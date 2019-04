El PSOE niega la existencia de "cloacas" tras las acusaciones de Pablo Iglesias

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "las cloacas" no existen en el Ministerio de Interior, destacando que los funcionarios públicos, policías, guardias civiles o funcionarios de prisiones o laborales "son cómplices de la Ley y la Constitución" y ha pedido, en referencia al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que "si alguien tiene algo que decir, que lo diga expresamente, pero no se puede generar desconfianza en las instituciones si no hay datos y elementos objetivos".

A pregunta de los periodistas en Cádiz, Grande-Marlaska ha insistido en que "las cloacas no existen en el Ministerio de Interior" y ha señalado que "se han adoptado medidas claras, determinantes desde el 7 de junio". "Soy una persona que lleva 30 años en la función pública y para mí la lealtad a la Ley, la Constitución y el respeto a los valores democráticos es algo que forma parte de mi ADN y de la gente de mi equipo", ha añadido.

El ministro de Interior ha incidido en que "serán cloacas del pasado y serán policías concretos con nombres y apellidos, supuestamente corruptos, pero de utilizaciones fraudulentas e indebidas de parte del aparato del Ministerio, a día de hoy y desde el 6 de junio del año pasado en lo que es el Gobierno de España lo único que rige es lealtad máxima de todos los funcionarios a la Ley y la Constitución". A juicio de Grande-Marlaska, "la mayor deslealtad es la de un funcionario público incumpliendo sus compromisos, que son respeto a la Ley y la Constitución".

"No se puede generar desconfianza en las instituciones si no hay datos y elementos objetivos, es muy importante por los representantes públicos que si hay alguna cuestión que pueda conducir a una desconfianza sea dicha de forma expresiva, no simplemente referida o indicada la posibilidad", ha concluido.

En una línea similar a la de Grande Marlaska se ha expresado José Luis Ábalos. El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento ha advertido de que no es sólo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el "afectado" por estas prácticas. Este servicio de policía política se montó, a juicio de Ábalos, para "espiar a adversarios políticos", pero también a miembros del PP, y para "dar cierta cobertura a quienes estaban afectados" por casos de corrupción.

La existencia de esta presunta policía política estuvo también "entre los motivos" que empujaron al PSOE a presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy, ha explicado el cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valencia. Pero esa "cloaca maloliente" ya no existe, ha asegurado Ábalos. "No hay función equiparable en el Ministerio a aquella policía patriotica", ha señalado.

La acusación de Pablo Iglesias

Estas declaraciones de Grande-Marlaska y de Ábalos se han producido después de que este domingo, en una entrevista en 'La Sexta', el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, asegurase que las cloacas del Estado "siguen funcionando para mentir".

En una entrevista en 'El Objetivo', el líder de la formación morada aseguró que "esa trama criminal sigue funcionando todos los días y vemos la fabricación de pruebas falsas", ha sostenido Iglesias, que ha lamentado la que considera como "una de las grandes vergüenzas" de la democracia española.

En este sentido, Iglesias aseveró que el PSOE de Pedro Sánchez no tiene "la capacidad para limpiar el Estado" y que esa es una de las razones por la que es "imprescindible" que su formación entre en un hipotético futuro gobierno con los socialistas. Preguntado sobre si la responsabilidad de que las cloacas sigan supuestamente funcionando recae en el ministro del Interior, el líder de la formación morada aseguró que "no solo" depende de él.