Maduro expulsa al embajador de Alemania en Venezuela y Guaidó tilda la decisión de "amenaza"

El Gobierno de Nicolás Maduro ha declarado este miércoles persona non grata al embajador de Alemania en el país, Daniel Martín Kriener, por sus "recurrentes actos de injerencia" y le ha dado un plazo de 48 horas para abandonar el país.

"La República Bolivariana de Venezuela hace del conocimiento público la decisión de declarar persona non grata al embajador de la República Federal de Alemania, Daniel Martín Kriener, en razón de sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país", ha anunciado públicamente la Cancillería venezolana.

El anuncio de la Cancillería se produce después de que el lunes el diplomático alemán acudiera, junto a otros embajadores (incluido el de España), al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, para recibir al autoproclamado presidente Juan Guaidó y apoyarlo ante la posibilidad de que fuera detenido.

En una declaración a periodistas, el embajador alemán dijo que los representantes diplomáticos que se desplazaron hasta el aeropuerto buscan "una salida pacifica de la crisis de Venezuela" y que su rol en este momento "podría ayudar" a abrir paso a una "salida pacífica negociada".

Aunque la Cancillería venezolana no hace mención a este hecho, señala en un comunicado que "considera inaceptable que un representante diplomático extranjero ejerza en su territorio un rol público más propio de un dirigente político en clara alineación con la agenda de conspiración de sectores extremistas de la oposición". Además ha añadido que las actividades de Kriener "contravienen" las normas esenciales de las relaciones diplomáticas.

El Gobierno de Maduro ha aprovechado para advertir que no permitirá "acciones de representantes diplomáticos que impliquen una intromisión en asuntos" de Venezuela y ha manifestado su disposición de mantener "una relación de respeto y de cooperación con todos los gobiernos de Europa", para lo que considera "indispensable que adopten una actitud de equilibrio constructivo que (...) faciliten una solución pacífica y dialogada entre los actores políticos venezolanos".

Guaidó lo considera una "amenaza"

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, ha tildado la expulsión del embajador alemán de "amenaza" por parte de un "régimen" que no tiene cualidades.

"Hoy el régimen, quien usurpa funciones, quien no tiene cualidades para declarar persona no grata no solamente (a) nadie, simplemente ejerce coacción, simplemente es una amenaza, y así debe ser tomada por el mundo libre, a un embajador y a un país (...) que ha aportado mucho en materia de ayuda humanitaria", ha dicho Juan Guaidó.