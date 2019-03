Soraya Rodríguez no descarta concurrir como independiente por otro partido

La exportavoz parlamentaria Soraya Rodríguez ha solicitado este miércoles su baja como militante del PSOE en una carta enviada a la secretaria provincial del partido en Valladolid en la que detalla "la discrepancia profunda" que mantiene con la dirección del partido en relación con el independentismo catalán.

Poco después de que la carta se hiciera pública, Albert Rivera ha acusado a Pedro Sánchez de estar expulsando a "los constitucionalistas", lo cual ha alentado los rumores sobre un posible acercamiento de Rodríguez a Ciudadanos, pero en la entrevista concedida este miércoles a Hora 25, la exportavoz socialista ha negado rotundamente cualquier contacto con el partido naranja.

"No, no he recibido ninguna oferta", ha respondido. Y ante la insistencia de las preguntas, de hecho, ha negado incluso haber recibido ninguna llamada de parte de Ciudadanos. No ha descartado, eso sí, llegar integrarse como independiente en una formación distinta al PSOE: "Pero esa decisión está tomada".

Al preguntarle si se siente más cerca —en pensamiento…— de Albert Rivera o de Pedro Sánchez, Rodríguez ha alegado que se siente "lejos" de la posición que ha ido adoptando el PSOE "en una cuestión trascendental"., refiriéndose al modelo de Estado y a cómo abordar el llamado desafío soberansita.

Rodríguez ha defendido que siempre se ha opuesto a pactar con los independentistas en el Congreso ("no iban a pedir nada, pero acabarían pidiéndolo todo"), pero ha explicado que no se había desligado del partido por "la responsabilidad que mantenía como diputada por Valladolid y como miembro del grupo parlamentario, reperesentando al partido".

Soraya Rodríguez ha admitido entender el hecho de no fuera a repetir en las listas socialistas. "Es normal que no contaran conmigo", ha dicho. "Es una discrepancia de fondo, no sobre políticas sino sobre la política, así que es honesto por mi parte no querer participar de ello. Pero tengo la sensación de que la crítica se lleva a lo personal y yo, contra Pedro Sánchez, no tengo nada. Cuando la dirección política siente que si hablas es una agresión, ¿hasta qué punto tiene sentido seguir?".

La exportavoz socialista ha defendido el diálogo entre partidos, pero partiendo del consenso amplio de "aquellos partidos que no tienen enormes discrepancias políticas, aquellos entre los que hay consenso sobre la sobernaía nacional".