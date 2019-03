Godín: "Hicieron un partido inteligente y nosotros no encontramos el gol que necesitábamos"

Diego Godín, uno de los baluartes del Atlético de Madrid, fue el primer jugador en hablar tras la debacle rojiblanca en Turín que supuso la eliminación de los de Simeone a manos de la Juventus en octavos de Champions.

"Sabíamos que era un partido duro", reconoció el uruguayo. "No encontramos el circuito a nivel ofensivo para hacerles daño. Ellos no solo atacaron bien, también defendieron bien, hicieron un partido inteligente y nosotros no encontramos el gol que necesitábamos", señaló Godín sobre el desempeño de la Juve, que acabó culminando la remontada.

Godín también tuve palabras para la afición colchonera. "Vamos a seguir hasta el final de temporada, dándolo todo como siempre. Somos los que más lo lamentamos porque lo deseamos pero así es el fútbol", concluyó uno de los capitanes del equipo.