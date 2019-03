Kuhn, un día después de su retirada: "El dolor era insoportable"

Nicola Kuhn, que fue protagonista de una agónica retirada en la primera ronda del Masters 1000 de Miami, ha hablado para las cámaras de Movistar+ en el programa #Vamos tras regresar a España desde Florida.

"La verdad es que estoy bastante dolorido", reconocía el español de ascendencia germana. "Ya me dijeron los médicos que no iba a estar muy allá pero voy recuperándome poco a poco", señaló Kuhn.

"A partir del 4-2 empecé a sentirme bastante mal, a sentir que me iban a aparecer calambres. El contrario (Zverev) jugó muy bien en las bolas de partido, lo hizo perfecto y en el tercer set ya iba tan acalambrado que cuando me desplomé lo único que recuerdo es que les dije a mi fisio y a mi entrenador que me sacaran de la pista porque el dolor era insoportable", relató el joven jugador español.