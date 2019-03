El VAR en el procés

Por mucho que intenten las defensas la repetición de la jugada o que se visualice la accidentada salida de la secretaria judicial por la azotea de la consejería de economía, el tribunal ya ha tomado nota y no necesita ninguna dramatización extra para hacerse una idea del "miedo" natural que ha declarado la agente judicial. Mientras ella hablaba, los jueces se pasaron unos a otros la fotografía de la azotea para hacerse una idea de por donde se tuvo que descolgar hasta llegar al edificio colindante.

Una circunstancia que no es determinante para lo que se juzga y que no tendrá mucho recorrido. Sin embargo, el interrogatorio de los abogados de la defensa a la secretaria judicial si ha desvelado bastantes errores de interés ya que la agente ha reconocido, por ejemplo,que hizo registros por orden "verbal" del juez pero que luego no lo reflejó en el acta de entrada y registro. Un hecho cuya naturaleza si puede ser objeto de impugnación y anulación al no estar expresamente autorizado.

El relato de Monserrat del Toro "me asomé al balcón y vi miles de personas como un mar de gente esperándonos", aunque algo histriónico y con suspense mal rematado, resulta creíble por el estado de nerviosismo de la funcionaria judicial, pero no es una prueba determinante o útil para el tribunal. La funcionaria reconoce que se abrió un pasillo de voluntarios para que la comitiva judicial pudiera salir del edificio pero no lo utilizo.

También asume que sugirió salir con un helicóptero pero se rieron de la idea y por eso tampoco lo incluyó en el acta judicial. Demasiadas dudas, vaguedades e imprecisiones como para hacer creíble y sólido el relato de la delegada de la administración de justicia. Ella misma se retrató: "Fui un autentico fantasma desde que entre hasta que salí".