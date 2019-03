Confianza plena del Atlético en Simeone a pesar de la eliminación de la Champions. Lo ha dejado claro el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, en una nota publicada por la web del club. Su mensaje ha sido rotundo: "Confío plenamente en nuestro proyecto deportivo y en Simeone. A Diego le ofrecí la renovación la semana siguiente al 4-0 en Dortmund. Y no fue por ir contracorriente, ni tampoco por agradecerle estos 7 años [...] Estoy seguro de que Diego completará una década en el Atlético de Madrid que cambiará nuestra historia".

En cualquier caso, el directivo no ha ocultado la decepción que supuso la eliminación europea: “Es cierto que esa noche no competimos como lo venimos haciendo desde hace años, que no fue el Atleti que conocemos, como tampoco compitió a su nivel la Juventus en nuestro estadio. Es duro para todos, pero tenemos que reconocer que no hicimos las cosas bien".

Sin embargo, ha asegurado que en el club se saben afrontar tanto las victorias como las derrotas y que no se pierde la "perspectiva" por un "mal día". “Ahora toca valorar lo que somos, lo que tenemos, que para mí es un gran futuro, y procurar disfrutar del club, de sus instalaciones y de sus equipos", ha añadido con optimismo.

"El responsable soy yo"

Diego Simeone asumió este viernes las críticas por la eliminación en la Liga de Campeones con el 3-0 con la Juventus, que genera "dolor y amargura", y dijo que "si la afición se la tiene que agarrar con alguien" es con él, "responsable del equipo para todo".

"A la afición no tengo absolutamente nada que decirle. Simplemente agradecerle desde el primer día que llegué como futbolista hasta el día de hoy. En esta etapa como entrenador, las críticas tienen que estar, claro; si el responsable soy yo del equipo para todo. El responsable del partido del otro día soy yo. Si la afición se la tiene que agarrar con alguien es conmigo", valoró.

"Sé que estamos en un lugar donde la exposición es altísima. Un día hablan maravillas de vos, el otro la crítica es dura y de ninguna de la dos situaciones te tienes que sentir contento. Tienes que seguir tu camino, que es mejorar el equipo, intentar seguir creciendo y buscando objetivos que nos acerquen cada día a esto que nos sucede; que quedar fuera en octavos de final con el Juventus nos genera dolor y amargura, pero seguir compitiendo como siempre, con las armas que nos han permitido y nos permiten ocupar el lugar que tenemos", continuó el técnico tras el entrenamiento matutino.

"Desde mi lugar, las críticas hay que saber aceptarlas. No tengo ningún problema con ningún tipo de opinión. Y soy muy respetuoso con todas las críticas, porque muchas pueden tener razón y otras no", incidió Simeone, "jodido, amargado y con un duelo de horas que hay que tener", después de la "dura" derrota sufrida el pasado martes.