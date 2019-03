"No dejes que nada en el mundo te ate": el homenaje de Google a las mujeres por el 8-M

Un año más, Google ha dedicado su característico doodle al Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión, el gigante electrónico ha optado por mostrar citas célebres de grandes iconos feministas de los últimos siglos. Todo ello a través de un total de 13 diapositivas, en las que la compañía muestra algunas de las frases más relevantes de mujeres como Frida Kahlo, Clarice Lispector o la novelista francesa George Sand.

Un homenaje que comienza con la artista Frida Kahlo, una de las figuras más relevantes del feminismo a lo largo de los últimos siglos. Para rendir homenaje a la pintora mexicana, Google ha recurrido a una de sus frases más características, escrita apenas un año antes de su muerte, en 1953: "Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?".

Fuerza y coraje

A continuación, el buscador nos ofrece frases de hasta doce mujeres más que, a pesar de que no son tan reconocidas como Frida Kahlo a nivel internacional, destacan por su activismo feminista. Entre ellas podemos encontrar algunas como la astronauta y física estadounidense Mae Jemison, la primera afroamericana en viajar al espacio: "Nunca permitas que te limite la imaginación limitada de los demás".

En este doodle también destacan nombres como el de la escritora germana Emma Herwegh, quien recordaba al mundo la necesidad de ser libres: "No dejes que nada en el mundo te ate, salvo tu máxima verdad interior". Mientras que la boxeadora india Mary Kom hizo hincapié en que la mujer no es débil a través de frases como "No digas que eres débil porque eres mujer", la escritora británica Millicent Fawcett llamaba a la valentía: "El coraje llama al coraje en todas partes".

Desde Yoko Ono hasta Zaza Hadid

Entre el resto de mujeres que participan en este especial nos encontramos con la artista japonesa Yoko Ono, la diplomática india NL Beno Zephine, la novelista brasileña Clarice Lispector, la arquitecta angloiraquí Zaza Hadid o la poetisa rusa Marina Tsvetáyeva, quien llamaba a la libertad con frases como "Las alas solo son libertad cuando están abiertas en pleno vuelo. Plegadas en la espalda son una carga".

También otras como la novelista francesa George Sand, la escritora taiwanesa Sanmao o la escritora nigeriana Chimamanda Adichie. En definitiva, Google celebra el Día Internacional de la Mujer a través de las citas de algunas de las mujeres más relevantes de la historia.