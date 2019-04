El papa se moja sobre Messi: ¿es un sacrilegio decir que es Dios?

El papa Francisco es conocido, entre otras cosas, por su afición al fútbol. Concretamente por el San Lorenzo del Almagro, equipo del que se ha considerado ferviente seguidor en varias ocasiones. Tanto es así que en el año 2008 decidía hacerse socio del club, también conocido como el Ciclón de Boedo por los argentinos.

Aprovechando su pasión por el fútbol, Jordi Évole decidió preguntarle por Leo Messi, a quien muchos consideradan como el Dios del deporte rey. Después de tratar temas como la inmigración, las concertinas de Ceuta y Melilla o la extrema derecha, el periodista le preguntó al sumo pontífice sobre si se considera sacrilegio decir que Messi es Dios.

"Da gusto ver cómo juega"

Entre risas, el papa Francisco reconoce que "en teoría" sí que se podría considerar sacrilegio. No obstante, él no cree que lo sea, ya que entiende que la sociedad utiliza esta expresión para describir las exhibiciones futbolísticas del astro argentino: "La gente dice que es Dios como quien dice 'yo te adoro'. Son expresiones de la gente. Es un dios con la pelota en la cancha".

A continuación, Bergoglio opina que este tipo de motes, al igual que otros recurrentes como Messias, extraterrestre o el Rey, son tan solo "modos populares de expresarse". Por esa misma razón, y entendiendo que se tratan de expresiones para referirse a la habilidad del astro argentino, reconoce que él no lo consideraría sacrilegio: "Da gusto ver cómo juega".

"No es Dios"

A continuación, el papa le pregunta a Évole si sitúa a Messi a la altura de la deidad divina. Después de su respuesta afirmativa, Bergoglio le asegura que, por muy bueno que sea, Messi no es y nunca será Dios. No obstante, sí que reconoce que es un Dios con la pelota en el terreno de juego. Por lo tanto, referirse a Messi como el D10S del fútbol no es sacrilegio según el papa, a pesar de que en teoría sí que podría considerarse así.

A lo largo de la entrevista, el papa también ha hablado sobre otros temas como el aborto, el pago del IBI, la homosexualidad o el machismo. Sin embargo, no se pronunció sobre la exhumación de Franco. No obstante, sí que reconoció la necesidad de abrir las fosas: "Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos. Los muertos no son para ser escondidos sino para ser enterrados"