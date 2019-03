El Gobierno aumenta los servicios mínimos del transporte aéreo para el 8M

La resolución de servicios mínimos para el transporte aéreo de cara a la huelga del 8-M llegó a los sindicatos el pasado 1 de marzo. En el texto, de 36 páginas, se detallan los porcentajes de vuelos que tendrán que operarse durante el Día Internacional de la Mujer, jornada en la que 18 sindicatos han registrado convocatoria de huelga de hasta 24 horas. Y la actualización de los servicios mínimos que hace Fomento es al alza: se establece el 100% para las rutas con aeropuertos no peninsulares (igual que el pasado 8-M), del 38% para los vuelos cuyo medio alternativo implique un viaje de cinco horas o menos (son dos décimas más de servicios mínimos que el pasado 8 de marzo) y del 57% para el resto de vuelos (una décima más que hace un año).

La fijación de los porcentajes se hace tomando en consideración “el valor medio del factor de ocupación del ejercicio anterior de las compañías aéreas en aquellos periodos que no son considerados de alta demanda”; es decir, se actualizan año a año en función de cómo de llenos vayan los aviones en sus trayectos fuera de la temporada turística. Pero esta suerte de automatismo no satisface a Comisiones Obreras (CCOO), sobre todo después de la sentencia de la Audiencia Nacional conocida el mes pasado que anulaba los servicios mínimos del anterior 8-M por “disconformidad a derecho”, al no justificar convenientemente por qué se adoptaban “esos concretos porcentajes y no otros”.

El Secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Raúl Olmos, critica que el Gobierno endurezca los servicios mínimos dictados por el Gobierno Rajoy, sobre todo después de esa reciente sentencia: “la orden se ha establecido sin haberse reunido con las organizaciones sindicales convocantes de la huelga y despreciando los acuerdos de servicios mínimos que existen desde hace más de 10 años”, asevera, refiriéndose a los servicios mínimos pactados con motivo de las huelgas generales de 2010 y 2012 que la resolución actual triplica en algunos casos. “La realidad es que un Gobierno que se dice feminista ataca el ejercicio del derecho de huelga del próximo 8 de marzo, con unos servicios mínimos que no sólo vulneran dicho derecho, sino que buscan invisibilizar la huelga y con ello las legítimas reivindicaciones de millones de mujeres y hombres en favor de la igualdad, y lo hace despreciando expresamente los pronunciamientos muy recientes de los tribunales en contra de dichas actuaciones”, afirma.

Consultado por la SER, el ministerio de Fomento se remite a una nota informativa prevista para las próximas horas, aunque aclaran que la fijación de los servicios mínimos se ha hecho siguiendo “los mismos criterios que para anteriores huelgas”.