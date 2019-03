Las frases de Zidane que anticiparon el fin de ciclo del Real Madrid

Cuando Zinedine Zidane abandonó por sorpresa el banquillo del Real Madrid compareció ante la opinión pública para exponer sus motivaciones y dejó claro que el equipo necesitaba "un cambio" para seguir ganando títulos.

Pese a levantar las últimas tres Champions League, el francés dejó entrever el fin de ciclo que se ha confirmado en solo una semana con la eliminación del equipo blanco de la Champions y de la Copa del Rey en una temporada en la que afronta la recta final de la Liga a 13 puntos del Barcelona.

"Hay que saber cuándo parar. Lo hago por el bien de este equipo y de este club. Conmigo habría sido complicado ganar el año que viene. Quiero terminar esta etapa en el Real Madrid cuando todo va bien", dijo el técnico -todavía sin equipo- en una comparecencia en la que le acompañó el presidente Florentino Pérez.

"Después de tres años es difícil seguir haciendo lo mismo", insistió en una frase en la que dejaba entrever su agotamiento y el de su proyecto. "No lo veo tan claro y si veo que no puedo ganar hay que hacer un cambio", sentenció. No había dudas. El ganador de las últimas tres Ligas de Campeones veía que no podía volver a ganar con el equipo al que había llevado a lo más alto.

Y después deslizó que quizá no solo el cambio debía afectar a su figura: "Me marcho yo porque no voy a decir que la culpa es de este o de este [...] Los jugadores necesitan un cambio. Es el momento de tener otro discurso para volver a ganar".