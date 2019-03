Merkel apela a un 'brexit' ordenado y acepta una "breve prórroga"

La canciller alemana, Angela Merkel, apela a una salida ordenada del Reino Unido de la UE y expresa su convencimiento de que se puede conceder una "breve prórroga" a Londres para el brexit siempre y cuando el Parlamento británico apruebe el acuerdo negociado con la Unión Europea.,"Sigo convencida de que necesitamos una solución ordenada para la salida de Reino Unido de la UE", en el interés tanto de Londres, como de Berlín y de los Veintisiete, dijo Merkel durante una declaración de gobierno previa al Consejo Europeo, que arranca a las 15 horas en Bruselas.

Merkel lamentó que "incluso a ocho días de la salida formal de Reino Unido" (la fecha es el 29 de marzo) todavía no hay una "respuesta definitiva" a la pregunta de cómo será el brexit. Por eso, la canciller subrayó que si el objetivo es una salida ordenada, "habrá que luchar hasta el final" por ello, aunque reconoció que "no es fácil". Merkel señaló que los Veintisiete discutirán hoy "intensivamente" la petición cursada ayer por la primera ministra británica, Theresa May, para una prórroga del brexit. "En principio podemos corresponder a este deseo", dijo, pero bajo la condición de que el Parlamento británico emita la semana que viene voto positivo respecto al acuerdo negociado entre Londres y la UE. "Sobre una breve prórroga definitivamente podemos hablar", dijo.

No obstante, en caso de que la semana que viene el Parlamento se vuelva a pronunciar en contra, habría que volver a discutir los plazos de una prórroga, ya que, recordó, a finales de mayo hay elecciones europeas, que conllevan determinados aspectos legales de obligado cumplimiento, agregó. Independientemente de cómo acabe siendo la salida del Reino Unido, la UE aspira a mantener con Londres "buenas y estrechas relaciones", tanto en materia de política exterior y de seguridad, de cooperación en materia de seguridad interior y también en el ámbito de la ciencia y la investigación. "Por nuestra parte, la puerta para una colaboración estrecha en términos de amistad y beneficio mutuo está totalmente abierta", aseguró.