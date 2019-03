Blanca Portillo, sobre la inexperiencia de Lluís Homar en teatro clásico: "¿Y si lo hubiera dicho una mujer?"

Este jueves, en la presentación a los medios de la obra 'Mrs Dalloway', un texto de Virginia Woolf que dirige Carme Portaceli, su protagonista, la actriz Blanca Portillo, ha valorado el nombramiento ayer de Lluís Homar como director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en sustitución de Helena Pimenta.

Se trata de la primera reacción pública del mundo de los escenarios acerca del nombramiento de Homar, que confesó no tener ninguna experiencia en el Siglo de Oro, ni como actor ni como director. La actriz ha señalado: "A mí me parece un ejercicio de valentía y de libertad la de Lluís (Homar), me parece maravilloso que lo diga así, y sin pudor, pero, ¿y si lo hubiera dicho una mujer, qué, oh my God!"

A preguntas de la SER, la Portillo añadía que en el caso de las mujeres, a veces tenemos "ese síndrome permanente de yo no puedo fallar, yo no puedo equivocarme, no puedo demostrar debilidad, no puedo demostrar ninguna grieta porque el nivel de exigencia es distinto hacia un hombre que hacia una mujer".

Carme Portaceli, directora del Teatro Español y de este montaje que se estrenará el próximo 28 de marzo, se sumaba a las palabras de la actriz: "Si nunca ha creído tu madre en ti, ¿cómo lo vas a hacer tú?

La Portillo concluía diciendo: "A mí me hubiera encantado que lo hubiera dicho una mujer, pero lo importante sería qué hubiera pasado con quienes estabais allí (en la ruedad de prensa de Lluís Homar, ayer miércoles) y con quienes están en la calle diciendo: ¿Cómo? ¿Que ha dicho que no sabe nada y la ponen ahí? ¡Qué verguenza! Y sin embargo, aquí dicen: mira qué valiente, oye, pues es noble y ha sido sincero, qué bien".