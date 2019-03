Un Griezmann más autocrítico que nunca tras la eliminación del Atlético de la Champions con la remontada de la Juventus y los tres goles de Cristiano Ronaldo. "Me siento culpable", dijo a Movistar al término del encuentro. "No he entrado en el partido y en la ida yo marqué el ritmo y lo paraba".

"Hemos elegido mal el día para cagarla", ha añadido el francés, que ha insistido en que "no te pueden hacer" un 3-0. "Y menos ha nosotros", dijo con énfasis.

Además, cuando le han preguntado por Cristiano Ronaldo no ha dudado en elogiar al portugués: "Yo no he tenido ninguna ocasión. Él ha tenido tres y las ha metido". A su juicio, el portugués no es que le tenga la medida cogida al Atlético, sino que se la tiene cogida "a todo el mundo".