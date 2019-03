Risto Mejide cuenta lo que nunca ha contado de su despido de 'OT'

'Chester' dedicó su último programa de la temporada al término 'Food'. Para la ocasión, el espacio de Cuatro contó con Itziar Castro, la popular actriz para la que la comida ha sido, a la vez, una bendición y una maldición. Tiene sobrepeso, lo que le ha valido para hacerse un hueco en la interpretación, pero también ha sido un condicionante, sufriendo, además, bullying en la adolescencia.

La mayor parte de la entrevista estuvo enfocada en este aspecto, pero Risto Mejide también aprovechó la presencia de Itziar para arrojar luz sobre su polémico despido de 'Operación triunfo 2018'.

Al principio, Itziar Castro fue correcta, intentando evitar cualquier polémica. Sin embargo, Risto insistió hasta que la actriz terminó confesando que se sintió mal y que Noemí Galera, directora de la Academia, y Tinet Rubira, director de Gestmusic [productora], no fueron los que le comunicaron la amarga noticia. "Me sentí mal porque no estaban", desveló. "Ellos fueron los que confiaron en mí".

Tras la polémica, Galera sí le escribió un mensaje de WhatsApp: "Me dijo que le sabía muy mal como habían salido las cosas y que me fuera muy bien". ¿Cuál fue la respuesta de Itziar? "Muchas gracias, me hubiese gustado que me lo hubieses dicho en persona".

A continuación, Castro admitió no estar mal con nadie "porque volvería a hacerlo y volvería a 'OT'". Y añadió, visiblemente emocionada: "Me sabe mal porque me hubiese gustado acabar. Soy de las que nunca tira la toalla. Si hubiera tirado la toalla no estaría aquí. Probablemente no estaría aquí en la vida, porque no ha sido nada fácil...y no es fácil".

El polémico despido de Risto Mejide

Hubo un momento en el que las tornas se cambiaron e Itziar Castro ejerció de entrevistadora, preguntándole a Risto Mejide por su polémica salida de 'Operación triunfo', formato donde se dio a conocer gracias a su rol de juez implacable. "¿A ti te despidieron o te fuiste tú?", interrogó la invitada.

"Ahora voy a decir una cosa que no he dicho nunca", empezó Risto. "Me despidieron por teléfono y también lo hizo una persona que no tenía nada que ver con quién me había contratado. Lo hicieron el mismo día de la gala. Estaba preparándome para ir al plató y me dijeron: 'ya no hace falta que vuelvas'".

Y continuó: "Lo que hay que decir es que en ese momento los responsables de la productora eran otros. Yo soy amigo de Tinet. Creo que Tinet ha cambiado muchas cosas ahí dentro y por eso me sorprendió tu despido, porque me parecían las formas viejas, no las nuevas. Hemos sido los dos despedidos de 'Operación triunfo', pero fíjate: aquí estamos y no nos ha ido mal tampoco".

"Ser el primer jurado despedido y la primera profesora despedida nos hace ser dos hitos en la televisión", concluyó ella, a lo que Risto puntualizó: "También te digo, me fui yo y se hundió el programa".