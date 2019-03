Declaran dos altos mandos de los Mossos que negaron recibir órdenes políticas

Alberto Pozas

Explica que antes de esa primera reunión a la que asistió en Pedralbes su ahora socio ya había tenido alguna reunión más con representantes de la Generalitat de Catalunya. No se habló de la forma de pago: "Esperé a saber a quién había que cobrarle y el medio de pago no me importaba mientras no me dieran un cheque o no pagaran en Bitcoin", explica.