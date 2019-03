Candidatos territoriales de Ciudadanos se desmarcan del veto al PSOE en sus autonomías

Cuando la ejecutiva de Ciudadanos adoptó por unanimidad hace algunas semanas la decisión de no pactar ni con el PSOE ni con Sánchez, el secretario general José Manuel Villegas aclaró que esta medida se limitaba exclusivamente para las elecciones del 28 de abril, es decir, para las generales. Villegas explicó que otra ejecutiva posterior tendría que analizar si ese veto también se extendía a las elecciones del 26 de mayo, es decir, las autonómicas y municipales.

Sin embargo, no parece que Ciudadanos vaya a implantar también un cordón sanitario al PSOE para alcanzar acuerdos en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Es, de hecho, la posición que ya están adoptando los primeros candidatos regionales del partido naranja elegidos formalmente hace unos días en primarias.

Por ejemplo, en Madrid, el candidato a la presidencia de la Comunidad, Ignacio Aguado, asegura que no le gustan "los cordones sanitarios" y, por eso, tras el 26 de mayo está dispuesto "a hablar con todos los partidos", incluido el PSOE. No obstante, Aguado avanza que "una cosa es hablar y otra formar gobierno" y señala que no pactará con "los extremos", es decir, con Vox y Podemos.

Por su parte, el candidato de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez (Felisuco) tampoco descarta abiertamente un pacto con el PSOE. "Me veo pactando con aquel partido que tenga la capacidad de llegar a acuerdos con nosotros", dice en declaraciones a la Cadena SER en Santander. Para Álvarez, "una de las señales de identidad de Ciudadanos es saber pactar: lo hemos hecho con el PSOE, lo hicimos con el PP... y si hay un acuerdo de programa y hay un acuerdo que realmente sea bueno para los intereses de Cantabria, ahí vamos a estar nosotros. No se me caen los anillos por sentarnos en la mesa a hablar con cualquiera", asegura en una entrevista con la Cadena SER en Santander.

En Aragón, el periodista Daniel Pérez, elegido ya candidato del partido de Rivera para presidir esa comunidad, dice también a la Cadena SER que "nadie ha dicho" que el veto al PSOE también se extienda a Aragón. "Quedó muy claro en esa ejecutiva que la medida de momento afectaba al 28 de abril, a las eleciones nacionales". Pérez añade después que "lo normal es que también aquí los aragoneses a la hora de elegir su opción de voto quieran saber y quieran tener claro de qué lado está el PSOE de Javier Lambán".

Otra periodista será la candidata de Ciudadanos en Canarias. Vidina Espino asegura a la SER en Tenerife que "en caso de tener que llegar a acuerdos con otras formaciones políticas siempre lo haremos en torno a un programa político". Espino añade que "nos sentaremos no para repartir sillones como han hecho hasta ahora tanto el PP como el PSOE". En Asturias, el exrector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez tampoco descarta pactar con el PSOE.

El único que, de momento, sí ha dicho con claridad que no está dispuesto a alcanzar ningún acuerdo con el PSOE ha sido el candidato de Ciudadanos a la Comunidad Valenciana, Toni Cantó. A través de su cuenta de Twitter asegura que "tampoco pactaremos con el PSC valenciano".

Es imposible confiar en el @PSOE actual: un partido secuestrado por un @SanchezCastejon rehén de Podemos y separatistas.



En la Comunidad Valenciana tampoco pactaremos con el PSC-valenciano.



Ha llegado la hora de decir #NO al nacionalismo catalán y #SÍ a la Constitución.

Tampoco descarta un pacto con el PSOE la candidata 'naranja' al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, para quien el PSOE de Sánchez y el resto del PSOE "no es el mismo partido socialista". Según ella, el PSOE que está gobernando en España ha sido un PSOE "que es el cómplice perfecto del independentismo".

Según la portavoz de Ciudadanos en el consistorio madrileño, "no podemos defender que el PSOE sea haya comportado de la misma manera" en el conjunto del país que en Madrid. "En España ha habido un golpe a la Democracia y en Madrid la verdad es que no ha habido un golpe a la Democracia. Yo creo que eso lo cambia absolutamente todo".