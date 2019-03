El PSOE, tras la marcha de Soraya Rodríguez: "Hay que saber perder" / ()

Este miércoles Soraya Rodríguez dejaba el PSOE apuntando a que abandonaba el partido por una "discrepancia profunda" con la dirección del partido en relación a la política con el independentismo catalán.

Esta misma noche, en ‘Hora 25’, Rodríguez no descartaba que pudiese incorporarse a otra formación de cara a un 2019 repleto de retos electorales. "No descarto nada. Hoy he tomado una decisión dura, que es la de abandonar la militancia", explicaba la exsocialista.

La decisión de Rodríguez ha llamado la atención a otras fuerzas políticas encantadas con el golpe de la exdiputada a la política de Pedro Sánchez. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no descartaba la posibilidad de fichar a Rodríguez. “No puedo descartar nada" porque "estamos incorporando talento a este equipo", ha declarado en una entrevista en Antena 3. Rivera ha elogiado a Soraya Rodríguez, describiéndola como una política "capaz y moderada que inequívocamente ha defendido la Constitución" y que ha dejado el PSOE por sus discrepancias con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder del PP, Pablo Casado, ha aprovechado la ocasión para pedir el voto a los socialistas "descontentos con el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE”. Casado ha pedido que apoyen al PP en las próximas elecciones “como ya ocurrió en las elecciones de 2000 y 2011, en las que José María Aznar y Mariano Rajoy respectivamente lograron mayoría absoluta”.

El pequeño terremoto que ha provocado el adiós de Rodríguez ha sentado mal en las filas socialistas. El más duro ha sido el Secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ha acusado a Soraya Rodríguez de querer tener un cargo a cualquier precio. “Se ha dado cuenta cuando ha dejado la condición de ser diputada”, ha señalado Ábalos sobre los argumentos de su excompañera para dejar el partido. El ministro ha reconocido que el adiós de Rodríguez le ha provocado “tristeza” pero también “horror político”. “Esto es promover el transfuguismo. Aquellos que hablaban de la nueva política practican lo peor de la vieja política. ¿Con tal de permanecer en un cargo público da igual el partido? ¿Da igual dónde estés porque lo importante es que estés?”, ha criticado el titular de Fomento, que ya fue duro con Celestino Corbacho tras su fichaje por Ciudadanos, apuntando a que la formación naranja solo fichaba perdedores.

En esa misma línea se ha manifestado en SER Catalunya José María Barreda. El socialista ha calificado de “error” su salida y de “horror” su posible incorporación a Ciudadanos un “horror”. “No me parece estético el comportamiento, no me parece adecuado y no comparto el planteamiento. Creo que Ciudadanos está muy lejos del Partido Socialista en este momento”, ha apuntado Barrena, que ha calificado el acto de “trasfugismo”.

Vara y Calvo, más suaves

Ábalos no ha sido el único socialista en valorar el adiós de Rodríguez. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que le "duele" la marcha del PSOE de la exportavoz parlamentaria ya que "son muchos años juntos, mucha relación y mucha amistad". En cualquier caso, ha añadido que "en la vida hay que saber ganar y hay que saber perder", tras lo que ha considerado que "el PSOE ganó" en las últimas primarias que celebró, aunque algunos, como él mismo, las perdieron. "Y eso hay que apoyarlo y hay que respetarlo", ha apuntado.

Así, y ante los argumentos de Rodríguez para abandonar el PSOE, Vara ha reafirmado que "no es verdad" que el PSOE esté pactando con independentistas, "eso no es cierto", tras lo que ha asegurado que si fuera cierto, él "sería el primero en ponerlo en evidencia", pero "ni ha sido cierto antes, ni es cierto ahora ni va a ser cierto en el futuro".

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado, por su parte, que "los socialistas no abandonan el Partido Socialista", en referencia a la decisión de la exportavoz del grupo socialista. En declaraciones a RNE, Calvo ha citado al escritor Oscar Wilde cuando dijo que "solo un tonto no juzgaría por las apariencias", y ha añadido que "es evidente lo que ha hecho la señora Rodríguez", algo que no le merece "ningún comentario".