/2019 17:34

Alberto Pozas Forcadell vuelve a condicionar la obediencia al Constitucional: "Creo que cumplí con los deberes del Tribunal Constitucional con las observaciones que he hecho: teniendo en cuenta que no era la voluntad de la Mesa desoír al Constitucional, pero teníamos también la obligación de defender la inviolabilidad parlamentaria" entre otros derechos. 26/02/2019 17:33

Alberto Pozas Ley por ley, la fiscal repasa las once tramitaciones que hizo Forcadell y que, según las acusaciones, fueron en contra de las leyes del Tribunal Constitucional. Van por la Ley de Transitoriedad, llegada después de la Ley del Referéndum. "Estaban las dos supendidas el día 9 o el 10". 26/02/2019 17:32

Alberto Pozas La Fiscalía cree que el Parlament tramitó determinadas iniciativas clave en el procés, como la Ley de Transitoriedad, a toda velocidad para llegar antes de las prohibiciones del Tribunal Constitucional. Forcadell lo niega, "la lectura única se ha utilizado muchas veces". 26/02/2019 17:28

Aitor Álvarez Insiste Forcadell en que ella no formó parte de "ninguna estrategia" para consumar la independencia de Cataluña. 26/02/2019 17:26

Aitor Álvarez "Yo no me puedo hacer responsable de las decisiones que no tomé yo", asegura Forcadell sobre la ley del Referéndum, que contemplaba dar una hora para presentar candidatos a la sindicatura electoral del 1 de octubre. 26/02/2019 17:25

Alberto Pozas Reconoce Forcadell que en alguna ocasión pasaron por encima de la opinión contraria de los letrados del Parlament: "Advirtieron pero los informes de los letrados no son vinculantes. Siempre hemos atendido a los letrados, por eso siempre a la hora de votar hemos trasladado al Pleno lo que nos dicen los letrados". 26/02/2019 17:16

Alberto Pozas Pregunta ahora la fiscal Madrigal por los presupuestos catalanes, que incluían una previsión para gastar dinero público en el referéndum en su disposición adicional número 40. "El Constitucional no reprochó nada por esta tramitación", replica Forcadell. 26/02/2019 17:14

Alberto Pozas Forcadell sobre la orden del Constitucional de no admitir a trámite propuestas sobre la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente: "Sí, pero no hicimos nada, se notificó, la Comisión había acabado su trabajo así que no hicimos absolutamente nada". 26/02/2019 17:06

Francisco Javier Alvarez Yo respeto al Constitucional pero la mesa del Parlament entendió que la orden de paralizar las iniciativas parlamentarias era convertir a la mesa en órgano censor y no lo podíamos aceptar. Defiende Forcadell 26/02/2019 17:05

Alberto Pozas Marchena defiende que Carme Forcadell pueda defenderse alegando que otras instituciones que también han desoído al Constitucional. "Tiene derecho a hacerlo así". Sigue el interrogatorio. 26/02/2019 17:04

Alberto Pozas La fiscal Madrigal pregunta a Forcadell si "está usted por encima del Tribunal Constitucional" y contesta la expresidenta del Parlament: "No, esto no lo he dicho en ningún momento, yo lo respeto muchísimo", responde. 26/02/2019 17:03

Francisco Javier Alvarez El constitucional ha utilizado criterios políticos para resolver cuestiones del proces, dice de forma repetida Forcadell 26/02/2019 16:57

Alberto Pozas "En los últimos años ha habido una politización del Tribunal Constitucional", sigue Forcadell pero añade que "no estaba en nuestra voluntad desoír los mandatos del Tribunal Constitucional". 26/02/2019 16:52

Alberto Pozas Reconoce Forcadell que el Constitucional anuló varias iniciativas y explica: "Esta sentencia vulnera los derechos a la libertad de expresión, al debate parlamentario y la inviolabilidad parlamentaria, el Constitucional nos estaba pidiendo una cosa que es imposible. ¿Cómo puede convertirse la Mesa de un Parlament en un órgano censor que decida de lo que se puede hablar y lo que no se puede hablar?" 26/02/2019 16:51

Alberto Pozas "La Mesa del parlamento siempre hemos valorado y tenido en cuenta los derechos fundamentales como la libertad de expresión, de iniciativa, el pluralismo político y la inviolabilidad parlamentaria, el derecho al debate, eso no cambia, pueden cambiar los magistrados, la jurisprudencia, pero los derechos fundamentales no cambian", dice Forcadell. 26/02/2019 16:48

Alberto Pozas Recuerda la fiscal Madrigal que, según el Constitucionalidad, la Mesa sí podía inadmitir a trámite las propuestas que fueran en contra de la Carta Magna. "Toda la jurisprudencia era que no hay que entrar en el fondo de las tramitaciones parlamentarias", repite Forcadell. 26/02/2019 16:45

Aitor Álvarez Forcadell asegura que si entrara en el fondo de las tramitaciones parlamentarias "estaría limitando el debate" en la cámara catalana. 26/02/2019 16:34

Alberto Pozas "No es potestad de la Mesa valorar la constitucionalidad de las tramitaciones parlamentarias ni entrar en el fondo", defiende Forcadell. Está acusada de permitir la tramitación de once iniciativas independentistas a pesar de las advertencias del Constitucional. 26/02/2019 16:33

Alberto Pozas Pregunta la fiscal por sus funciones al frente de la Mesa del Parlament. "Si no están en forma no se admiten", dice Forcadell. "La Mesa está obligada a inadmitir si no se presenta en tiempo y forma correcto, no es potestad de la Mesa entrar en el fondo de las tramitaciones parlamentarias". 26/02/2019 16:32

Francisco Javier Alvarez La fiscalía busca demostrar que Forcadell ha estado presente en las “hojas de Ruta” para el referéndum, dede 2013. Pero la acusada niega y exige que le enseñe los acuerdos de esas fechas, cosa que el fiscal no hace, ni repregunta 26/02/2019 16:32

Alberto Pozas Reitera Forcadell. "Yo no participé en ninguna estrategia, me limité a cumplir como presidenta del Parlament". Es el eje de su defensa en este juicio. 26/02/2019 16:24

Francisco Javier Alvarez Forcadell:” yo ni participé ni dirigí una estrategia para la independencia “ 26/02/2019 16:23

Alberto Pozas Empieza Forcadell a desvincularse del Govern y del resto de acusados: "Yo no participé ni dirigí ninguna estrategia, me limité a cumplir con mi cargo como presidenta del Parlament. Me limité a cumplir y mi tarea se limitaba al ámbito legislativo". 26/02/2019 16:22

Alberto Pozas Se acerca el interrogatorio a la llegada de Forcadell a las elecciones. "Yo me enteré de que sería presidenta una semana antes del pleno, se barajaron otros nombres antes". Intenta por el momento desvincularse de los partidos políticos que formaban la coalición de JxSí y niega conocer reuniones en las que se decidió que ella presidiría la cámara catalana. 26/02/2019 16:18

Alberto Pozas Explica Forcadell que concurrió a las elecciones de 2015 en las listas de JxSí pero como independiente tras dejar la ANC, como Raül Romeva o Muriel Casals. "No tuve nada que ver ni con el programa electoral ni con el partido político", dice. 26/02/2019 16:17

Alberto Pozas Reconoce Forcadell que sí firmó la hoja de ruta suscrita por partidos y asociaciones en 2015. "La hoja de ruta perdió todo el sentido" meses después, explica. 26/02/2019 16:15

Alberto Pozas Niega Carme Forcadell haber diseñado ella la hoja de ruta de la Asamblea Nacional Catalana. "No. Las hojas de ruta de la ANC las elabora una comisión, la comisión política, pasan por todas las territoriales y luego se aprueban por la asamblea ordinaria que hay cada año, la aprobé como la aprobaron todos los socios". 26/02/2019 16:12

Alberto Pozas Antes de entrar a analizar su actividad como presidenta del Parlament, Forcadell explica su mandato al frente de la ANC. Su abogada lleva tres semanas pidiendo a todos los acusados del Govern y de las asociaciones que detallen el papel de Forcadell en la organización del referéndum. 26/02/2019 16:10

Francisco Javier Alvarez Marchena dice: tiene la palabra doña Consuelo Madrigal. Es la primera vez que el presidente llama por su nombre al representante del Ministero Fiscal 26/02/2019 16:10

Alberto Pozas Consuelo Madrigal interroga a Carme Forcadell como fiscal. 26/02/2019 16:07

Francisco Javier Alvarez Forcadell inicia su exposición protestando por no poder hablar en catalán y que haya traducción simultánea 26/02/2019 16:07

Alberto Pozas "Entiendo las razones de este tribunal, pero el catalán siempre termina siendo una lengua minorizada y los hablantes sentimos que nuestros derechos lingüísticos son vulnerados, pero no tengo ningún problema en hablar en español, es también una lengua de Catalunya y la lengua materna de muchos catalanes y catalanas", dice Forcadell. 26/02/2019 16:07

Alberto Pozas Forcadell pide permiso para decir "unas palabras, muy rápido" antes de empezar el interrogatorio. "Quiero sumarme a la protesta de mis compañeros por el hecho de que no haya traducción simultánea al catalán". 26/02/2019 16:06

Alberto Pozas A lo largo del último año y medio, su defensa ha pasado por defender que la función de la Mesa del Parlament es ser un "filtro formal" sin poder entrar a estudiar el contenido de las iniciativas que tramitan. 26/02/2019 16:04

Alberto Pozas En unos minutos arranca el interrogatorio de Carme Forcadell. La Fiscalía pide 17 años de prisión por rebelión para la expresidenta del Parlament de Catalunya, acusada de permitir la tramitación de 11 iniciativas independentistas, algunas tan importantes como la Ley del Referéndum o la de Transitoriedad, y de alentar las movilizaciones el 20-S y el 1-O. 26/02/2019 16:02

Alberto Pozas Termina la abogada de Cuixart y el tribunal paraliza la sesión hasta las 16:00. Empezará entonces Carme Forcadell, expresidenta del Parlament. 26/02/2019 13:54

Alberto Pozas Ese día hicieron ante la Consellería de Economía "lo mismo que se puede hacer ante un ERE o después de una huelga general, era mostrar nuestra disconformidad" ante la operación Anubis, dice Cuixart. 26/02/2019 13:48

Alberto Pozas Cuixart niega nuevamente que convocasen el 20-S para impedir los registros de la operación Anubis: "Nunca, el planteamiento nunca es este". 26/02/2019 13:34

Alberto Pozas Vuelve a contestar Cuixart preguntas sobre los disturbios del 20-S. Su abogada critica que la Fiscalía sólo muestre algunos tuits escritos ese día, y no otros como que pedían pacifismo. "Forma parte del mantra: serenos, organizados pacíficamente". 26/02/2019 13:32

Alberto Pozas Pregunta ahora Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, centrándose ahora en la trayectoria de Òmnium Cultural. Esto facilita que hoy se desarrolle también el interrogatorio de Carme Forcadell y mañana empiecen los testigos. 26/02/2019 13:27

Aitor Álvarez Asegura que él es empresario y que tiene en nómina a 70 trabajadores en una fábrica que exporta productos de embalaje. 26/02/2019 13:24

Aitor Álvarez Cuixart repasa su tarea al frente de Òmnium, entidad de la que sigue siendo el presidente. Recuerda que no tiene suledo. 26/02/2019 13:23

Alberto Pozas Termina el fiscal después de un enganchón prolongado. Cuixart, no acusado de malversar con caudales públicos, no contestará a la Abogacía del Estado ni a Vox. Empieza su abogada, Marina Roig. 26/02/2019 13:19

Alberto Pozas Marchena corta al acusado y al fiscal. Le recuerda que no tiene que contestar "en los términos que gusten al Ministerio Fiscal" pero le pide que no convierta sus respuestas en alegatos políticos. 26/02/2019 13:16

Alberto Pozas Critica Cuixart la actuación de la Policía y la Guardia Civil el 1-O: "No impiden el referéndum, se van y se sigue votando. Los ciudadanos se sintieron desprotegidos". Critica también este mensaje del Rey Felipe VI unos días después: http://cort.as/-FAM9 26/02/2019 13:12

Aitor Álvarez Cuixart lamenta las lesiones de los agentes el 1 de octubre, pero las ve lógicas, porque dice que fueron a "pegar a la gente". 26/02/2019 13:11

Alberto Pozas Cuixart destaca que su madre es murciana para explicar que el pueblo catalán nunca buscará el enfrentamiento con "el resto de los pueblos de España". 26/02/2019 13:10

Aitor Álvarez "El dolor que sentimos aquel 1 de octubre va a durar generaciones", asegura Cuixart, que lamenta los gritos del "a por ellos" a los agentes que iban hacia Cataluña. El presidente de Òmnium se reivindica como "medio español", porque su madre es murciana. 26/02/2019 13:09

Aitor Álvarez "Lo bonito de todo esto es que 2 millones de personas se unen para participar en una cosa tan poco delictiva como un referéndum", dice Cuixart, quien califica el 1 de octubre como "el ejercicio de desobediencia civil más grande que ha habido en Europa". 26/02/2019 13:07

Alberto Pozas Niega Cuixart haber desobedecido a nadie al impulsar la participación en el referéndum: "Nosotros no cometemos ninguna ilegalidad porque no hay ningún tribunal que nos interpele directamente, no se declara el estado de excepción, no se prohíbe el derecho de manifestación, así que ejercemos estos derechos". 26/02/2019 13:07

Aitor Álvarez Cuixart: "Nosotros lo que hacemos es pedir a la gente que muestre su disconfromidad". 26/02/2019 13:05

Alberto Pozas Niega otra vez Cuixart que instase a la población a enfrentarse con la Guardia Civil. "Nunca ni lo he dicho ni lo diré, por convicciones pacifistas y perdóneme la sinceridad pero por sentido común, ante un señor que va armado hasta los dientes, ¿cómo le voy a decir a un ciudadano que vaya a enfrentarse? 26/02/2019 13:04

Aitor Álvarez "¿Cómo le voy a decir yo a un ciudadano que se enfrente a un Guardia Civil armado hasta los dientes?", asegura Cuixart. 26/02/2019 13:04

Alberto Pozas Nuevamente Cuixart se desvincula completamente del Govern y sus acciones. "Es imposible que el presidente de Òmnium Cultural participe en la organización del referéndum, ni Òmnium, no podemos, tenemos la responsabilidad de preservar la independencia de la entidad de partidos e instituciones". 26/02/2019 13:02

Aitor Álvarez Diversos tuits son parte de la base de la Fiscalía para formular preguntas a Cuixart. 26/02/2019 13:01

Alberto Pozas El fiscal ataca el núcleo de la defensa de los acusados: si el 1-O es equiparable al 9-N. "Vamos a intentar celebrar tantos referéndums hasta que podamos celebrar uno", contesta Cuixart. 26/02/2019 13:00

Aitor Álvarez "Aquel día lo que se destacaba en todos los medios de comunicación fue la violencia desproporcionada de la Policía Nacional y la Guardia Civil", dice sobre el 1 de octubre Cuixart, quien añade que después "ha cambiado el relato" y eso ha hecho que él esté en la cárcel. 26/02/2019 12:56

Aitor Álvarez "Cuando yo digo culo en el suelo y resistencia pacífica, no debería haber dudas de mi actitud pacífica", asegura Cuixart. 26/02/2019 12:54

Alberto Pozas Cuixart cuestiona que con sus tuits el 1-O llamando a participar en el referéndum estuviese alentando la violencia en la población. "Sería presuntuoso creer con 99 retuits que yo puedo dirigir al pueblo enardecido", dice. 26/02/2019 12:53

Aitor Álvarez "Los catalanes no somos ovejas", dice Cuixart. Asegura que no hacía falta que él animara a la gente a ir a los colegios. 26/02/2019 12:53

Aitor Álvarez El Fiscal le muestra tuits a Cuixart en los que animaba a la población a "defender las escuelas" y a "llenarlas". 26/02/2019 12:46

Albert Prat Después de este receso, ya está sentada en el banquillo de los acusados la exconsellera Meritxell Borràs. Según su defensa, esta mañana se ha ausentado "por un problema personal" y la sala no le ha permitido su entrada hasta ahora, conicidiendo con la pausa. 26/02/2019 12:42

Aitor Álvarez Cuixart asegura que se organizaron actividades en las escuelas para facilitar que no se pudieran cerrar antes del 1 de octubre. La iniciativa se llamaba "escoles obertes". 26/02/2019 12:41

Alberto Pozas Explica Cuixart que la participación ciudadana en el referéndum del 1-O es "un ejercicio de desobediencia civil ante una suspensión injusta". 26/02/2019 12:40

Aitor Álvarez Cuixart reivindica la "desobediencia civil" y asegura que el voto de las mujeres o los derechos de los negros no se hubieran conseguido sin ella. 26/02/2019 12:39

Alberto Pozas Explica Cuixart que conocía las prohibiciones dictadas por el TSJC y el TC de cara al referéndum ilegal, pero alega que "nunca interpeló a los ciudadanos de a pie a que no participaran". 26/02/2019 12:37

Aitor Álvarez Cuixart se abona a la teoría de la ponderación esgrimida por otros acusados: "Frente a la suspensión del TC, nosotros decidimos ejercer derechos fundamentales". 26/02/2019 12:36

Alberto Pozas Retoma el fiscal el interrogatorio de Jordi Cuixart preguntando por el Govern y el 1-O. "Yo no soy político", recuerda el líder de Òmnium. 26/02/2019 12:35

Alberto Pozas Por el momento, Jordi Cuixart ha negado cualquier tipo de violencia el 20-S o el 1-O por parte de los ciudadanos, se ha desvinculado del Govern y el Parlament de Catalunya y ha tenido varios enganchones con el fiscal Jaime Moreno: http://cort.as/-FADn 26/02/2019 11:59

Alberto Pozas Pausa de media hora, después seguirá preguntando el fiscal, previsiblemente ya sobre el referéndum ilegal del 1-O. 26/02/2019 11:55

Francisco Javier Alvarez La manifestación de Via Laietana fue también pacífica y sólo se mostró disgustada la población ante la detención de un manifestante. Hubo gente que se sentó delante del coche policial para protestar igual que la plaza de Tiann an men , en China, delante de los tanques. 26/02/2019 11:50

Alberto Pozas Carga Cuixart contra los informes de la Guardia Civil que cimentan la acusación por rebelión: "En los informes he podido leer verdaderas atrocidades que no se han cometido" y no dicen nada sobre la violencia que, afirma, cometieron Policía y Guardia Civil. 26/02/2019 11:47

Aitor Álvarez "La actitud los manifestantes no merece reproche alguno", asegura Cuixart sobre una concentración que hubo el 20 de septiembre frente a la sede de CCOO de Barcelona. 26/02/2019 11:47

Aitor Álvarez Segunda vez que Jordi Cuixart compara las manifestaciones independentistas con las protestas contra los deshaucios en toda España. 26/02/2019 11:45

Alberto Pozas Pregunta el fiscal por la expresión "altar majestuoso" al que se refirió el 20-S y se lía Cuixart. "No tengo nada más que comentar", dice Cuixart y sigue el fiscal: "Hay bastante más que comentar sobre el altar majestuoso" y le corta Marchena. En ese momento estaba encima de un coche de la Guardia Civil con Jordi Sànchez. 26/02/2019 11:41

Alberto Pozas Explica Cuixart su discurso el 20-S para desconvocar la manifestación desde un coche de la Guardia Civil. "Fue un agradecimiento por el comportamiento de la ciudadanía una vez más, siempre somos agradecidos". 26/02/2019 11:39

Francisco Javier Alvarez Nos subimos a los coches de la guardia civil para que la gente nos oyera bien qu estábamos desconvocando la concentración 26/02/2019 11:35

Alberto Pozas Charla tranquilo Cuixart con Raül Romeva, sentado en la primera fila del banquillo. El gesto de los acusados se ha ido relajando a lo largo de las últimas sesiones, contrastando con la evidente tensión con la que empezaron el juicio. 26/02/2019 11:35

Alberto Pozas "Todo lo que hizo la ANC, que soy socio, lo asumo plenamente", añade Cuixart. 26/02/2019 11:25

Francisco Javier Alvarez “Nunca aceptaremos la violencia como instrumento de diálogo con el Estado”. Cuixart insiste ante la cascada de preguntas del fiscal sobre los incidentes del día 20 de septiembre de 2017. 26/02/2019 11:21

Alberto Pozas Niega cuatro veces Cuixart preguntado si la violencia es su forma de comunicarse con el Estado. 26/02/2019 11:18

Alberto Pozas Insiste el presidente de ÒC en el pacifismo de las manifestaciones y el 20-S. "Lo que pasó es lo que volvería a pasar excluyendo los vehículos. No entendería que la sociedad catalana por mucho que empeorase la situación actuara de otra manera. Cuando estaba vivo el dictador nos defendíamos de la misma manera. Aunque hubiera un escenario de mayor represión hacia el conjunto de la sociedad catalana la actitud va a ser la misma". 26/02/2019 11:18

Alberto Pozas El presidente del tribunal corta varias veces al fiscal cuando intenta recordarle lo que dijo en fase de instrucción ante Llarena. Le recuerda el juez Marchena que una vez ha renegado de esa declaración "partimos de esa base, no pidamos valorar contradicciones si él ni siquiera considera que se ajustaron a lo que él quería decir". 26/02/2019 11:16

Francisco Javier Alvarez Los militantes no estaban alborotados, señor fiscal aunque estaban enfadados y descontentos. La actitud de la ciudadanía fue ejemplar a excepción de los vehículos de la guardia civil. Fue todo anti violento 26/02/2019 11:15

Alberto Pozas Zanja Cuixart: "El 20-S la actitud de la ciudadanía no me sorprendió. Si volviera a pasar pasaría exactamente lo mismo, a excepción de los vehículos de la Guardia Civil que es un comportamiento muy impropio, dígame una papelera que se tirara al suelo ese día". 26/02/2019 11:14

Alberto Pozas Cuixart defiende que la actitud de los 60.000 manifestantes el 20-S fue "cívica, pacífica y serena pero con un enfado muy grande, descontento, pero este enfado en Catalunya se sabe canalizar sin el uso de la violencia y del "a por ellos". 26/02/2019 11:13

Alberto Pozas Continuos enganchones entre Cuixart y el fiscal. El líder de ÒC considera que el fiscal "no me deja terminar" sus respuestas. 26/02/2019 11:12

Alberto Pozas Desarrolla Cuixart la estrategia de cuestionar la decisión de la secretaria judicial del juzgado 13 de Barcelona de abandonar la Consellería saltando un muro en vez de por el pasillo preparado por ANC y Òmnium. "Me hubiera gustado que hubiera podido salir por el pasillo. Ella creyó que no era oportuno, ningún problema". 26/02/2019 11:08

Alberto Pozas "Era todo más aparatoso pero no cuestionaría la buena voluntad de los que hicieron el pasillo ni la finalidad del pasillo que era que pudiera entrar y salir todo el que quisiera", dice Cuixart. Combate así la principal acusación que pesa sobre él: haber impedido los registros de la operación Anubis. 26/02/2019 11:06

Alberto Pozas Defiende Cuixart que los manifestantes el 20-S hicieron un pasillo por el que podría haber salido la comitiva judicial en los registros de la operación Anubis. "Si quisieron salir lo pudieron hacer. No se les impedía bajo ningún concepto". "Se podía entrar y se podía salir, no tengo ningún tipo de duda", añade. 26/02/2019 11:03

Francisco Javier Alvarez Los daños a los vehículos de la Guardia Civil lo lamenté mucho porque no es la actitud ni el espíritu pacifista del independentismo , concluye Cuixart 26/02/2019 11:03

Alberto Pozas Cuixart califica de "meramente anecdótico" los daños a los coches de la Guardia Civil el 20-S pero niega haberlo visto hasta que no se desconvocó la manifestación. "no soy consistente de los coches dañados hasta a partir de las doce de la noche, cuando se ha despejado la zona". "No me satisface ver daños en ninguna parte, tampoco los policías el 1-O rompiendo puertas de un colegio para quitar cajas de plástico". 26/02/2019 10:59

Francisco Javier Alvarez Tampoco está en la sala la procesada Meritxell Borras por haber llegado tarde 26/02/2019 10:55

Alberto Pozas Pregunta el fiscal a Cuixart si tenía previsto alentar la violencia el 20-S. "La pregunta es de falta de respeto a mi persona. Cuando yo, desde mi cuenta oficial digo que todo el mundo serenos y organizados, si esto es motivo de reproche, es muy lamentable". 26/02/2019 10:53

Alberto Pozas Compara Jordi Cuixart las manifestaciones en Catalunya con los desahucios de la calle Argumosa de Lavapiés (Madrid) y la oposición de los vecinos. "La señora portavoz del Gobierno dijo que en este caso la política ha llegado tarde, pues si en el desahucio de Madrid ha llegado tarde en Catalunya aún no está". 26/02/2019 10:52

Alberto Pozas "Un contencioso político no se pude solucionar por la vía de la justicia", añade Jordi Cuixart. 26/02/2019 10:50

Alberto Pozas Contundente Cuixart al defender que todo lo que ha hecho al frente de Òmnium es legal: "Si usted me esta pidiendo que deje de ejercer derechos fundamentales le digo que nunca voy a renunciar a ejercer derechos fundamentales, ni quiero ni puedo". 26/02/2019 10:50

Francisco Javier Alvarez Tampoco está la procesada Meritxell Borras, una de las que está en libertad, porque también ha llegado tarde 26/02/2019 10:50

Francisco Javier Alvarez Los abogados de VOX no están en la sala porque han llegado 15 minutos tarde al inicio de la sesión. Y esperan fuera al descanso del mediodía para entrar en sala 26/02/2019 10:48

Francisco Javier Alvarez Cuixart denuncia que sus declaraciones ante el juez Llarena solo fueron hechas bajo un impacto emocional que solo buscaba salir en libertad. Ahora no me importa, soy un preso político que quiere denunciar la violacion de derechos fundamentales 26/02/2019 10:44

Alberto Pozas Sigue Cuixart. "Lo que tengo claro es que en todo aquello que hace referencia a la violencia de la que se nos acusaba y yo sigo negando, la única violencia del 1-O es la que ejercieron Policía Nacional y Guardia Civil, sigo negando que desde la sociedad civil se ejerciera ningún tipo de violencia". 26/02/2019 10:43

Alberto Pozas El presidente del tribunal le dice que si reniega de sus declaraciones en instrucción "puede sencillamente decir que no quiere dar explicaciones sobre lo que declaró" entonces. 26/02/2019 10:42

Alberto Pozas Cuixart reniega de sus declaraciones en fase de instrucción ante el juez Pablo Llarena: "Mis declaraciones delante del juez instructor estaban vinculadas a una voluntad de salir de la prisión al precio que fuera Esta ya no es mi prioridad. Soy un preso político, después de 500 días mi prioridad es poder denunciar el ataque a derechos y libertades. Mi declaración delante del juez instructor fue condicionada al impacto emocional cuando entras en prisión". 26/02/2019 10:41

Alberto Pozas Pregunta el fiscal Moreno por los tuits que lanzó la cuenta oficial de Òmnium para protestar contra los registros de la operación Anubis. 26/02/2019 10:38

Francisco Javier Alvarez Cuando ustedes nos metieron en prision nos convirtieron en referentes, Antes no lo éramos , no somos gurús y si nos buscaban en Google no aparecíamos. Solo a raíz de meternos en prision somos conocidos 26/02/2019 10:36

Alberto Pozas Cuixart defiende que nadie buscaba su nombre en Twitter o Google hasta que entran en prisión en 2017: "No pintamos nada. Las búsquedas empiezan en octubre. Cuando nos han puesto en prisión nos hemos convertido en unos referentes de la sociedad catalana y contra mi voluntad. Esta no era mi voluntad". 26/02/2019 10:33

Francisco Javier Alvarez Junqueras sentado detrás de los abogados toma notas constantemente a las afirmaciones de Cuixart 26/02/2019 10:30

Alberto Pozas Sigue el presidente de Òmnium: "El 20-S es un punto de inflexión. Hay 17 detenciones de altos directivos de la Gen, registros en domicilios y sedes de la Generalitat. Ese día hay 750 alcaldes que están siendo investigados por la Fiscalía. Hay 30 alcaldes que van a declarar. La sede de la CUP ve como 8 furgonetas intentan hacer un registro sin una orden". 26/02/2019 10:29

Alberto Pozas Empieza a contestar Cuixart preguntas sobre las concentraciones del 20-S frente a la Consellería de Economía en Barcelona: fue por "generación espontánea, fue la reacción de la población". Añade que "asumimos la convocatoria". 26/02/2019 10:27

Alberto Pozas Defiende Cuixart el haber salido a la calle a votar el 1-O a pesar de las prohibiciones del Tribunal Constitucional. "Ante el dilema, la disyuntiva" entre la prohibición y el ejercicio de derechos fundamentales "que nadie tenga duda: Òmnium siempre va a ejercer derechos fundamentales como lo hemos hecho siempre, de una manera pacífica, festiva, nosotros asumimos el papel que tenemos como agente movilizador". Cita al fundador de CCOO para decir que "el derecho a votar en Catalunya se gana votando, fue un ejercicio de dignidad colectiva", dice sobre el 1-O. 26/02/2019 10:25

Francisco Javier Alvarez Las interjecciones utilizadas por Cuixart como “joder, hostia tu, collons “ no le gustan al tribunal y han pedido al declarante que intente reprimirlas porque “son vulgares y no son propias “ 26/02/2019 10:22

Alberto Pozas El presidente del tribunal reprende a Cuixart por usar expresiones como "collons" y "hostia" en sus respuestas de forma espontánea. "Vamos a reprimir las interjecciones coloquiales, no son propias", le dice el juez. 26/02/2019 10:21

Alberto Pozas Jordi Cuixart niega saber las modificaciones concretas que se hicieron en la página de la Crida y otras plataformas. "Cómo voy a saber yo la modificación de las fechas de una página web, vamos a centrar un poco esto". El presidente del tribunal, Manuel Marchena, insta al fiscal Moreno a cambiar de pregunta. 26/02/2019 10:19

Alberto Pozas La Fiscalía pregunta por las plataformas, como la web de Crida per la democràcia, que considera esenciales para difundir las convocatorias que, según su acusación, terminaron en movilizaciones violentas. Cuixart no les resta importancia, reconoce que era una plataforma de difusión pero dice al fiscal que "se está haciendo un lío usted" cuando pregunta si también difundieron la participación en el 1-O. 26/02/2019 10:16

Alberto Pozas Pregunta el fiscal sobre si el objetivo de Òmnium Cultural es movilizar a la gente y contesta Cuixart contundente: "No lo dude. Creo que no me estoy explicando bien. El objetivo es fortalecer la democracia en Catalunya, la Crida no sale de manera espontánea, las campañas se preparan con tiempo". 26/02/2019 10:13

Francisco Javier Alvarez Òmnium no tiene hoja de ruta y se ofrecía para generar consensos y lanzó campañas para denunciar la guerra sucia contra el independentismo, responde Cuixart con diligencia y conocimiento de las campañas de concienciación para fortalecer la democracia 26/02/2019 10:12

Alberto Pozas Jordi Cuixart desarrolla sus dos principales líneas de defensa: desligarse completamente de la actividad de Govern y Parlament, y defender la actividad pacífica de la asociación que preside, Òmnium Cultural. El fiscal todavía tiene que entrar a preguntar por hechos concretos: los incidentes del 20-S y la jornada del referéndum ilegal del 1-O. 26/02/2019 10:11

Alberto Pozas Explica Cuixart su participación de reuniones entre partidos políticos en las últimas semanas del Govern de Artur Mas. Hicieron "no de relatores, de mediadores", dice Cuixart y explica que "no fue muy aceptada nuestra propuesta, lo hicimos con buena voluntad". 26/02/2019 10:07

Alberto Pozas Pregunta el fiscal por un correo interno de Òmnium en el que Cuixart hablaba de "500.000 euros en longanizas". Ríe Cuixart y explica que era dinero para una "campaña de sensibilización". 26/02/2019 10:03

Francisco Javier Alvarez Él president Torra escucha las explicaciones de Cuixart esbozando una sonrisa discreta. Es la tercera vez que acude al juicios 26/02/2019 09:58

Francisco Javier Alvarez Cuixart se levanta para poder leer de cerca un correo que muestran en la pantalla “ es que de lejos no veo bien “ 26/02/2019 09:56

Alberto Pozas "Hemos pedido a los políticos catalanes y a los españoles que escuchen la voz de la ciudadanía, lo seguiremos haciendo, en ejercicio de derechos fundamentales", explica Cuixart sobre el papel de Òmnium en el procés. 26/02/2019 09:47

Alberto Pozas "Yo soy un preso político, no soy un político preso. Yo no tengo un conocimiento en profundidad de las leyes, yo no participo en el día a día de la vida parlamentaria". Cuixart quiere defender que él dirige una asociación, no es político: "No puedo hablar de una cosa en la que no he participado". 26/02/2019 09:45

Francisco Javier Alvarez Durante todo el juicio Cuixart ha sido el más “distraído”de todos los procesados girándose y comentando con el resto de banquillo o saludando a los familiares que hay en la sala 26/02/2019 09:44

Susana Elguea Jordi Cuixart, el primero en declarar en esta séptima jornada del juicio del procés. 26/02/2019 09:41

Alberto Pozas Jordi Cuixart explica que Òmnium Cultural es una asociación que defiende el derecho a la autodeterminación, y al menos por ahora se desmarca de las denuncias de juicio político: "Estoy seguro de que aquí no se está juzgado mi sentimiento republicano". Contesta el fiscal: "Tenga por seguro que no". 26/02/2019 09:41

Francisco Javier Alvarez Jordi Cuixart presidente de Òmnium inicia las últimas declaraciones de los procesados. El fiscal pide 17 años de carcel por rebelión. Ha dicho que no contestará al abogado del estado ni aVOX 26/02/2019 09:40

Alberto Pozas Interroga el fiscal Jaime Moreno a Jordi Cuixart. El presidente de Òmnium Cultural explica el objetivo de la asociación que dirige. "Dedica sus esfuerzos a intentar generar grandes consensos", explica. 26/02/2019 09:38

Alberto Pozas El objetivo del tribunal es terminar hoy con estas dos últimas declaraciones y empezar mañana con los testigos. El primero será el parlamentario de ERC, Joan Tardà, y por la tarde está previsto que declare el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 26/02/2019 09:33

Alberto Pozas El juicio arranca de nuevo en 15 minutos. Primero declara Jordi Cuixart y después Carme Forcadell. Esto es lo que podemos esperar hoy de sus declaraciones: http://cort.as/-F9zB 26/02/2019 09:15

Francisco Javier Alvarez El juicio se retoma el martes a las 9,30 con Jordi Cuixart y después Carme Forcadell. Cuando terminen ( lo que probablemente ocupara toda la jornada) comenzará el interrogatorio de los testigos por este orden Joan Tarda, Roger Torrent, Artur Más, Mariano Rajoy, Marta Pascal 21/02/2019 19:02

Francisco Javier Alvarez El tribunal es consciente de que se aplazarán las testificales por lo menos hasta el miércoles por tanto Rajoy no actuará hasta ese día ya que la duración de los interrogatorios de hoy muestran que el martes no dará tiempo a interrogar a los dos procesados que faltan 21/02/2019 18:37

Alberto Pozas Jordi Cuixart y Carme Forcadell declararán la semana que viene, el martes. 21/02/2019 18:35

Alberto Pozas Termina el interrogatorio de Jordi Sànchez y anuncia que el de Jordi Cuixart y el de Carme Forcadell queda para el próximo martes a las 09.30. Una vez terminen los dos empezarán con los testigos: esto podría retrasar la declaración de Mariano Rajoy, programada para ese martes por la tarde. 21/02/2019 18:34

Aitor Álvarez El abogado de Sánchez pide mostrar un vídeo del 1 de octubre, de cargas policiales en el Instituto Pau Claris de Barcelona. 21/02/2019 18:28

Aitor Álvarez La declaración de Sánchez está siendo la más audiovisual del juicio del Procés hasta la fecha. Le han mostrado vídeos y fotografías para que explique diferentes momentos que se vivieron en la Conselleria d'Economia el 20 de septiembre. 21/02/2019 18:26

Alberto Pozas "No. Lo he dicho antes. La mayoría de los ciudadanos y yo nunca nos imaginamos las situaciones que hubo de violencia policial el 1-O", reitera el expresidente de la ANC preguntado por la acusación de rebelión de la Fiscalía. 21/02/2019 18:25

Alberto Pozas "No todo aquello que no está recogido en la Constitución es inconstitucional", dice Sànchez sobre el derecho de autodeterminación que, asegura, tiene el pueblo catalán. 21/02/2019 18:23

Alberto Pozas Recuerda Sànchez que la solución al conflicto catalán "no pasa por la judicialización ni por la sentencia que pueda dictar este Tribunal" y que "no hay democracia sin Ley pero no puede haber una Ley que ahogue a la democracia para no permitir la evolución de unos derechos ciudadanos". 21/02/2019 18:22

Alberto Pozas "Yo no convoqué ningún referéndum", recuerda Sànchez, ya hablando de nuevo sobre el 1-O. "Ejercité un derecho legítimo que es el de expresión y el de movilización y participación", reitera. 21/02/2019 18:21

Francisco Javier Alvarez No parece que el pasillo estuviera increpando a los guardias civiles que están en la puerta comenta con ironía el abogado de Sánchez 21/02/2019 18:20

Alberto Pozas Jordi Sànchez analiza imágenes del 20-S frente a la Consellería de Economía. Imágenes del "pasillo" que formaron los voluntarios y que, según su abogado, demuestran que no había un ambiente crispado y hostil como dice la Fiscalía. 21/02/2019 18:20

Francisco Javier Alvarez Este es el pasillo organizado por los simpatizantes de a ANC para garantizar la salida de la consejería 21/02/2019 18:17

Francisco Javier Alvarez El tribunal ya Parece cansado de escuchar las Mismas respuestas con distintas palabras una y otra vez 21/02/2019 18:10

Francisco Javier Alvarez La defensa de Sánchez intenta demostrar con sus preguntas que la convocatoria del 20 de septiembre fue festiva y en ningún caso fue orientado a una rebelión contra el Estado 21/02/2019 18:09

Alberto Pozas "Hay más incidencias en un concierto que en las grandes movilizaciones que hemos vivido en Catalunya", zanja Sànchez. 21/02/2019 18:03

Alberto Pozas Pregunta el abogado de Sànchez si cuando convocó a la población el 20-S a través de un tuit se planteaba posibles disturbios: "En absoluto, no sólo porque no era la voluntad sino porque no había ningún precedente de levantamientos tumultuarios o incidentes". 21/02/2019 18:01

Alberto Pozas Vuelve Sàchez al 20-S: "Ni yo ni el espíritu de la Asamblea fue impedir nada: fue protestar y la voluntad de hacerlo de manera cívica". 21/02/2019 17:58

Alberto Pozas Relata Sànchez cómo fueron las manifestaciones frente al TSJC durante el juicio contra Artur Mas por el 9-N. "A nadie le gusta que le protesten pero es un poder público sometido a la opinión de la ciudadanía. Fuimos respetuosos y no hubo ningún tipo de incidencia", destaca. 21/02/2019 17:56

Alberto Pozas En un momento dado, el juez Llarena imputó a varias personas por pertenecer a este 'Comité Estratégico', atribuyéndole un "papel definitorio": http://cort.as/-EyIC 21/02/2019 17:49

Alberto Pozas "Si se dio tanta importancia a ese Comité Estratégico, ¿por qué no se instó a que todas las personas que formaban parte fueran procesadas?", se pregunta Sànchez. "El propio Ministerio Fiscal ya ha visto la poca relevancia que tiene y lo ha ido sustituyendo por el Libro Blanco y otros documentos que no demuestran ni aportan ningún dato de relevancia". 21/02/2019 17:46

Alberto Pozas "La persona que escribió ese documento tenía un conocimiento de la realidad cercano a cero", insiste Sànchez sobre #EnfoCATs 21/02/2019 17:44

Alberto Pozas El abogado de Jordi Sànchez pregunta al expresidente de la ANC si conoce el documento #EnfoCATs, recordando que en un primer momento le llevó a prisión. "No acierta ni una", dice Sànchez tras negar conocerlo. 21/02/2019 17:43

Alberto Pozas El vídeo tarda varios minutos en descargarse y Marchena pide a Roig, abogada de Cuixart, que pondere que "el señor Sànchez no es su cliente, intente convencernos de que es indispensable para la defensa del señor Cuixart". 21/02/2019 17:27

Alberto Pozas La abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, es la que pregunta ahora a Jordi Sànchez, acusados exactamente de lo mismo. La sala visiona varios vídeos y Marchena insiste en que ponderen si la pregunta va a tener que ver con el vídeo. "Lo hemos visto con mucho agrado", ha dicho incluso. 21/02/2019 17:26

Alberto Pozas Jordi Sànchez destaca que los colegios electorales en los que intervinieron los Mossos d'Esquadra tuvieron menos disturbios que en los que lo hizo la Policía o la Guardia Civil. 21/02/2019 17:08

Alberto Pozas Jordi Sànchez se refiere a los mensajes que el senador del PP, Ignacio Cosidó, envió a sus compañeros de bancada celebrando el posible nombramiento de Marchena al frente del Poder Judicial. Esos mensajes dieron al traste con su candidatura: http://cort.as/-F15_ 21/02/2019 16:55

Alberto Pozas Sànchez contesta en estos momentos a las preguntas de la Abogada del Estado, que se personó en el procedimiento para perseguir el posible uso de fondos públicos por parte de los miembros del Govern de Carles Puigdemont. 21/02/2019 16:53

Francisco Javier Alvarez Terminal fiscal el interrogatorio mostrando un correo electrónico recibido por Sánchez pero que este niega haber visto jamás hasta el día de hoy en el que una persona le propone hacer barricadas con coches para impedir el paso de la policía 21/02/2019 16:47

Alberto Pozas Golpe bajo de Sànchez: el fiscal le pregunta por unos emails que le mandaron con propuestas de cortar las calles y para explicar que no los leyó saca a colación los mensajes de WhatsApp de Ignacio Cosidó sobre el presidente de este tribunal, Manuel Marchena. "Hay WhatsApp que han comprometido el buen nombre del presidente de esta sala y él ha dicho que no sabía nada. Con lo cual, estamos ahí", dice. 21/02/2019 16:47

Alberto Pozas "Jamás imaginé que podía haber una situación de tensión agresividad o violencia el 1-O, jamás lo imaginé". Sànchez repite una y otra vez que nunca se les pasó por la cabeza, tal y como entiende la Fiscalía. 21/02/2019 16:42

Alberto Pozas Enganchón entre el fiscal y Jordi Sànchez. "Lo que es sorprendente es que sin un reproche previo yo esté aquí sentado con la Fiscalía pidiendo 17 años de cárcel". Añade que "yo respeté la legalidad". 21/02/2019 16:41

Francisco Javier Alvarez Fiscal: ¿ Si estaba prohibido ir a votar porque instó usted a ir a votar ? Sánchez: ir a votar no es delito es un derecho constitucional 21/02/2019 16:40

Alberto Pozas "El derecho de expresión no es un acto ilegal, esa consideración la mantengo", zanja Sànchez, insistiendo en que nadie les dijo que pararan con las convocatorias. 21/02/2019 16:39

Alberto Pozas El fiscal pregunta por el núcleo de la acusación por rebelión: si tras el 20-S no se esperaban brotes violentos. Siguieron adelante "por un ejercicio de derechos y libertades, por los mismos motivos por los que la Fiscalía nos requirió que lo dejáramos de hacer". 21/02/2019 16:39

Alberto Pozas Reconoce Sànchez que hubo policías heridos con "algunas contusiones" pero atribuye los incidentes a la actuación de los agentes. "Solamente le consta lo otro", le reprocha el fiscal. 21/02/2019 16:37

Alberto Pozas El fiscal centra el interrogatorio en los disturbios del 1-O. "Hubo aproximadamente 2.000 colegios electorales y en la práctica totalidad hubo un ambiente festivo. En un pequeño número, no creo que fueran más de 50, hubo incidencias cuando hubo una actuación policial que utilizó de manera desproporcionada la fuerza". 21/02/2019 16:35

Alberto Pozas Sànchez culpa a la Policía y la Guardia Civil de los disturbios, asegurando que los ciudadanos catalanes "vivieron con auténtico terror una violencia policial ejercida de manera nunca imaginada antes". 21/02/2019 16:33

Alberto Pozas El fiscal pregunta a Jordi Sànchez (ANC) sobre varios tuits y retuits de su cuenta personal, difundiendo instrucciones para participar en el referéndum "pese a que había Policía en algunos colegios". Dice Sànchez que los tuits eran por la tarde "cuando ya no había" disturbios. 21/02/2019 16:33

Alberto Pozas Asegura Sànchez que "la juez en ningún momento dijo que no se podía estar en las escuelas, sólo planteaba que no se permitiera que la Geneneralitat garantizara el recuento de votos o participara en la logística del referéndum". El fiscal pide que se muestre el auto de la magistrada. 21/02/2019 16:29

Aitor Álvarez El Fiscal pregunta a Sánchez por toda la publicidad y actos de la ANC para promocionar el referéndum y animar a su participación. Sánchez lo admite en todos los casos y recuerda que nadie les advirtió ni les impidió hacerlo. 21/02/2019 16:28

Alberto Pozas Sànchez niega haber llamado a "ocupar" los colegios electorales para impedir la acción policial: "Yo no participé porque no pude. En ninguna actividad que se desarrolla en un centro escolar y creo que lo que hice fue un retuit". 21/02/2019 16:27

Alberto Pozas Reconoce que la ANC promovió la participación: "Durante quince días organizamos una campaña para pedir la participación con actos públicos y con una relevancia mediática muy importante, jamás la institución que usted representa instó a ninguna institución judicial que nos impidiera hacer esa campaña". 21/02/2019 16:26

Alberto Pozas Asegura Sànchez que entonces no conocía la orden de la jueza del TSJC de prohibir el referéndum. "Con detalle no, lo conocí posteriormente", dice. 21/02/2019 16:24

Alberto Pozas "Creíamos que teníamos todo el derecho a participar en esa acción aunque unos lo pudiesen considerar inconstitucional, nulo, pero era un acto cívico y no entrábamos a desautorizar a ninguna autoridad judicial", dice Sànchez sobre el papel de la ANC en el 1-O. 21/02/2019 16:23

Aitor Álvarez Sánchez: "Creíamos que teníamos todo el derecho a participar en aquel referéndum, que era un acto cívico. No pasábamos a desautorizar a ninguna autoridad judicial". 21/02/2019 16:23

Alberto Pozas Destaca Sànchez que nadie les indicó que no pudiesen promover la participación en el referéndum: "Jamás se nos prohibió un acto ni se nos impidió participar ni se condicionó el mensaje ni que no podíamos llamar a participar. La sorpresa es que hacemos una campaña pública de quince días, organizamos actos con miles de personas y nunca se nos dijo que no podemos hacerlo, jamás". 21/02/2019 16:21

Alberto Pozas Sànchez defiende que nadie prohibió a los ciudadanos participar en el referéndum tras la prohibición del Tribunal Constitucional y el TSJC: "Yo no tuve conciencia, nadie tuvo conciencia de que ni el ministerio fiscal ni ninguna autoridad prohibiera a la ciudadanía participar en el referéndum". 21/02/2019 16:20

Alberto Pozas Empieza el fiscal Zaragoza a preguntar por el 1-O, los disturbios y las acciones para proteger los colegios. Es el otro foco de supuesta violencia que la Fiscalía atribuye a los 'Jordis'. 21/02/2019 16:18

Francisco Javier Alvarez Sánchez reconoce que pidieron la ciudadanía que imprimieran sus propias papeletas para poder ir a votar 21/02/2019 16:17

Alberto Pozas "La riqueza informativa no tiene límites", dice Sànchez sobre noticias que relacionaban a ANC con el almacenamiento de papeletas para el 1-O. 21/02/2019 16:17

Alberto Pozas Hubo más protestas contra más registros judiciales: "Ese acto de protesta no era un acto aislado o caprichoso, respondía a un estado de opinión, de ánimo, que una parte de la ciudadanía de Catalunya tenía y ante la que hubo una repuesta muy improvisada y mayoritariamente pacífica. Hubo algún elemento de tensión entre manifestantes pero que no fueron daños relevantes". 21/02/2019 16:15

Alberto Pozas Insiste el fiscal sobre los vehículos de la Guardia Civil: "Creo que esos daños se produjeron porque fue una manifestación en gran parte improvisada y lamentablemente cuando hay una gran concentración de personas y no la has podido garantizar con toda la capacidad porque no hay previsión de tiempo siempre es posible que unos pocos se aprovechen del anonimato para causar daños", responde Sànchez. 21/02/2019 16:10

Alberto Pozas Sànchez contesta al fiscal: "No por repetir más veces que los daños tienen gravedad van a tener más gravedad de la que tienen". 21/02/2019 16:06

Alberto Pozas Según Sànchez, las fotos de los coches "no representan una manifestación de 60.000 personas con una gran normalidad" y critica que el relato hable de "un alzamiento para dañar personas e inmuebles". 21/02/2019 16:05

Alberto Pozas El tribunal retoma el interrogatorio del fiscal a Jordi Sànchez. Sigue con los coches destrozados de la Guardia Civil, la sala observa las fotos de los vehículos. 21/02/2019 16:02

Francisco Javier Alvarez Se inicia la sesión de tarde y lo primero que tiene que ver Jordi Sánchez son las fotografías de los coches destrozados de la guardia civil 21/02/2019 16:02