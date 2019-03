Álvaro Benito: "La elección me parece la mejor, creo que no hay mejor entrenador para el Real Madrid"

Álvaro Benito, ex del Real Madrid y analista de Carrusel Deportivo, opinó sobre la vuelta de Zinedine Zidane para dirigir el banquillo blanco tras los malos resultados cosechados por Solari.

"La elección me parece la mejor, lo que no me gusta tanto es el momento. Pero creo que no hay mejor entrenador para el Real Madrid que Zidane", explicó Benito sobre qué le parecía la elección del francés.

"Es una leyenda de la casa, es una persona con sentido común, educado, crea un buen clima en el vestuario y sus equipos ganan. Tenemos que cambiar la manera de ver al entrenador: no puede ser una cámara de gas de entrenadores", explicó.

"Pensar que se va a repetir el ciclo y no perder ninguna Champions en dos años y medios es utópico. Es una buena noticia, pero no me gusta tanto cómo se ha desencadenado todo lo demás", concluyó.