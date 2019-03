La inesperada 'celebrity' escondida en el cartel retirado por Podemos

El cartel con el que Podemos quería anunciar el regreso de Pablo Iglesias a la primera línea de la política, tras su baja por paternidad, ha tenido, contra todo pronóstico, mucha más repercusión de la esperada. En primer lugar, por el inoportuno lema "EL VUELVE", que ha motivado la retirada por parte del partido y hasta un tuit crítico del propio líder de la formación morada.

El episodio ha inspirado multitud de comentarios y memes en las redes sociales, pero en un nuevo giro inesperado, alguien ha adivinado la presencia de la celebrity Carmen Lomana entre la multitud que aparece de fondo en el cartel. Una presencia que ella misma ha confirmado en su cuenta de Twitter.

"Si te fijas mucho, se me ve como una pulguita. Yo nunca me hubiera dado cuenta, pero efectivamente soy yo. En primera fila del mitin de 2015 de Podemos [...]. Estaba trabajando en Telecinco y me habían enviado para cubrir el evento. Me pareció interesante. No tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Podemos no era el partido que ahora conocemos", explica en un vídeo.

Carmen Lomana, que se define como experta en moda, ha colaborado en los últimos años en varios programas de televisión, entre los que destacan Masterchef Celebrity, Supervivientes y Sálvame Deluxe. Actualmente escribe en La Razón.

Para aclarar foto en un cartel de Podemos...en primicia para vosotros. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 6 de marzo de 2019