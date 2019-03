Condenado un soldado por usar un pene de plástico para saltarse un control de drogas

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de seis meses de cárcel para un soldado del Ejército del Aire que usó un pene de plástico para intentar saltarse un control antidrogas: el soldado intentó ocultar que había fumado porros llenando el pene de plástico con orina de su hermano e intentando entregarlo como muestra.

Los hechos sucedieron en la base de la localidad pacense de Talavera la Real en octubre de 2016 durante un control previsto en el Plan Antidrogas del Ejército del Aire: un Teniente observó que uno de los soldados estaba muy nervioso mientras entregaba la muestra de orina y descubrió, tras obligarle a bajarse los pantalones, que llevaba un pene de plástico con un depósito de orina debajo de los calzoncillos y sujeto con un arnés alrededor de la cintura.

El soldado no tardó en reconocerlo todo: la orina del pene de plástico no era suya, era de su hermano, y el objetivo era presentarla como propia para ocultar que había consumido cannabis en los últimos días. "Me han pillado haciendo trampas", terminó confesando a otro Teniente, dando positivo por la misma droga quince días después, ya sin pene de plástico de por medio.

El Coronel Jefe de la base aérea de Talavera la Real sancionó por la vía administrativa con ocho días de arresto a este soldado y ahora ha sido la sala de lo militar del Tribunal Supremo la que ha confirmado su condena de seis meses de prisión por un delito de deslealtad, contenido en el Código Penal Militar.

Policía Aérea

La documentación judicial del caso explica que el soldado condenado formaba parte en ese momento de la Escuadrilla de Policía Aérea cuya misión "es la de dar seguridad a la base y a las aeronaves", misión realizada con armas de guerra "por lo que es evidente el interés" que, según dijo el Tribunal Militar Territorial, en comprobar si los soldados están en perfectas condiciones a través de este tipo de controles.

El húngaro Fazekas en el europeo de 2010 en Barcelona / Getty Images

A lo largo de los últimos veinte años, el sistema del pene de plástico lleno de orina 'limpia' ha sido utilizado por varios deportistas de élite para evitar los controles antidoping en grandes competiciones. Fueron el lanzador de disco Róbert Fazekas y el lanzador de martillo Adrián Annus, campeones olímpicos de sus respectivas pruebas en Atenas en 2004, los que perdieron sus medallas después de ser cazados usando este mismo sistema.