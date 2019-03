El Gobierno recurre la comisión de investigación del Parlament sobre la Monarquía

El cuestionamiento de la Monarquía no está entre las atribuciones del Parlament. Así lo defiende el Gobierno y ése es el principal argumento por el que tiene intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional la comisión de investigación aprobada en la Cámara catalana sobre las actividades “irregulares o delictivas” de personas vinculadas a la Familia Real. La comisión todavía no ha llegado a constituirse.

Fuentes del Gobierno aseguran a la Cadena SER que esta impugnación es “coherente” con el recurso que ya presentaron en octubre pasado contra una resolución, también del Parlament, que reprobaba al rey y pedía la abolición de la Monarquía. Entonces el Consejo de Estado no recomendó que se presentase la impuganción, no veía margen jurídico para ello, pero el Gobierno agradeció el dictamen y siguió adelante con el recurso. De hecho, ya tenía la decisión política tomada porque se objetivo era dejar clara su firmeza en la defensa de la Jefatura del Estado y de la Constitución. Ahora también esta pendiente del informe del máximo órgano consultivo, que es un trámite preceptivo antes de acudir al Alto Tribunal pero no vinculante.

Éste es el tercer recurso que presenta Pedro Sánchez contra iniciativas de la Cámara catalana. El primero lo impulsó nada mas llegar a la Moncloa, en julio pasado, contra una moción sobre la independencia de Cataluña.