Encontradas las dos 'cajas negras' del avión de Ethiopian Airlines siniestrado

Las dos 'cajas negras' del avión Boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines que se estrelló el domingo minutos después de despegar del aeropuerto internacional de Adís Abeba han sido encontradas por los investigadores que analizan el accidente aéreo, según ha informado la aerolínea etíope.

"El Registrados Digital de Datos de Vuelo (DFDR) y la Grabadora de Voces en Cabina (CVR) del (vuelo) ET302 han sido recuperadas", ha anunciado Ethiopian Airlines en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

La Grabadora de Voces en Cabina (CVR, por sus siglas en inglés) es el dispositivo que recoge las conversaciones en la cabina de la aeronave en los últimos minutos de vuelo, mientras que el Registrador Digital de Datos de Vuelo (DFDR) almacena los parámetros de vuelo de la aeronave hasta el momento del siniestro.

El avión se estrelló el domingo minutos después de haber despegado del aeropuerto de la capital etíope con 157 personas a bordo, incluidos dos ciudadanos españoles. El avión siniestrado es del mismo modelo que se estrelló el 29 de octubre de 2018 en el mar de Java minutos después de haber despegado de Yakarta, acabando con la vida de las 189 personas que viajaban a bordo.

Minutos antes del siniestro aéreo en Etiopía, el piloto del vuelo de ET302 comunicó a la torre de control que había sufrido un fallo y pidió permiso para volver a aterrizar en Adís Abeba, recibiendo la autorización de los controladores, según explicó el domingo por la tarde en rueda de prensa el consejero delegado de Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam.

Ante la pregunta de si creen que el accidente podría haber sido un sabotaje, las autoridades aeronáuticas etíopes dijeron en esa misma comparecencia que no se descarta "nada" pero dejaron claro que no se pueden pronunciar todavía sobre la causa de la caída del avión. "No descartamos nada ni queremos atribuir la causa del accidente", señalaron, antes de explicar que la investigación la desarrollará la autoridad aeronáutica etíope con la colaboración del fabricante Boeing.