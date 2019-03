La llamada de socorro de la funcionaria judicial el 20-S: "Sácame de aquí"

Este miércoles el tribunal que juzga el procés escuchará uno de los testimonios que puede resultar clave en la acusación por rebelión: el de Montserrat del Toro, trabajadora del juzgado 13 de Barcelona que el 20 de septiembre de 2017 ejecutaba uno de los registros de la operación Anubis. Tendrá que confirmar si las 60.000 personas que protestaban frente a la Consellería de Economía, como dicen las acusaciones, impidieron el registro y obligaron a abandonar el edificio por un tejado o si, como dicen las defensas, podría haber salido por la puerta sin problemas.

Alberto Pozas En la primer parte de su declaración, Montserrat del Toro ha explicado cómo vivió desde dentro de la Consellería de Economía la manifestación de 60.000 personas que protestaban contra los registros: http://cort.as/-FRmk 06/03/2019 12:35 Alberto Pozas Explica que trabajadores de la Consellería colaboraron con ellos. "La señora Montserrat Vidal Roca no puso ningún tipo de impedimento en prestarme su teléfono para llamar, dar contraseñas de acceso a sus teléfonos... el resto de funcionarios, entiendo la situación, pero colaboración... estamos acotumbrados a que en entradas y registros suele haber poca". 06/03/2019 12:07 Alberto Pozas "Yo tuve preocupación todo el día y miedo tuve, como cualquier ser humano, a partir de las nueve y media cuando vi lo que había fuera", dice Montserrat del Toro. 06/03/2019 12:05 Alberto Pozas En el Teatro, ha dicho, "sólo quedaban los actores" cuando ella pasó. "Corriendo, a menos de dos metros estaba parte de la manifestación, con mucho disimulo corrimos hasta el primer vehículo no logotipado oculto detrás de unas furgonas de los Mossos d'Esquadra". 06/03/2019 12:05 Alberto Pozas Explica que el responsable del Teatro contiguo se arrepintió de dejar que saliera pero fue convencido por los Mossos. 06/03/2019 12:04 Alberto Pozas "Cruzamos un despacho, vamos por un pasillo, salimos por una puerta metálica a la azotea, me piden que me oculte para que la gente que está en los edificios de enfrente no me vean, para evitar posibles fotos y cámaras y vamos hasta un murete", dice, acompañada por dos mossos de paisano. Un murete de "un metro, no lo pude saltar, me ayudaron". 06/03/2019 12:03 Alberto Pozas Explica ahora la funcionaria cómo tuvo que salir por una de las azoteas del edificio. 06/03/2019 12:01 Alberto Pozas "Me tienes que sacar de aquí. No podemos salir por la puerta principal y no hay opción, no hay salida", le dijo por teléfono al juez que había ordenado los registros. 06/03/2019 11:56 Alberto Pozas Montserrat del Toro, funcionaria del juzgado 13 de Barcelona, explica cómo discurrieron los regitros en la Consellería de Economía el 20 de septiembre afirmando que las 60.000 personas que se manifestaban en la puerta hacían inseguras todas las opciones que proponía Jordi Sànchez: http://cort.as/-FRmk 06/03/2019 11:55 Alberto Pozas "No podían asegurar la integridad física ni la seguridad ni la conservación de los efectos intervenidos", dice Montserrat del Toro sobre el pasillo de voluntarios que le ofrecieron. "Ni como persona ni como profesional podía aceptar ese tipo de salida", zanja. 06/03/2019 11:54 Alberto Pozas Salir por la puerta "no era una opción segura y no lo acepté", dice la funcionaria del juzgado 13 de Barcelona. 06/03/2019 11:52 Alberto Pozas La Guardia Civil le transmitía las ofertas para salir que hacían los 'Jordis': "La primera oferta es que yo sola saliera por la puerta principal custodiada por dos Mossos de seguridad". 06/03/2019 11:51 Alberto Pozas Jordi Cuixart niega con la cabeza desde el banco de los acusados mientras la funcionaria relata las negociaciones que mantuvieron con la Guardia Civil. "Hablamos y me dice que el señor Sànchez le había comentado que no podía hacer nada para retirar el contingente de gente, de civiles, que se había aglomerado en la puerta, que no se podían retirar", asegura que le dijeron. 06/03/2019 11:47 Alberto Pozas "Oigo un ruido como una avalancha, me asusto, en cuestión de segundos oigo un impacto contra el cristal, una botella de agua contra el cristal y ya me retiro y me voy al despacho aún ocupado por el señor Sànchez, Cuixart y el teniente de la Guardia Civil intentando llegar a un acuerdo para poder salir", dice. 06/03/2019 11:46 Alberto Pozas Explica Del Toro cuándo vio por primera vez a Sànchez y Cuixart y también que había gente que entraba y salía del edificio, civiles. 06/03/2019 11:43 Alberto Pozas Explica que una vez terminados los registros, a las nueve y cuarto de la noche, quiso subir a la azotea de la Consellería de Economía pero le dijeron que no lo hiciera, "no merece la pena". Ella subió: "Me asomé a la esquina que forma el edificio y lo que vi, muchas plantas más abajo, era un mar de gente que nos esperaba a la salida de la puerta principal. Tomé fotografías", explica. 06/03/2019 11:40 Alberto Pozas Escuchó también la voz de Carme Forcadell por la megafonía. La expresidenta del Parlament ríe y niega con la cabeza sentada detrás de su abogada, Olga Arderiu. 06/03/2019 11:35 Alberto Pozas Explica Montserrat del Toro la llegada de Oriol Junqueras. "Hubo un ruido muy grande, pregunté y me dijeron que había llegado para ir a su despacho, no le dí mayor importancia, su despacho no era objeto de registro". Eran las cuatro y media de la tarde. 06/03/2019 11:34 Alberto Pozas Un guardia civil le dijo que una mossa d'Esquadra les llevó cinco bocadillos: "Se había apiadado de nosotros, me dijo textualmente". 06/03/2019 11:32 Alberto Pozas Preguntó si se pudo entrar o salir para buscar comida. "Imposible, ni siquiera pedir comida, si la gente veía llegar un pizzero sabría que era para nosotros y no podían poner en peligro a nadie, no se podía salir en esas condiciones y menos regresar con comida", le dijo la Guardia Civil. 06/03/2019 11:28 Alberto Pozas Los guardias civiles "tuvieron que entrar porque había tal aglomeración de gente en la puerta que no podían garantizar su propia seguridad", dice. Los registros continuaron por orden del juez sin la presencia de los detenidos. 06/03/2019 11:27 Alberto Pozas Las condiciones de Sànchez eran "formar un pasillo humano formado por civiles" para que accedieran al edificio los detenidos, "sin esposas, sin conducción, entrando libremente" y eso "no era asumible por seguridad jurídica", asegura que le dijo la Guardia Civil. 06/03/2019 11:26 Alberto Pozas "Se oye muchísimo ruido de la concentración, me dicen que sobre las diez ya hay miles de personas y es un murmullo, desde el interior, constante", explica. Empezó a entender "palabras sueltas" cuando usan la megafonía, gritos como "votarem", "no saldrán". 06/03/2019 11:22 Alberto Pozas La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Teresa Laplana, intendente de los Mossos d'Esquadra, por un delito de rebelión en la Audiencia Nacional: http://cort.as/-FFmz 06/03/2019 11:19 Alberto Pozas Explica la funcionaria judicial que una persona de la Consellería les sacó una foto durante los registros y tuvieron que pedirle que la borrara. 06/03/2019 11:18 Alberto Pozas Asegura que habló con la intendente de los Mossos, Teresa Laplana. La Guardia Civil le pidió un cerco de seguridad y Laplana, según dice, se negó al verlo "innecesario, consideraba que no se tenía por qué producir ningún altercado de orden público". 06/03/2019 11:18 Alberto Pozas "Una persona joven se acercó muy cerca del Guardia Civil que custodiaba la puerta de acceso, le pone una bandera muy cerca de la cara y le grita algo y a mi me da la sensación de que le escupe. Dejé de mirar y hablé con el Teniente, tenía avisos de que se iba a desbordar la situación", dice Del Toro sobre las primeras horas del registro ese 20-S. 06/03/2019 11:15 Alberto Pozas Empezó a ver gente concentrándose "sobre las nueve de la mañana, todavía estábamos esperando en la planta baja, observo que empieza a amontonarse mucha gente desde el exterior de la verja. Veo un incidente muy desagradable con un Guardia Civil", dice. 06/03/2019 11:14 Alberto Pozas El testimonio de esta letrada de la administración de Justicia es clave en la acusación por rebelión: http://cort.as/-FRmk 06/03/2019 11:13 Alberto Pozas "Nadie nos daba razón de dónde estaban las cosas", explica Montserrat del Toro. Tardaron media hora en empezar los registros porque nadie les decía dónde estaban los despachos que tenían que registrar. 06/03/2019 11:13 Alberto Pozas Explica la funcionaria que llegaron a las ocho a la Consellería y que aparcaron "en la puerta para que el trayecto fuese lo más corto posible para nosotros". Son los vehículos que luego fueron destrozados tras las concentraciones de miles de personas. 06/03/2019 11:10 Alberto Pozas "Ninguno de los cuatro" llegó hasta la Consellería a lo largo del día para presenciar los registros. 06/03/2019 11:08 Alberto Pozas Pregunta la Fiscalía si esas cuatro personas cuyos despachos estaban siendo registrados estaban allí. Para la acusación es clave que la manifestación, según asegura, impidiese que accedieran al registro y poder estar presentes como marca la Ley. Los acusados alegan que renunciaron a hacerlo. 06/03/2019 11:08 Alberto Pozas Explica la funcionaria que hacían ese 20-S en la Consellería de Economía. "El instructor había acordado un operativo de 40 entradas y registros", y ella intervenía en los registros de la Consellería de Economía. "Los despachos del señor Jové, de la señora Garrida, de la señora Martínez y Martos y la oficina de procesos electorales". 06/03/2019 11:06 Aitor Álvarez La imagen de Montserrat del Toro, secretaria judicial que el 20S salió por el tejado de Economia, no aparecerá en la emisión en directo del juicio del Procés. 06/03/2019 11:03 Alberto Pozas El presidente del tribunal, Manuel Marchena, recuerda al público que puede expulsar a miembros del público si usan el móvil. Empieza la testifical de Montserrat del Toro sin que su imagen se emita por televisión. 06/03/2019 11:03 Alberto Pozas Las partes discuten si tiene derecho o no la letrada de la administración de Justicia a que su imagen no sea emitida. La Fiscalía y la Abogacía del Estado están a favor. Jordi Pina, abogado de tres acusados, dice que no se opone pero critica que el motivo sea que "vive en Catalunya o Barcelona". 06/03/2019 11:02 Aitor Álvarez La abogada del Estado asegura que el juez que investigaba las cargas policiales en la Escuela Infant Jesús de Barcelona ha acordado el sobresimiento (suspensión por falta de pruebas o por otras causas) del caso, por considerar que la actuación estaba amparada en el auto del TSJC. 06/03/2019 10:59 Susana Elguea VÍDEO | Resumen de la declaración de Pérez de los Cobos, en 3 minutos http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/2019030610505959 06/03/2019 10:59 Alberto Pozas Termina la testifical de Pérez de los Cobos después de cinco horas. Ahora es el turno de Montserrat del Toro, letrada del juzgado 13 de Barcelona, testigo directo de los disturbios del 20-S. Ha pedido que al menos su imagen no sea emitida por televisión. 06/03/2019 10:58 Alberto Pozas "Lo que ocurrió el 1-O no fue un referéndum", dice Pérez de los Cobos. "Hubo gente que pudo votar en una actividad convocada por los mismos que presidían las mesas, decidían quién votaba y quién no, y los que hacían el recuento". 06/03/2019 10:53 Alberto Pozas "Teníamos un mandato meridianemente claro de la magistrada, eso teníamos que llevar a efecto con la mayor profesionalidad posible, que es lo que hicimos. No se actuó a cualquier precio" defiende Pérez de los Cobos. 06/03/2019 10:49 Alberto Pozas Según Pérez de los Cobos encontraron "actitud hostil" en varios colegios pero "en otros el grado de agresividad y hostilidad fue tan elevado que aconsejó abortar la intervención". 06/03/2019 10:40 Susana Elguea Pérez de los Cobos, durante la declaración de este miércoles (Foto: ACN, Senyal Tribunal Suprem) 06/03/2019 10:33 Albert Prat Pérez de los Cobos vuelve a insistir que los dos grandes condicionantes que se planteó como coordinador del operativo los días previos eran dos: la actitud de los manifestantes delante de los locals y la voluntad de los Mossos de colaborar con el resto de fuerzas de seguridad del estado. 06/03/2019 10:28 Alberto Pozas "Hubo actuaciones con medios policiales que afectaron a distintas partes del cuerpo de individuos que estaban tratando de impedir el acceso o la salida de las unidades policiales a los locales donde la autoridad judicial donde les había ordenado acudir", dice el coronel preguntado sobre si hubo ciudadanos agredidos. 06/03/2019 10:10 Alberto Pozas Enganchón entre Manuel Marchena y el abogado Jordi Pina. "Se está convirtiendo en una persona que discute con el presidente del tribunal", le advierte. Intenta preguntar varias veces al coronel si hubo o no hubo cargas el 1-O. 06/03/2019 10:09 Aitor Álvarez Insiste Pina: "¿Está seguro de que no hubo cargas el 1 de octubre?". Marchena lo frena y le dice que eso ya está respondido por Pérez de los Cobos. 06/03/2019 10:09 Alberto Pozas "No intentemos que el testigo diga aquello que queremos que diga", reprocha el juez Manuel Marchena. Ha repetido esta indicación muchas veces a lo largo de estas doce sesiones de juicio buscando evitar que se le pregunta varias veces lo mismo a un testigo. 06/03/2019 10:07 Aitor Álvarez El abogado de Turull, Rull y Sánchez pregunta a Pérez de los Cobos qué entiende por carga policial. De los Cobos dice que es una herramienta policial para desalojar o disolver una manifestación y que eso no ocurrió el 1 de octubre. 06/03/2019 10:05 Alberto Pozas Reitera Diego Pérez de los Cobos que el 1-O, técnicamente, no hubo cargas policiales. "Yo creo que ese día no se disolvió una manifestación y tampoco se practicó un desalojo", dice. 06/03/2019 10:04 Alberto Pozas Terminan las preguntas del abogado Andreu van den Eynde y empieza Jordi Pina, letrado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. 06/03/2019 09:57 Alberto Pozas "En un Estado de derecho es imposiblje la conviencia ciudadana sin el respeto a la Ley, que no es lo mismo", contesta el coronel al abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. 06/03/2019 09:52 Albert Prat "La primera vez que escuché hablar de que podría haber niños y gente mayor en las concentraciones fue en la Junta de Seguridad. Lo dijo el Major Trapero". La reunión se celebró cuatro días antes de la votación. 06/03/2019 09:47 Aitor Álvarez "Lo que más interés policial tenía para mí era la actitud de la gente y la actitud de los Mossos", asegura Pérez de los Cobos, preguntado por si sabía el número de personas que fueron a votar. 06/03/2019 09:46 Alberto Pozas "Lo que nos llegaba era que podíamos encontrarnos con bastante gente concentrada inicialmente con la intención de votar, lo que luego ocurrió es que hubo otros muchos individuos con la intención de impedir la actuación judicial", dice Pérez de los Cobos. 06/03/2019 09:44 Albert Prat El abogado de Junqueras y Romeva es el primero en preguntar esta mañana. Le pregunta a Pérez de los Cobos si mandaron el plan de actuación al juzgado de instrucción 7 de Barcelona, que lo solicitó. Dice que desconoce si se le envió el documento. 06/03/2019 09:41 Aitor Álvarez El coronel de la Guardia Civil que coordinó el dispositivo del 1-O responde ahora a Andreu Van den Eynde. Asegura que las órdenes de la Fiscalía, en su opinión, seguían viegentes pese al auto del TSJC, que asumió la investigación del referéndum. 06/03/2019 09:41 Aitor Álvarez Pérez de los Cobos vuelve a calificar la actuación de los Mossos el 1 de octubre de "estafa". 06/03/2019 09:39 Alberto Pozas El presidente del tribunal, Manuel Marchena, pregunta a Pérez de los Cobos si alguna vez ha estado procesado. "Estuve procesado en una ocasión con sentencia absolutoria", explica el coronel. Se le había olvidado preguntárselo ayer. 06/03/2019 09:37 Alberto Pozas En cinco minutos el Supremo empieza la 12ª jornada del juicio al procés. Seguirá declarando como testigo el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que coordinó el operativo policial del 1-O. Ayer fue muy crítico con la actuación de los Mossos d'Esquadra:http://cort.as/-FRd1 06/03/2019 09:26 Alberto Pozas Anuncia Marchena que mañana a las 09.30 de la mañana siguen con la testifical de Pérez de los Cobos. 05/03/2019 20:33 Alberto Pozas Termina el abogado de Forn y el presidente del tribunal explica que si el resto de defensas no tienen demasiadas preguntas terminan hoy. Si no, siguen mañana. 05/03/2019 20:31 Alberto Pozas "En este tipo de actuaciones es raro que haya detenciones", explica Pérez de los Cobos cuando el abogado de Forn le pregunta por las escasas detenciones relacionadas con los disturbios del 1-O. Pone como ejemplo el 'asato al Parlament' de 2011. 05/03/2019 20:30 Alberto Pozas "Hubo unos grupos organizados que en la puerta de los colegios trataban de impedir la actuación policial. Hubo que vencer esa resistencia activa para cumplir con el mandato judicial. Ese ejercicio de la actuación policial en algunos casos desgraciadamente en demasiados supuso que esos individuos que estaban allí organizados llegaron a agredir a agentes, lo que provocó que hubiera enfrentamientos", explica Pérez de los Cobos. 05/03/2019 20:23 Alberto Pozas Interroga ahora al coronel el abogado Xavier Melero, defensa de Joaquim Forn, el principal interesado en este interrogatorio. 05/03/2019 19:48 Alberto Pozas La actitud de Josep Lluís Trapero, repite Pérez de los Cobos, era "poner palos en la rueda". 05/03/2019 19:31 Alberto Pozas Como ya hizo en fase de instrucción, el coronel Pérez de los Cobos califica de "estafa" el dispositivo de los Mossos d'Esquadra. 05/03/2019 19:30 Alberto Pozas "El 1 de octubre supuso la actuación convergente de unos convocantes, la dirección de un cuerpo policial que diseñó un dispositivo encaminado a facilitar el desarrollo del referéndum y que al mismo tiempo, para que la actividad de los Mossos no surtiera efecto, se diseñó un escenario que conduciría a la inactividad del cuerpo policial", concluye Diego Pérez de los Cobos. 05/03/2019 19:23 Alberto Pozas Creo que el dipositivo que se estableció desde la jefatura de los Mossos estaba encaminado a facilitar el desarrollo de la consulta en lugar de impedirla", repite Pérez de los Cobos. Son acusaciones idénticas a las que vertió hace un año en fase de instrucción ante el juez Llarena: http://cort.as/-FPtz 05/03/2019 19:01 Alberto Pozas "Lo que se detectó es que en algunos casos los Mossos estaban esperando a que terminara la votación y se vio cómo les daban las urnas, en otros casos se llegó a ver cómo eran los propios Mossos cómo sujetaban las urnas mientras algún ciudadano depositaba su voto", añade. 05/03/2019 18:57 Alberto Pozas Pérez de los Cobos acusa de "pasividad" a la mayoría de Mossos y a algunos incluso de haber "obstruido" la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional. 05/03/2019 18:55 Alberto Pozas Pérez de los Cobos repite la acusación que lanzó hace un año en este mismo Tribunal Supremo: "Por parte de la jefatura de los Mossos se activó un sistema de actuación policial más encaminado a facilitar la realización del referéndum que a impedir su celebración". 05/03/2019 18:49 Alberto Pozas "Hubo casos en los que la situación de violencia fue muy grave, situaciones de mucha gravedad que por suerte no terminaron con consecuencias más graves", dice. 05/03/2019 18:42 Alberto Pozas Niega Pérez de los Cobos que hubiese órdenes de parar la actuación policial ese 1-O. "No sé de dónde ha salido eso, hubo actuaciones que se iniciaban a las 17:45, no hubo ninguna orden de dejar de actuar", añade. 05/03/2019 18:38 Alberto Pozas Se abortaron intervenciones, dice, "para evitar males mayores". Y "no hubo ninguna intervención contra votantes, no hubo ninguna intervención salvo contra aquellas personas que trataban de impedir el acceso al local para cumplir con el mandato que habían recibido". "No hubo ninguna carga policial", añade, haciendo un "uso exquisito de la proporcionalidad". 05/03/2019 18:37 Alberto Pozas Sigue el coronel explicando que hubo violencia contra los agentes: "Había grupos perfectamente organizados, con una jerarquía entre ellos, vimos gente encapuchada y dedicada a alertar de la proximidad de nuestra llegada para conformar esa actuación en fuerza dedicada a impedir nuestra intervención con la mayor contundencia posible". 05/03/2019 18:35 Alberto Pozas "Cuando empezamos a actuar nos encontramos con la segunda gran sorpresa del día: el grado de virulencia al que tuvimos que hacer frente cuando nuestras unidades llegaban a estos locales", dice el coronel de la Guardia Civil. "En muchos de ellos había grupos perfectamente conformados que mediante el ejercicio de la fuerza física trataban de impedir el acceso de las fuerzas de seguridad", dice. 05/03/2019 18:33 Aitor Álvarez Pérez de los Cobos explica que "después de no ver intervención de los Mossos en ningún lugar" decidieron que Guardia Civil y Policía Nacional intervendrían por su cuenta y no de forma coordinada con la policía catalana. 05/03/2019 18:31 Alberto Pozas Pérez de los Cobos afirma que "después de no ver intervenicon en ningún local, una pareja en cada colegio apostada en la puerta más a modo de casi ofrecer la imagen institucional de unas elecciones al uso que de impedir". 05/03/2019 18:30 Alberto Pozas En un momento dado, explica el coronel, comprueban "que se dan las tres condiciones para intervenir: insuficiencia, inadecuación e ineficacia, no estaban impidiendo el referéndum y teníamos que actuar", dice. 05/03/2019 18:28 Alberto Pozas Explica Pérez de los Cobos que tenían un "escenario B" en el que actuarían "por propia iniciativa" si veían que, como sospechaban, los Mossos no cumplían con sus funciones. 05/03/2019 18:26 Alberto Pozas El juez Marchena para el interrogatorio durante 15 minutos. Después el coronel Pérez de los Cobos seguirá contestando a preguntas de la fiscal sobre el 1-O y el dispositivo policial desplegado. 05/03/2019 18:02 Alberto Pozas El coronel Pérez de los Cobos empieza a criticar abiertamente a los Mossos acusándoles de boicotear la orden judicial de impedir las votaciones. Asegura que avisaron a los convocantes para que, para cuando llegase la policía judicial a los colegios, estuviesen preparados para resistirse al desalojo. 05/03/2019 17:59 Aitor Álvarez Dice Pérez de los Cobos que Trapero se alineó con la postura del Govern en la Junta de Seguridad, reunión a la que "tuvo una oportunidad de oro de no asistir". Explica Pérez de los Cobos que asistieron el secretario de estado, el delegado del gobieron, el secretario general técnico y él mismo. Por la otra parte, estaban Puigdemont, Forn, el secretario general de interior, y el director general de los mossos. Asegura que, por sorpresa, se presentó Trapero, que no forma parte de la Junta. 05/03/2019 17:54 Alberto Pozas Repite Pérez de los Cobos que, ese 28 de septiembre, se les pidió varias veces que desconvocasen el referéndum ilegal, lo que recibió una respuesta negativa. 05/03/2019 17:53 Alberto Pozas Ese día, dice Pérez de los Cobos, el exconseller Forn "volvió a decir lo que ya había dicho en su carta al ministro". 05/03/2019 17:49 Alberto Pozas Pérez de los Cobos afirma que en esa Junta de Seguridad "hubo un ambiente muy tenso, quienes estaban sentados al otro lado de la mesa eran los convocantes de la actividad ilegal, lo que nos habían ordenado impedir". 05/03/2019 17:49 Alberto Pozas Todos los testigos han coincidido en señalar la contradicción que suponía que en esta Junta de Seguridad los convocantes del referéndum, la Generalitat, tuviese que decidir cómo se iba a cumplir la orden judicial de impedir las votaciones. La "cuadratura del círculo", según ha dicho hace unos minutos Juan Antonio Puigserver. 05/03/2019 17:45 Alberto Pozas El interrogatorio llega a la Junta de Seguridad del 28 de septiembre de 2017 en la que participaron Puigdemont y Forn, entre otros. "Fue una situación kafkiana", dice Pérez de los Cobos. 05/03/2019 17:44 Alberto Pozas Minucioso interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal examinando paso a paso cómo fue la coordinación de los cuerpos policiales de cara al 1-O. 05/03/2019 17:39 Aitor Álvarez Explica ahora Pérez de los Cobos que, pese a que había una página web de la Generalitat en la que los catalanes podían comprobar donde votar introduciendo sus datos, Trapero dijo a los representantes del Gobierno español que no tenía la lista de puntos de votación. Asegura Pérez de los Cobos que fueron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienen le acabaron entregando la lista a Trapero. 05/03/2019 17:39 Alberto Pozas Asegura que en una reunión en la Fiscalía el 27 de septiembre, cuatro días antes del referéndum, Trapero dijo que "a ver si al final va a haber cuatro individuos votando en una plaza en una caja de zapatos y eso vamos a tener que impedirlo". 05/03/2019 17:38 Aitor Álvarez Durante la sesión de hoy están apareciendo diversos nombres propios que forman parte de la cadena de dimisiones que hubo en el Govern en verano del 2017, cuando Puigdemont anunció que se aceleraba el Procés. Entre otros, dimitieron la consellera de Presidència, Neus Munté, el Conseller de Interior, Jordi Jané, y el director de la Policía de Cataluña, Albert Batlle. Todos ellos buscaban evitar consecuencias penales y no querían poner en riesgo su patrimonio por la causa de la independencia. 05/03/2019 17:34 Francisco Javier Alvarez Pérez de los Cobos no disimula su memoria y explica su percepción sobre la concertación de políticos y Mossos para No Impedir el referéndum 05/03/2019 17:32 Alberto Pozas "En cuanto escuché las primeras declaraciones del nuevo conseller y oí que decía que se dedicarían a garantizar el voto con libertad tuve claro que tenía que preparar mi carta de dimisión", afirma que le dijo Battle tras tomar posesión Joaquim Forn. Accedió al cargo en julio de 2017. 05/03/2019 17:32 Alberto Pozas Explica Diego Pérez de los Cobos que en el Ministerio del Interior dudaban sobre cuál sería la actuación de los Mossos d'Esquadra el 1-O. Albert Battle, exdirector de los Mossos, le dijo que "yo lo tengo clarísmo, mientras esté aquí siempre compliremos con el mandato que nos venga de autoridades judiciales". Dimitió dos meses antes del referéndum ilegal. 05/03/2019 17:30 Aitor Álvarez Se refiere ahora Pérez de los Cobos a Albert Batlle, director de la policía hasta el verano del 2017. Fue relevado justo antes de que Puigdemont apretara el acelerador del Procés. 05/03/2019 17:30 Susana Elguea Pérez de los Cobos, durante su testificación (Foto: EFE, Tribunal Supremo) 05/03/2019 17:29 Alberto Pozas Empiezan las críticas a los Mossos d'Esquadra: "Las dudas sobre la actuación de los Mossos venían albergándose desde muchísimo tiempo antes, no las teníamos sólo nosotros, la tenía toda la sociedad, es la pregunta que se hacía todo el mundo". 05/03/2019 17:29 Aitor Álvarez Pérez de los Cobos retrata a un Trapero con quien la relación era tensa, frente a un Ferran López con quien reinaba la cordialidad. 05/03/2019 17:28 Alberto Pozas El día 25 de septiembre celebraron una Junta de Coordinación de cara a la jornada del referéndum ilegal. "El ambiente era complicado", explica el coronel de la Guardia Civil. Con Ferrán López, comisario jefe de los Mossos, "no existía la tensión que existía con el señor Trapero". 05/03/2019 17:28 Alberto Pozas Explica el coronel que "la relación con el señor Trapero fue siempre dificil, el día 25 de septiembre no se presentó en la reunión. Además, el día 27, presentó un escrito solicitando que se revocara mi designación". En ese escrito dice "la misma expresión que el señor Forn había usado en su carta al ministro, dice que ellos no han solicitado el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no lo necesitan". 05/03/2019 17:25 Alberto Pozas El nombre de Josep Lluís Trapero aparece constantemente en este causa. Él está imputado en la Audiencia Nacional y la Fiscalía pide once años de cárcel para él por rebelión por estos mismos hechos: http://cort.as/-FFmz 05/03/2019 17:22 Alberto Pozas Se sorprende Pérez de los Cobos porque al día siguiente el conseller Joaquim Forn "cuenta el contenido de la reunión y lo hace público". Intenta establecer un vínculo entre la actuación de Trapero, mayor de los Mossos, y el conseller Joaquim Forn. 05/03/2019 17:21 Alberto Pozas Finalmente, explica el coronel de la Guardia Civil, los Mossos aumentaron el número de efectivos contenidos en ese primer plan inicial. 05/03/2019 17:19 Alberto Pozas Asegura Pérez de los Cobos que Trapero le contestó que "no te preocupes que tendréis la respuesta. Es más, la respuesta ya os la ha dado el conseller". Lo relaciona con que un día antes Joaquim Forn y el ministro Zoido habían mantenido una comunicación en la que el conseller había afirmado que no se necesitaban apoyos policiales para el 1-O. "Interpreto que el señor Trapero conocía en profundidad el contenido de esa carta y compartía su opinión", añade. 05/03/2019 17:19 Alberto Pozas Pérez de los Cobos, el mismo 23 de septiembre, también criticó el plan presentado por Trapero, a lo que el mayor de los Mossos contestó que "no reconoce en mi persona ninguna potestad para darle instrucciones sobre este plan". 05/03/2019 17:16 Alberto Pozas El 23 de septiembre, en una de las reuniones de coordinación, el fiscal superior dijo a Trapero que "ese plan de actuación no parece el apropiado, parece más encaminado a un dispositivo policial de unas elecciones normales, de las habituales y no de un referéndum prohibido que hay que impedir". 05/03/2019 17:15 Alberto Pozas Habla Pérez de los Cobos sobre Trapero, mayor de los Mossos: "Reaccionó entendiéndolo como una injerencia y algún tipo de autoridad por encima de él por parte de funcionarios de otra administración. El fiscal superior le aclaró que no era así". 05/03/2019 17:11 Alberto Pozas Explica Pérez de los Cobos que reibió una llamada del fiscal jefe del TSJ de Catalunya explicándole que había decidido "que me iba a encargar la coordinación de los dipositivos policiales". 05/03/2019 17:08 Alberto Pozas Empieza la testifical de Pérez de los Cobos. Las preguntas las hace, en primer lugar, la fiscal Consuelo Madrigal. 05/03/2019 17:07 Alberto Pozas Avanza rápido la testifical de Juan Antonio Puigserver. Es probable que, si no hay más cambios, este martes escuchemos la declaración del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. 05/03/2019 17:02 Alberto Pozas Una vez aplicado el artículo 155 y desde que estuvo en Barcelona, explica Puigserver que "la actuación y la relación que tuvieron los mandos de los Mossos conmigo fue leal y profesional". 05/03/2019 16:55 Aitor Álvarez El presidente del tribunal, Manuel Marchena, riñe de nuevo al abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, por icluir reflexiones y juicios de valor en el preámbulo de sus preguntas a los testigos. Melero se disculpa y reformula la pregunta. 05/03/2019 16:50 Alberto Pozas Por el momento la declaración de Juan Antonio Puigserver va en la línea del resto de testigos de perfil policial, aunque sin ser tan crítico con los Mossos d'Esquadra y limitándose a reflejar que Carles Puigdemont, Joaquim Forn y Josep Lluís Trapero no aceptaron sin matices las órdenes judiciales de impedir el referéndum. 05/03/2019 16:46 Alberto Pozas Pregunta directamente el abogado de Forn si Puigserver observó alguna influencia del exconseller en la actuación del mayor de los Mossos. La respuesta es no. 05/03/2019 16:43 Alberto Pozas "Que no se fuera a cumplir el auto no lo dijo nadie. Entendimos que había una discrepancia sobre qué entendía cada administración por cumplimiento del auto judicial", dice Pugiserver. 05/03/2019 16:42 Alberto Pozas "Era la cuadratura del círculo intentar hacer lo uno y lo otro", dice sobre las intenciones de Puigdemont y la Generalitat en la Junta de Seguridad afirmando que cumplirían las órdenes judiciales sin impedir el referéndum. 05/03/2019 16:40 Alberto Pozas Subraya Puigserver que la diferencia "de buena fe o interesada" era "en un caso era la preservación de la conviviencia ciudadana y en nustro caso era hacer actuaciones enderezadas a impedir la celebración de la consulta". 05/03/2019 16:39 Alberto Pozas Reprende por segunda vez el juez Marchena al fiscal Moreno cuando hace preguntas sobre hipótesis al testigo. 05/03/2019 16:31 Alberto Pozas Explica Puigserver que todos los enfrentamientos entre agentes y manifestantes que pudo haber los conoció por la televisión. "No tiene ningún sentido que incidamos en esa idea", dice Marchena. 05/03/2019 16:30 Aitor Álvarez Puigserver sitúa a Forn como un mero supervisor de Trapero, que daba por buenas las decisiones del Major de los Mossos, pero que no diseñaba los planes operativos de la policía catalana. 05/03/2019 16:28 Alberto Pozas Explica Puigserver la intervención de Joaquim Forn en esa Junta de Seguridad: "Yo recuerdo que principalmente intervinieron por parte de la Generalitat el president y el mayor Trapero, el conseller Forn tuvo escasas intervenciones. Que yo recuerde, el conseller Forn en aquel momento vino a ratificar los criterios de actuación expuestos por Trapero y recordó que se entendía que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenían que actuar a requerimiento previo de los Mossos d'Esquadra". 05/03/2019 16:28 Alberto Pozas "No dijeron que no fueran a hacerlo, tampoco hubo una respuesta afirmativa, algo así como que sabían lo que tendrían que hacer, tenian claro lo que tenían que hacer, esa es la única respuesta que obtuvimos" por parte de los representantes de la Generalitat ante el llamamiento a desconvocar el referéndum. 05/03/2019 16:25 Alberto Pozas Explica Puigserver que al final de la Junta de Seguridad se hizo un llamamiento "a que se desconvocara, a que no saliera la gente a la calle" por parte de Enric Millo, y también por parte del coronel Pérez de los Cobos para que se cerraran los centros de votación. 05/03/2019 16:24 Aitor Álvarez Puigserver fue el único miembro del gobierno español que asumió funciones directas en el Govern durante la aplicación del 155. Trabajó presencialmente en la Conselleria del Interior y supervisó la labor de los Mossos d'Esquadra, hasta que a mediados de mayo del año pasado abandonó el Departament, una vez Quim Torra nombró al nuevo Govern y el gobierno de Rajoy levantó la aplicación del 155. 05/03/2019 16:22 Alberto Pozas Puigserver repite algo que han dicho ya otros testigos: que Josep Lluís Trapero afirmó en esa reunión que "en presencia de personas mayores, niños, personas vulnerables, no se haría uso de la fuerza". Para el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, esto era una "excusa" para no actuar en muchos colegios. 05/03/2019 16:22 Alberto Pozas Explica Puigserver que esa Junta de Seguridad fue un tira y afloja entre los representantes de la Generalitat y los del Gobierno y el Ministerio del Interior. "Recuerdo que se dijo que en el cumplimiento de la parte dispositiva del auto cabía la posibilidad de actos de desobediencia y resistencia y que de ello podría derivar la necesidad de haer un uso proporcional de la fuerza". 05/03/2019 16:20 Aitor Álvarez Explica Puigserver que Trapero se comprometió a cumplir con los mandatos judiciales, pero que la forma de cumpliar era "asegurar la convivencia y hacer un uso racional de la fuerza". 05/03/2019 16:18 Alberto Pozas Explica Puigserver que durante esta Junta de Seguridad el entonces president Carles Puigdemont insistía en preservar la convivencia ciudadana por encima de cumplir con la orden judicial de impedir el referéndum ilegal. 05/03/2019 16:16 Alberto Pozas Se refiere el secretario técnico de Interior a la reunión celebrada el 28 de septiembre de 2017. El acta fue revelada por Ana Terradillos en la Cadena SER: http://cort.as/-FNR0 05/03/2019 16:14 Alberto Pozas "En el caso de la Generalitat el propio enunciado del punto único del orden del día ya nos ofrecía dudas, el objeto parecía que no era tanto impedir la celebración de la votación como coordinarnos durante la celebración de la jornada como si se tratara de un dispositivo en una jornada electoral o consulta refrendaria regularmente convocada", sigue Puigserver. 05/03/2019 16:13 Alberto Pozas "Sí que teníamos alguna discrepancia sobre la posibilidad de alcanzar una coordinación eficaz entre ambas administraciones, teníamos dudas de que los objetivos perseguidos fueran los mismos", dice Puigserver. 05/03/2019 16:12 Alberto Pozas Puigserver declara sobre la reunión de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre de 2017, previa a la celebración del referéndum ilegal. Fueron convocados por Puigdemont: "El punto único del orden del día era la coordinación en relación con la jornada del referéndum". "No suponía ninguna jerarquía, eso se aclara todavía más en la siguiente reunión", añade. 05/03/2019 16:11 Alberto Pozas El fiscal Jaime Moreno pregunta a Puigserver. "No tengo conocimiento de si había una preocupación clara por esta situación más que por comentarios de algunos compañeros del Ministerio pero no participé en ninguna reunión previa". 05/03/2019 16:09 Alberto Pozas Finalmente a las 16.00 empieza la declaración de Juan Antonio Puigserver, secretario técnico de Interior que asumió la Consellería de Forn tras la aplicación del artículo 155. Después, si da tiempo, se escuchará el testimonio de Diego Pérez de los Cobos. 05/03/2019 16:02 Alberto Pozas En diez minutos empieza la testifical de Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil que coordinó el dispositivo policial del 1-O. 05/03/2019 15:49 Alberto Pozas Las testificales quedan suspendidas hasta las 16:00, con uno de los testimonios clave: Diego Pérez de los Cobos. Coronel de la Guardia Civil, coordinador del dispositivo de seguridad del 1-O que ha llegado a definir la actuación de los Mossos ese día como una "estafa": http://cort.as/-FPtz 05/03/2019 14:32 Alberto Pozas Pregunta el abogado de Turull, Rull y Sànchez si los acusados promovieron la violencia. "En absoluto, nada más lejos". 05/03/2019 14:31 Francisco Javier Alvarez La testigo estuvo en la concentración del 20 de septiembre donde “sólo hubo concentraciones serenas, pacíficas y con intervenciones de los Jordis apelando al civismo” 05/03/2019 14:30 Aitor Álvarez Munté es ahora mismo asesora del PDeCAT en el Área Metropolitana de Barcelona. Ganó las primarias del partido para ser candidata al Ayuntamiento de Barcelona, aunque finalmente el candidato será uno de los acusados en este juicio: Joaquim Forn. Munté, de hecho, podría incluso ser número 3 o 4 de la lista, porque la actual consellera de la Presidència del Govern, Elsa Artadi, se postula como número 2 (y por lo tanto, candidata efectiva). 05/03/2019 14:28 Alberto Pozas Insiste Munté en que, cuando ella estaba en el Govern, el referéndum unilateral no negociado con el ejecutivo central no estaba encima de la mesa. 05/03/2019 14:16 Alberto Pozas Munté asegura que ella nunca puso en duda que los Mossos cumplirían con la Ley. "Para mi no era tema", dice. 05/03/2019 14:11 Alberto Pozas Como mucho, ha dicho Munté, podían intuir la "desobediencia", pero niega que dejase el Govern ante la deriva unilateral que impulsaba Carles Puigdemont. 05/03/2019 14:08 Alberto Pozas Pregunta el fiscal, Jaime Moreno, por la destitución de otro exconseller escéptico, Baiget. "Me afectó", reconoce Munté. 05/03/2019 14:04 Francisco Javier Alvarez Munté asegura que dimito en julio de 2017 por motivos personales pero también porque intuía un escenario de desobediencia al Constitucional que no quería que se produjera ya que había sido advertida hasta en cinco ocasiones. No fue por miedo porque buscábamos el diálogo sino respeto 05/03/2019 14:03 Alberto Pozas "No tenía la sensación de que ni yo ni mis compañeros estábamos desobedeciendo aquello que el Tribunal Constitucional nos señalaba", asegura. Le "daba respeto" el poder enfrentarse a responsabilidades penales. 05/03/2019 14:02 Francisco Javier Alvarez Neus Munté ex conseller con Puigdemont 48 años, casada promete decir verdad y denuncia “ mi profunda tristeza e incomodidad por que un partido del ultraderecha ejerza la accion popular” 05/03/2019 13:59 Alberto Pozas "No, estábamos trabajando en una vía de búsqueda de diálogo, yo comparto plenamente esta vía", dice Munté negando que abandonase el Govern por estar en desacuerdo con la deriva del ejecutivo que dirigía Carles Puigdemont. 05/03/2019 13:59 Alberto Pozas La Fiscalía cree que Neus Munté, Jordi Baiget y otros exconsellers fueron purgados del Govern de Puigdemont. "Las razones que yo expuse fue que me veía desbordada en mis funciones como portavoz y acusaba una sobrecarga de trabajo", dice. Desvincula su salida del Govern con la deriva unilateral. 05/03/2019 13:58 Susana Elguea VÍDEO | Millo explica en qué consistía "la trampa del Fairy" durante el 1-O http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/1551785288335 05/03/2019 13:57 Alberto Pozas Declara ahora Neus Munté, exconsellera del Govern. "No fui cesada, solicité a Carles Puigdemont mi relevo, había hecho una reflexión personal con mi familia y se lo comuniqué". 05/03/2019 13:57 Francisco Javier Alvarez Pina consigue bajar el Suffle acusatorio de Milló, enfría sus declaraciones al destapar que algunas afirmaciones parecen exageradas. ¿Como dice usted que había gente armada en las concentraciones? Pues no lo sé, me lo dijeron 05/03/2019 13:52 Francisco Javier Alvarez Jordi Pina defensa de Sánchez, Rull y Turull, pilla en un renuncio al testigo: ¿como dice usted que los CDR ( comités para defensa de la Repubñica) hacían proclamas violentas, si en esa fecha no existían? Respuesta Milló: pues no lo sé, pero las proclamas existían 05/03/2019 13:47 Alberto Pozas El abogado de Jordi Sànchez, Jordi Pina, le pregunta por su participación en una manifestación de Sociedad Civil Catalana y disturbios al final de la misma. "Claro, lo conoci", afirma Millo y pide añadir algo. "Ni la respuesta ni el matiz tienen trascendencia para la valoración de los hechos", corta el juez Marchena. 05/03/2019 13:39 Francisco Javier Alvarez Milló apesar de describir una situación caótica en algunas ocasiones reconoce que nunca consideró pedir al gobierno que decretara el estado de sitio o de escepcion 05/03/2019 13:34 Francisco Javier Alvarez Después de 3,5 horas de interrogatorio Milló no ha variado su discurso aunque las defensas dejan en entredicho al testigo al destapar imprecisiones o por hablar sobre hechos de los que no fue testigo directo. 05/03/2019 13:32 Alberto Pozas Fracesc Homs repite una pregunta planteada usualmente por el partido ultraderechista Vox: si, ante este clima crispado, no consideró pedir que se aplique el estado de excepción. "Consideré que la actuación de los cuerpos de seguridad tenía que ser suficiente para poder frenar estos actos". 05/03/2019 13:31 Alberto Pozas Preguntado por los "artefactos incendiarios" que, dice, se usaron esos días en Catalunya, asegura que se usó en el cuartel de la Guardia Civil de Igualada pero "no recuerdo la fecha, no fue el único, tendría que consultar mis datos, pero existen y me consta que están en algunos informes que se han elaborado". 05/03/2019 13:28 Alberto Pozas Benet Salellas, uno de los abogados de Jordi Cuixart, pide más detalles a Millo sobre la información que tiene sobre los incidentes del 20-S en Barcelona. Destaca un tuit de Jordi Cuixart en el que afirmaba que "no saldrán de aquí hasta que nosotros queramos", asegurando que "creo haberlo leído, lo he visto posteriormente". 05/03/2019 13:25 Francisco Javier Alvarez Él presidente del tribunal llama la atención al letrado Van der Heynde porque parece que se está careando con el testigo. Marchena le advierte que no haga preguntas que no tienen ninguna relevancia penal 05/03/2019 13:21 Alberto Pozas Los coches de la Guardia Civil "no se destrozaron solos", añade Millo sobre el 20-S frente a la Consellería de Economía. 05/03/2019 13:20 Alberto Pozas Andreu van den Eynde pregunta a Millo si hubo muertos en Catalunya durante el otoño soberanista. "Es un hecho notorio que no hubo ningún muerto", le reprocha Manuel Marchena, presidente del tribunal. "No introduzca elementos de la ironía", le dice. 05/03/2019 13:18 Francisco Javier Alvarez Milló reconoce que no ha visto personalmente todos los ataques que ha descrito pero responde con agravio que si vio personalmente la pintada de amenazas contra mi, mi mujer y mis hijos. No se la autoría de la pintada ( hace un silencio valorativo ) pero si se quien fue a limpiarla: mi hija 05/03/2019 13:17 Alberto Pozas Reconoce Millo que muchos de los hechos violentos a los que se ha referido los conoció a través de terceras personas y no de atestados policiales. "Información de carácter verbal, he tenido la posibilidad de hablar con las personas que estaban allí", dice. 05/03/2019 13:12 Alberto Pozas Terminan las preguntas de Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn. Muchas preguntas sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra y las comunicaciones que mantuvo esos días con el exconseller de Interior. 05/03/2019 13:11 Alberto Pozas Pregunta el abogado de Forn por los mensajes que cruzó con el exconseller de Interior. "No conservo ningún WhatsApp", dice. Dijo a Forn en un mensaje que "está hecho lo que hemos hablado" y Millo no recuerda a lo que se refería. 05/03/2019 13:03 Alberto Pozas Vuelve Millo a explicar la reunión de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre. "Se impuso la línea política por encima del criterio profesional" en el caso de los Mossos d'Esquadra, dice. "Se produjo una quiebra", dice defendiendo la profesionalidad de la política autonómica catalana. 05/03/2019 12:55 Francisco Javier Alvarez Melero:¿si no hubo detenciones de la Policia, como habla usted e extrema violencia? Milló:”la violencia es lo que vivimos, observamos, y sentimos. Que haya o no detenciones no es relevante 05/03/2019 12:54 Francisco Javier Alvarez El tribunal vuelve a advertir a los letrados que “no resuciten diligencias de la instrucción”” lo que vale es lo que se diga ahora en esta sala. Por tanto de poco sirve buscar contradicciones con lo que dijeron los testigos ante el juez Pablo Llarena 05/03/2019 12:51 Alberto Pozas "No sé el dato de cuántas detenciones se produjeron el 1-O". El abogado de Forn recuerda que, según Interior, fueron detenidas cinco personas. "La violencia tiene una relación directa con lo que vimos, observamos y comprobamos. Si no hubo detenciones habrá que preguntar a los cuerpos policiales, la responsabilidad de seguridad ciudadana es de la policía autonómica, habra que preguntarles por qué no las hubo", añade. 05/03/2019 12:51 Francisco Javier Alvarez Melero busca imprecisiones en el testigo pero Milló se enroca w insiste en que los Mossos no cumplieron con el mandato de los jueces para impedir un acto ilegal ( el referéndum) 05/03/2019 12:48 Alberto Pozas El abogado de Forn es muy concreto al preguntar por aspectos determinados del despliegue policial del 1-O. El futuro del exconseller depende de estos interrogatorios. 05/03/2019 12:47 Alberto Pozas "Desde el 27 hasta el 1, el cumplimiento estricto del auto obligaba a impedir el uso de los espacios destinados al 1-O como espacios electorales. Ese mandato no se cumplió", dice Millo apuntando nuevamente a los Mossos. 05/03/2019 12:44 Alberto Pozas Millo asegura que el fin de semana del 1-O se convocaron gran cantidad de actividades extraescolares en los colegios para ocuparlos con antelación: "El índice de actividad es brutal, hubo una necesidad expansiva de actividad extraescolar inusitada en la historia de la humanidad", dice. 05/03/2019 12:39 Alberto Pozas El abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, retoma el interrogatorio a Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Catalunya. 05/03/2019 12:33 Francisco Javier Alvarez El tribunal del proces no habilita el viernes día de la mujer para interrogatorios por tanto habrá un respiro para la convocatoria de huelga y las o los funcionartios podrán acudir 05/03/2019 12:14 Alberto Pozas El tribunal ha decidido modificar el calendario ante la acumulación de una treintenta de testigos sólo esta semana. Muchos son movidos al lunes de la semana que viene. Si no hay cambios, no habrá sesión el 8M durante la huelga general. 05/03/2019 12:12 Alberto Pozas El presidente interrumpe la testifical de Millo, seguirá dentro de media hora. Por ahora, el exdelegado de Gobierno ha sido muy crítico con los Mossos d'Esquadra y ha apuntado a Carles Puigdemont, Joaquim Forn y Josep Lluís Trapero: http://cort.as/-FPaP 05/03/2019 11:59 Francisco Javier Alvarez Melero pregunta si le parece eficaz la actuación policial teniendo en cuenta que sólo se cerraron el 5 por ciento de los colegios y Milló responde que si, que fue correcta y eficaz teniendo en cuenta que en algunos colegios se desplegaron auténticas murallas humanas, algunas masivas y violentas, para impedir el trabajo de la Policia 05/03/2019 11:54 Alberto Pozas Sigue defendiendo Millo la actuación de Policía y Guardia Civil: "Tenía que tener una actuación breve: llegar, informar, entrar, incautar el material y salir. Pero lo que se encontraron es que había un grupo prácticamente en todos los centros que formaron auténticas murallas que tenían por objetivo impedir esa actuación, eso obligó a utilizar un tiempo mucho mayor del previsto". Habla de un carácter "agresivo y violento" en algunos casos. 05/03/2019 11:50 Francisco Javier Alvarez Comienza el turno de interrogatorio de las defensas. El primero Jaime Melero defensor de Joaquim Forn. 05/03/2019 11:47 Alberto Pozas "Siempre he defendido y estoy convencido de que los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado cumplieron profesionalmente con el mandato judicial que tenían proporcionalmente y de manera ejemplar", dice Millo, asegurando que no es incompatible con que algunos puedan haber sido imputados. 05/03/2019 11:47 Alberto Pozas Reconoce Enric Millo que esa cifra de heridos no procede de ningún informe que conozca. 05/03/2019 11:45 Alberto Pozas Empieza el interrogatorio del abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero. El exdelegado de Gobierno ha aludido al exconseller en varias ocasiones. 05/03/2019 11:44 Alberto Pozas Asegura Millo que el 1-O fueron heridos 93 agentes de Policía y Guardia Civil. Lo ha asegurado a preguntas del abogado de la acusación popular de Vox. 05/03/2019 11:43 Alberto Pozas Marchena pide a las partes que dejen de preguntar a los testigos por aspectos normativos. Pregunta la Abogada del Estado, Rosa María Seoane, a Enric Millo. 05/03/2019 11:30 Alberto Pozas ¿Fue simbólica la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre? "Nadie en Catalunya pensó que era simbólica, esto no era una broma, esto iba en serio. Una parte de la sociedad catalana, minoritaria, estaba convencida de que sería una república independiente", afirma. 05/03/2019 11:29 Alberto Pozas Carles Puigdemont habló con él poco antes de declarar la independencia de Catalunya en octubre: "Me mandó un mensaje y me preguntaba si era cierto que, en la hipótesis de que convocara elecciones, no se iba a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Le contesté que una cosa no tenía que ver con la otra, haz lo que tengas que hacer es tu decisión", le contestó Millo. 05/03/2019 11:28 Alberto Pozas Por el momento la declaración de Enric Millo va en la misma línea que la ofrecida ayer por José Antonio Nieto: asegurar que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero estaba completamente alineado con Carles Puigdemont y su intención de no prohibir el referéndum. 05/03/2019 11:26 Alberto Pozas Enric Millo niega que pidiese perdón por las cargas policiales del 1-O cinco días después en TV3. "El mensaje era muy claro: han actuado en cumplimiento de la Ley y con proporcionalidad", dijo sobre la actuación de Policía y Guardia Civil. 05/03/2019 11:20 Francisco Javier Alvarez Milló relata con detalle todos los enfrentamientos que le contaron” esa es mi verdad, podrá gustar o no pero es lo que viví y me contaron” 05/03/2019 11:19 Francisco Javier Alvarez Cuando Milló describe que también a los policías les Dieron patadas con “la trampa del Fairy” echando detergente para que los policías resbalaran y luego patearles, el público del juicio desata un rumor de indignación que el presidente Marchena ha tenido que cortar con una advertencia de desalojo 05/03/2019 11:17 Alberto Pozas Marchena corta al testigo para pedir al público o a los acusados que no hagan gestos de aprobación o desaprobación "incluso las sonrisas irónicas", mientras declara Millo. 05/03/2019 11:15 Alberto Pozas "Los testimonios eran estremecedores, habían tenido que afrontar una situación muy difícil en circunstancias muy complejas, no era nada fácil lo que estaban haciendo y pude ver lesiones, dedos rotos, alguna fractura de pierna, un chaleco antibalas rajado...", dice Millo sobre las heridas que afirma que padecieron sus agentes. Uno le dijo que había caído en la "trampa del Fairy". 05/03/2019 11:14 Alberto Pozas "Me llegaron imágenes de personas agrediendo a Policía Nacional y Guardia Civil; tirándoles vallas, dándoles patadas en la cabeza, no salieron por televisión curiosamente", explica Millo. 05/03/2019 11:13 Alberto Pozas Millo explica que un actor usó una imagen de otros disturbios anteriores como si fuesen del 1-O. Destaca ejemplos de gente que, asegura, denunciaba lesiones que no se habían producido. 05/03/2019 11:11 Alberto Pozas En una segunda conversación telefónica "de tono más subido" Forn le exigía parar su actuación. "Tomé nota de lo que me dijo pero mi respuesta fue la misma, que estaban poniendo en riesgo la integridad física de las personas con esa obsesión de enviarles a enfrentarse con la Policía y la Guardia Civil", asegura que le contestó. 05/03/2019 11:09 Alberto Pozas Explica el exdelegado del Gobierno que habló por teléfono con Joaquim Forn dos veces. "Me llamó preocupado por lo que estaba sucediendo, que no podíamos actuar de esta manera, y le contesté que había una manera fácil de pararlo, que era desconvocarlo". 05/03/2019 11:08

Ella ha explicado, mientras los acusados negaban con la cabeza desde el banquillo, cómo no pudieron abandonar el edificio en ningún momento del día ante la presencia de miles de personas. Ya por la noche se asomó por la terraza: "Me asomé a la esquina que forma el edificio y lo que vi, muchas plantas más abajo, era un mar de gente que nos esperaba a la salida de la puerta principal", dice.

Los detenidos no pudieron estar presentes, ha dicho, porque las condiciones planteadas por Jordi Sànchez a la Guardia Civil "no eran asumibles". Salir por la puerta como le ofrecieron "no era una opción segura y no lo acepté". Llamó al magistrado que había ordenado los registros y le imploró: "Me tienes que sacar de aquí, no podemos salir por la puerta principial y no hay salida".

Finalmente accedieron al Teatro contiguo a través de una azotea acompañada de dos Mossos de paisano. Allí "sólo quedaban los actores" y fueron "corriendo, con mucho disimulo corrimos hasta el primer vehículo no logotipado oculto detrás de unas furgonas de los Mossos d'Esquadra". Preguntada sobre si tuvo miedo, ha contestado que "tuve preocupación todo el día y miedo, como cualquier ser humano, tuve a partir de la nueve y media cuando vi lo que había fuera".

Del Toro ha atribuido a los 'Jordis', sobre todo a Jordi Sànchez, el papel de interlocutor con la Guardia Civil y también a la intendente de los Mossos d'Esquadra, Teresa Laplana, la decisión a primera hora de la mañana de no hacer un perímetro de seguridad.

Testimonio clave

Se trata de un aspecto fundamental para las acusaciones a la hora de demostrar que las movilizaciones espoleadas por los acusados tenían por objetivo impedir los registros judiciales. Para la Fiscalía ese día tanto Jordi Sànchez como Jordi Cuixart hicieron "incendiarias convocatorias" cuyo resultado "quedó lejos de la pacífica actuación" que preconizan ahora en el juicio. Ese día, para la Fiscalía, hubo un "asedio" con 60.000 manifestantes y la comisión judicial "se vio privada de su libertad de movimientos al tener impedida la entrada o salida de los agentes del edificio durante las largas horas que duraron los incidentes".

Según la Fiscalía, esta letrada de la administración de justicia tuvo que salir del edificio a través de una azotea y saltando un muro de metro y medio, y según los acusados el trabajo de la comisión judicial no se vio entorpecido, pudiendo haber salido a través de la puerta principal por el pasillo de voluntarios habilitado por la ANC. "No hubo ni una incidencia, la comitiva hizo toda su labor. Yo no obstaculizo, ni los voluntarios ni los manifestantes, a la comitiva judicial", ha dicho Jordi Sànchez en este juicio.